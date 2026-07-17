Б’юті-секрет нового образу Шарліз Терон: як повторити її зачіску з прем’єри "Одіссеї"

Шарліз Терон / © Associated Press

Реклама

У світі червоних хідників немає випадковостей. Кожен вигин сукні, аксесуар і рух волосся працюють на один образ. Саме тому найкращі б’юті-образи часто народжуються не окремо від моди, а у діалозі з нею, про це розповіло видання NewBeauty.

Шарліз Терон стала справжньою іконою стилю на прем’єрі фільму «Одіссея», де її образ мав вигляд як майстер-клас із сучасного гламуру. За цим перетворенням стояв її давній перукар і творчий партнер Адір Абергель, який точно знає, що найкраща зачіска починається не з укладання, а з ідеї.

Натхнення

Шарліз Терон / © Associated Press

Головною деталлю образів стали скульптурні банти на спині суконь. Саме вони стали відправною точкою для створення зачіски. Перукар побачив у цих формах продовження візуальної концепції фільму — лінії, структуру та силу силуету. Його метою було створити волосся з таким самим відчуттям напрженості та точності, як у самих сукнях.

Реклама

Спереду зачіска мала стриманий та мінімалістичний вигляд, а з боків і ззаду — відкрила складну архітектуру та продумані деталі. У результаті вийшов образ, який не перевантажував вбрання, а ніби продовжував його.

Універсальне каре

Шарліз Терон / © Associated Press

Фірмове каре Шарліз Терон давно стало частиною її впізнаваного стилю. Проте кожна поява на важливій події — це можливість поглянути на знайому форму по-новому. Цього разу зачіска була побудована на балансі контрастів, піднята, гладка верхівка створювала ефект скульптурності, м’які хвилі додавали руху, недбало залишені кінчики робили образ живим, а напівзібрана форма поєднала елегантність і сучасність.

Саме це поєднання зробило зачіску особливою, вона мала одночасно продуманий, жіночний та легкий вигляд.

Як створювали ідеальну форму

Шарліз Терон / © Associated Press

За словами майстра, секрет стійкості образу був у правильній підготовці волосся. Процес складався з кількох етапів. Спочатку волосся підготували за допомогою відновлювального засобу, який створив основу для подальшої роботи. Потім використали продукт для контролю пухнастості та гладкості, щоб верхня частина та боки мали акуратний та чистий вигляд.

Реклама

Фінальним кроком стало нанесення олії для блиску та м’якості. Вона додала волоссю здорового сяйва, але не позбавила зачіску об’єму та структурності. Саме завдяки такій підготовці форма залишалася незмінною протягом усього вечора, від прем’єрної доріжки до нічної вечірки.

Ідеальна зачіска — більше, ніж гарне волосся, це спосіб розповісти історію, підкреслити силует і зробити образ цілісним. Цей вихід Шарліз Терон став нагадуванням, що справжня елегантність народжується там, де мода, краса та творчість працюють разом.

Новини партнерів