Боротьба за Royal Lodge: чому принц Ендрю тримається мертвою хваткою за маєток

Вже понад рік король Чарльз III та його брат принц Ендрю не можуть досягти угоди щодо Royal Lodge – резиденції у Віндзорському парку, яку молодший брат короля орендував на 75 років, а монарх всіляко намагається виселити звідти брата.

Що це за резиденція, і чому принц Ендрю так не хоче виїжджати

Як ми вже писали раніше, маєток Royal Lodge — це будинок, що є пам'яткою архітектури II категорії, розташований він у Великому парку Віндзор у Беркширі. Нинішня будова датується 19 століттям і була розширена у 1930-х роках для тодішнього герцога Йоркського, майбутнього короля Георга VI, його дружини Єлизавети Боуз-Лайон та двох дочок – принцес Єлизавети та Маргарет. Маєток майбутній король Георг VI та його дружина Єлизавета використовували як заміський. А після смерті короля Георга VI 1952 року, його дружина використовувала будинок як одну зі своїх заміських резиденцій аж до самої своєї смерті 2002 року. Померла королева-мати Єлизавета якраз у Royal Lodge 30 березня 2002 року, поряд з нею були її дочка, королева Єлизавета II, та племінниця Маргарет Родс.

Royal Lodge у Віндзорі / Фото: Getty Images

У серпні 2003 року 43-річний принц Ендрю, герцог Йоркський, отримав від Crown Estate договір оренди маєтку на 75 років. Право оренди може бути передане лише його вдові або його двом дочкам, принцесі Беатріс і принцесі Євгенії або трасту, створеному виключно в їхніх інтересах. Розірвати цей договір оренди принц Ендрю не хоче, навпаки, йому дуже подобається жити в маєтку і він навіть не думав звідти виїжджати, якби не його брат король Чарльз III, у якого з'явилися особисті плани на Royal Lodge.

Принцеси Єлизавета і Маргарет у маєтку Royal Lodge у Віндзорі / Фото: Getty Images

Навіщо Чарльзу ця резиденція у Віндзорі

Повідомлялося, що монарх планує здати в оренду Королівську резиденцію у Віндзорі після того, як принц Ендрю остаточно з'їде. Він хоче зробити ремонт та здати резиденцію за 1 мільйон фунтів стерлінгів на рік. Також у пресі писали, що є запасний варіант, який нібито обмірковує король. На випадок своєї смерті він має намір віддати Royal Lodge своїй дружині королеві Каміллі, де вона зможе жити так само, як колись жила його улюблена бабуся королева-мати Єлизавета.

Королева-мати Єлизавета позує на території Royal Lodge у Віндзорі, 26 серпня 1946 року / Фото: Associated Press

Які кроки робить король, щоб виселити брата

Як ви вже зрозуміли, принц Ендрю пручається і не хоче виїжджати. Тому Чарльз урізав йому фінансування на безпеку та утримання цієї резиденції. Також король робить все можливе, щоб спонукати свого молодшого брата скоротити витрати. Але, незважаючи на це, принц не погодився покинути маєток.

Король Чарльз III та принц Ендрю / Фото: Associated Press

Що кажуть експерти

Королівський експерт Г'юго Вікерс стверджує, що принц Ендрю не хоче залишати будинок, бо вважає, що його виїзд означатиме визнання провини (Ендрю був втягнутий у сексуальний скандал, його звинувачували в насильстві, але вина так і не була доведена в суді).

"Я думаю, ми всі повинні визнати, що він не потрібен для будь-яких громадських обов'язків. Якби ви займалися благодійністю, ви не просили б принца Ендрю приїхати і стати вашим почесним гостем. Тому ніхто не хоче його бачити на публіці. Отже, він живе в Royal Lodge, грає в гольф, бачиться з дітьми та онуками, їздить верхи в парку, і це дорого", - сказав експерт The Sun. "Я думаю, він відчуває, що якщо він поїде з Royal Lodge, то це буде свого роду публічним визнанням вини, яка не була доведена. Проте це дорогий спосіб життя".

Чому принц Ендрю такий категоричний

Король Чарльз та принц Ендрю / Фото: Getty Images

Безумовно, жити на території такого величезного маєтку дуже комфортно. Але Ендрю запевняє, що він турбується насамперед не про себе, а про своїх дітей, і хотів би залишити у спадок Royal Lodge своїми дочкам – принцесам Беатріс та Євгенії. Однак принцеси, як то кажуть, мають ще одне потенційне спадкове майно від своєї матері, герцогині Йоркської. Сара Йоркська придбала будинок за 4 мільйони фунтів стерлінгів у Мейфері, який також залишиться дочкам. Але, як-то кажуть, маєтків багато не буває і батьківські плани герцога Йоркського можна зрозуміти.

Які перспективи

Оскільки принц Ендрю ще 2019 року (після сексскандалу, що розгорівся за його участю) офіційно пішов з посади старшого члена королівської родини, що працює, відверто кажучи, шанси на те, що Чарльз залишить за ним цей маєток у Віндзорі, вкрай невисокі. Найімовірніше монарх зробить ще певні кроки, які змусять його брата переїхати до Фрогмор-котеджу, з якого спеціально для цього роком раніше були виселені принц Гаррі та Меган Маркл.

Маєток Royal Lodge у Віндзорі / Фото: Getty Images

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