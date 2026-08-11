Бразильський секрет краси Каміли МакКонагі: щотижнева рутина красуні

Меттью МакКонагі Каміла Алвес МакКонахі / © Associated Press

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Сьогодні Каміла МакКонагі — не лише дружина актора Метью МакКонагі, мама трьох дітей та підприємниця. Вона також засновниця платформи Women of Today, де говорить про стиль життя, їжу, здоров’я та жіноче самопочуття, про це розповіло видання NewBeauty.

І якщо раніше її рутина була радше питанням косметики та догляду, з віком погляд Каміли змінився. Тепер вона значно більше уваги приділяє тому, що відбувається всередині організму. Її філософія звучить дуже сучасно, а саме, не гнатися за кожним новим трендом, а слухати власне тіло.

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«Я не дивлюся на молодших людей у пошуках порад щодо краси«, — розповіла Каміла. Натомість вона радше прислухається до жінок старшого віку, які мають гарний вигляд і можуть поділитися власним досвідом.

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Головне правило — менше трендів

Каміла МакКонагі / © Getty Images

Каміла зізнається, що повністю відмовилася від одного правила, якого індустрія краси фактично вимагає від нас щодня — постійно пробувати щось нове.

Її підхід протилежний. Вона орієнтується на реакцію власного організму та не намагається повторювати чужі ритуали лише тому, що вони стали популярними. Для неї якість важливіша за кількість, а проста рутина — краща за полицю, заставлену десятками баночок.

Саме тому серед її фаворитів — продукти, які можуть виконувати одразу кілька функцій. Наприклад, Каміла любить тональний стік, який використовує як тон, консилер або засіб для контурингу. Їй подобається природний фініш без відчуття важкого макіяжу, а також те, що формула має зволожувальні властивості та містить вітамін Е.

Краса починається зсередини

Одна з головних тем її філософії здоровʼя — зменшення запальних процесів в організмі. Каміла переконана, можна використовувати чудову косметику, робити процедури та ретельно доглядати за шкірою, проте якщо організм постійно перевантажений, результат буде далеко не таким помітним.

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Тому її щоденна формула максимально проста: вода, сон, рух, збалансоване харчування та увага до власного самопочуття. Раніше Каміла починала ранок із матча на рослинному молоці, проте згодом дізналася, що після ночі організм потребує рідини, тож тепер її перший ранковий ритуал — звичайна вода. Після чищення зубів вона випиває пляшку води, перш ніж щось з’їсти чи випити.

Меню

міла МакКонагі / © Associated Press

Каміла також розповіла про добавки, які приймає. В її списку — вітаміни D, C та A, залізо через день, а також лляна олія холодного віджиму. Особливе місце займає саме олія, Каміла вважає її корисною для шкіри, волосся, нігтів і загального самопочуття. Щодня вона додає приблизно чайну ложку до грецького йогурту.

Раз на рік також намагається приблизно на три тижні дотримуватися певного режиму харчування з акцентом на протизапальний підхід або періоди обмеження їжі. Водночас її головний принцип — не складність, а простота. Через чутливість організму Каміла намагається не перевантажувати режим великою кількістю правил.

Улюблений бразильський ритуал

А головний секрет, заради якого варто придивитися до бразильського підходу до краси, — лімфодренажний моделювальний масаж. У Бразилії, за її словами, такі процедури давно стали частиною регулярного догляду. Масаж спрямований на роботу з накопиченням рідини та лімфатичною системою, а бразильська техніка також робить акцент на візуальному моделюванні контурів тіла.

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Каміла підкреслює, що ефект вона бачить саме тоді, коли процедура стає регулярною практикою, а не одноразовим «чарівним» походом до майстра.

І тут важливий нюанс, лімфодренажний масаж не варто сприймати як спосіб «вивести токсини» чи чарівну процедуру для схуднення. Його ефекти залежать від техніки та індивідуальних особливостей, а за наявності медичних протипоказань варто спочатку проконсультуватися з фахівцем.

Прогулянки замість фітнес-гонки

міла МакКонагі / © Associated Press

Причому її власне ставлення до спорту зараз особливо показове. Після третьої операції Каміла проходить період відновлення, тому поки не ставить перед собою спортивних рекордів. Її головне слово на цьому етапі — терпіння.

Повільні прогулянки, плавання та поступове повернення до активності — саме такий підхід вона обирає зараз. І це хороше нагадування про те, що навіть у світі знаменитостей тіло не завжди має працювати на максимумі. Іноді найкращий фітнес план — дозволити собі відновитися.

Менше цукру, більше сну

Якби Каміла могла повернутися на 20 років назад і дати собі одну пораду, вона була б напрочуд простою: їсти менше цукру та більше спати. З віком вона почала значно уважніше ставитися до свого харчування та поставила здоров’я у центр власного способу життя.

Цікаво, що саме сон вона ставить поруч із харчуванням, водою та фізичною активністю. Не чергова процедура, не дорогий крем і не складний гаджет, а базові речі, які ми часто недооцінюємо.

Попри всю дисципліну Каміла не відмовляється від маленьких жіночих радощів. Якщо є час, вона щотижня робить манікюр. І називає це одним із небагатьох справжніх ритуалів краси, які дозволяє собі виключно заради власного задоволення.

Можливо, саме цього елементу часто бракує сучасній концепції самодогляду: турбота про себе не завжди повинна бути ще одним пунктом у списку продуктивності.

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