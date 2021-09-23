Блогерки, акторки і щасливі дружини: як склалося життя найвідоміших "зайчиків" Playboy

Г'ю Гефнер — засновник і головний редактор найвпізнаванішого чоловічого журналу Playboy. Він створив імперію, яка включала казино, нічні клуби, ресторани і реаліті-шоу. Але найбільше видавця прославив його розгульний спосіб життя і бурхливі вечірки в Playboy Mansion.

Одночасно в маєтку Г'ю Гефнера проживали близько двадцяти дівчат. Кожній виплачувалася щотижнева зарплатня в розмірі тисячі доларів, також у них був цілодобовий доступ до косметологів і пластичних хірургів. Для дівчат діяла комендантська година — вони повинні були бути вдома о 21:00, якщо спізнювалися, позбавлялися зарплати. Також їм не можна було працювати десь ще, і вони повинні були супроводжувати Гефнера на всіх заходах.

Протягом багатьох років красуні жили під одним дахом, змінювали свою зовнішність, знімалися для журналу Playboy і грали роль дурних блондинок в реаліті-шоу. У цьому матеріалі ми розповімо, що трапилося з найулюбленішими "зайчиками" Гефнера після завершення роботи на Playboy.

Голлі Медісон

Голлі народилася в Асторії, штат Орегон. Після школи вступила до Портлендського державного університету і протягом двох років навчалася за фахом "театр і психологія". Після цього Медісон переїхала до Лос-Анджелеса і вчилася в університеті Лойола Мерімаунта, а щоб оплачувати навчання, дівчина працювала моделлю і офіціанткою в Hooters, де її помітили і почали запрошувати в маєток Playboy. Після більш ніж року відвідування вечірок у серпні 2001 року вона стала однією з семи офіційних подруг Гефнера. Дівчині тоді виповнився 21 рік.

Після Голлі стала героїнею в реаліті-шоу "Дівчина по-сусідству" про життя в маєтку Playboy і неодноразово з'являлася на обкладинках журналу. Протягом третього і четвертого сезонів шоу Медісон працювала в студії Playboy як стажер, а потім молодший фоторедактор. Вона також допомогла розробити і зібрати календарі для реаліті. Пішла Голлі з дому Playboy після шостого сезону.

Г'ю Гефнер і Голлі Медісон / Getty Images

Вона відкрито говорила про те, що зробила ринопластику і збільшила груди. 2011 року Медісон оголосила, що застрахувала груди на 1 мільйон доларів

Від 2013 до 2019 року Голлі була одружена з кінопродюсером Паскалем Ротелла. У цьому шлюбі у неї народилося двоє дітей — дочка Мосту Аврора і син Форест Леонардо Антоніо. Але після завершення розгульного життя в маєтку склавши руки дівчина не сиділа і запустила своє власне реаліті "Світ Голлі", яке транслювалося в протягом двох сезонів від 2009 до 2011 року. Потім вона написала два мемуари: "Вниз кролячою норою" 2015 року і "Щоденники Вегаса" 2016-го.

Також зірка брала участь в 8-му сезоні "Танців із зірками", зіграла другорядну роль в серіалі "CSI: Місце злочину" і знімалася в бурлеск-шоу на каналі Planet Hollywood в Лас-Вегасі під назвою Peepshow.

Зараз Голлі завела YouTube-канал, а також часто ділиться з шанувальниками новими знімками з фотосесій в Instagram.

Кендра Вілкінсон

Вілкінсон народилася в Сан-Дієго, штат Каліфорнія, і має англійське, ірландське і українське походження. Дівчина познайомилася з Г'ю Гефнером 2004 року на вечірці з приводу його 78-річчя. Кендрі було тоді 18 років, і вона тільки закінчила школу.

Незабаром Г'ю запропонував їй переїхати Playboy, до маєтку разом з Голлі Медісон і Бріджет Марквардт стала учасницею реаліті-шоу "Дівчина по-сусідству". Пішла з шоу Кундрю в 2009 році, коли познайомілась зі своїм чоловіком — гравцем в американський футбол Генком Баскетт.

Баскетт освідчився Кендрі в 2009 році після шести місяців знайомства. Цього ж року канал Е !, на якому виходило реаліті про життя в маєтку Playboy, запустило реаліті "Кендра", що розповідає про підготовку дівчини до весілля. Кендра і Генк одружилися 27 червня 2009 року в маєтку. У пари є син Генрі Рендалл "Хенк" IV і дочка Аліджей Мері. Вілкінсон страждала на післяпологову депресію.

Г'ю Гефнер і Кендра Вілкінсон / Getty Images

Після канал вирішив продовжити співпрацю з сім'єю і запустив шоу "Кендра зверху", яке тривало шість сезонів до 2017 року. 3 квітня 2018 року Кендра подала на розлучення з Баскетт і повернула своє дівоче прізвище.

Кендра також з'являлася в різних розважальних програмах, музичних кліпах зірок і знялася в кіно. Зараз вона живе в Каліфорнії і виховує дітей. Знімками в Мережі ділиться рідко, про себе в Instagram написала: "Мати, автор бестселерів, агент із нерухомості і т.д."

Бріджет Марквардт

Бріджет народилася в штаті Орегон. Після школи вступила до коледжу, а потім в університет штату Каліфорнія за фахом "зв'язок з громадськістю", який закінчила в 1998 році. У 2001-му отримала ступінь магістра в галузі комунікацій. Пізніше вступила до аспірантури з журналістики. Від 2001 року дівчина також працювала моделлю і грала невеликі ролі в кіно.

Але перед тим, як вступити до коледжу вона відправила в Playboy лист з питанням, як стати Playmate (модель, представлена на центральному розвороті журналу Playboy в стилі ню. Також там розміщується коротка біографія дівчата і основні дані, такі як дата народження, зріст, вага, розміри).

Г'ю Гефнер і Бріджет Марквардт / Getty Images

Також вона ходила на кастинги для Playboy. Кілька разів їй відмовляли, але згодом таки запросили до маєтку, і незабаром вона стала там завсідником. У жовтні 2002 року, після більш ніж року відвідування маєтку, їй запропонували переїхати і стати однією з подруг Гефнера. Там вона почала зніматися в реаліті-шоу "Дівчина по-сусідству", грала дрібні ролі в різних шоу, де з'являлася в ролі самої себе, знімалася в кліпах, супроводжувала Гефнера на заходах і знімалася для журналу Playboy.

У лютому 2009 року Бріджет востаннє з'явилася в Playboy. Після відходу вона знімалася в реаліті "Найсексуальніші пляжі Бріджет". Через рік ходили чутки, що дівчина запустить ще одне реаліті-шоу, але канал Е! вирішив з нею більше не співпрацювати. Також Бріджет почала серйозно захоплюватися паранормальними явищами. Незабаром запустила подкаст Ghost Magnet with Bridget Marquardt.

В кінці 2008 року вона почала зустрічатися з режисером Ніколасом Карпентером, сином знаменитого американського астронавта Скотта Карпентера. Пара побралася і одружилася, вони ще разом і дуже щасливі. До речі, обручка у дівчини була в вигляді павука.

"Для тих, хто запитує про мою обручку. Нік хотів подарувати мені щось традиційне, а я хотів чогось особливого і унікального! Це павук, викладений діамантами (а не чорна вдова), розроблений @lynn_ban, і він абсолютно ідеальний для мене! Він мене добре знає! " — написала вона під фото кільця.

Бріджет продовжує вести своє шоу про паранормальні явища, уривками яких ділиться в Instagram.

Крістал Гарріс (Гефнер)

Крістал народилася в Арізоні, а виросла в Англії. Її батько Рей Гарріс був музикантом, і завдяки йому вона познайомилася зі світом шоу-бізнесу. Після школи дівчина вивчала психологію в Державному університеті Сан-Дієго і працювала моделлю, знімалася для безлічі журналів, зокрема для Playboy.

У січні 2009 року почала зустрічатися з Г'ю Гефнером, який був на 60 років старшим за неї. Через рік, 24 грудня, пара оголосила про заручини. 23-річна Крістал повинна була стати третьою дружиною редактора знаменитого журналу, але розірвала заручини 14 червня 2011 року — за 5 днів до запланованого весілля. Дівчина нібито не хотіла миритися з розгульним життям нареченого і його гаремом, але згодом вони помирилися і побралися 31 грудня 2012 року. Вона була одружена з Гефнером майже 5 років до його смерті 27 вересня 2017 го.

Г'ю Гефнер і Крістал Харріс / Getty Images

За ці роки дівчина встигла побувати редактором на Playboy.com, знятися в реаліті-шоу "Дівчата по сусідству" і розробила колекцію купальників, спідньої білизни і спортивного одягу та одягу для будинку.

Після смерті чоловіка вона не отримала нічого з його багатомільйонного стану, оскільки підписала шлюбний контракт. Зараз Крістал веде активне життя, завела YouTube-канал, сторінку в Instagram, де у неї 3 мільйони підписників, і блог. Також вона багато подорожує і почала співпрацювати з організацією United Planet.

В особистому житті Крістал теж все добре. Зараз вона зустрічається з Натаном Леві — інженером з космічних розробок.

Памела Андерсон

Дитинство і юність у дівчини були не найщасливішими: батько - алкоголік, а мати працювала на двох роботах, щоб прогодувати сім'ю. Також Памела кілька разів піддавалася сексуальному насильству в юності. Прославилася дівчина в 1989 році, коли прийшла на футбольний матч в Ванкувері в майці з логотипом пивної марки Labatt. Тоді симпатичну і пишногруду Андерсон показали на великому екрані стадіону. У настільки несподіваний спосіб Памела отримала свій перший рекламний контракт із фірмою Labatt, ставши офіційним обличчям кампанії бренду, і знялася в рекламі. Постери з оголеним тілом моделі висіли в усіх барах Канади, і незабаром її вперше запросили на обкладинку Playboy.

Г'ю Гефнер і Памела Андерсон / Getty Images

Памела стала однією з улюбленицею Гефнера, тому впродовж багатьох років з'являлася на обкладинці журналу 14 разів. Але відрізни від інших дівчат, яким не дозволялося працювати "на стороні" Памела зробила успішну кар'єру як акторка і модель, закріпивши за собою статус секс-символу. Тому, попри те, що вона неодноразово супроводжувала Гефнера на різних заходах, зрозуміло, що її контракт відрізнявся від контрактів інших "зайчиків".

Вона знімалася для безлічі рекламних компаній, однією з яких була колекція 2009 року Vivienne Westwood, запустила кілька власних успішних колекцій різних товарів, стала активісткою із захисту тварин і співпрацює з організацією PETA, виступає за захист довкілля, знімалася в безлічі реаліті-шоу, "Танцях з зірками" і "Танцях на льоду". У березні 2005 року Андерсон стала представником фонду MAC по боротьбі зі СНІДом.

В особистому житті зірки було все не дуже добре. Вона багато разів виходила заміж, пережила викидень, але все ж змогла стати мамою — у акторки двоє синів Брендон Томас Лі і Ділан Джаггер Лі.

Взимку 2020 року вона вийшла заміж вшосте. Коханим Памели став її охоронець Ден Гейгерст. Після весілля знаменитість оголосила, що йде з соцмереж.

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