Бред Пітт знову п’є: що це означає з погляду психології

Бред Пітт / © Associated Press

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Бред Пітт не вперше відкрито говорить про алкоголь. Після складного періоду в особистому житті, зокрема розлучення з Анджеліною Джолі, актор розповідав про свій досвід участі у зустрічах анонімних алкоголіків.

Для нього це був важливий етап життя. Пітт публічно говорив про свою тверезість і дякував актору Бредлі Куперу за підтримку, яка, за його словами, допомогла йому залишатися тверезим. Тож його нове зізнання стало особливо резонансним, про це розповіло видання Psychology Today

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В інтерв’ю Esquire актор розповів, що після семи років без алкоголю повернувся до вживання. Водночас він стверджує, що тепер ставиться до нього значно обережніше, може випити кілька келихів, але не дозволяє собі повертатися до великих кількостей.

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І тут виникає цікавіше за саму голлівудську історію питання, а що взагалі означає бути тверезим або перебувати у відновленні.

Сім років тверезості, а потім знову алкоголь

Пітт описав своє нинішнє ставлення до алкоголю досить прагматично. За його словами, він кілька разів переоцінював власну здатність контролювати вживання, але вчасно помічав, що це для нього не працює.

Його нинішня позиція — пити помірно та не повертатися до колишньої поведінки. Саме ця деталь і стала центром дискусії. У традиційних підходах до одужання від алкогольної залежності повна відмова від алкоголю часто вважається ключовим принципом. З цього погляду повернення до вживання після семи років тверезості можна назвати рецидивом. Однак сучасне розуміння відновлення значно ширше.

Одужання означає повну тверезість

Не всі фахівці погоджуються з тим, що є лише один правильний шлях. Підхід, відомий як зменшення шкоди, виходить із іншої логіки. Його прихильники вважають, що будь-яке зниження негативних наслідків вживання може бути важливим кроком до кращого життя.

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Тобто для однієї людини відновлення означатиме повну відмову від алкоголю, для іншої — роботу над тим, щоб зменшити кількість і частоту вживання та уникати небезпечної поведінки.

Це не означає, що контрольоване вживання підходить кожній людині з проблемним вживанням алкоголю. Навпаки, для деяких людей навіть невелика кількість може стати тригером повернення до попереднього патерну. Саме тому досвід Пітта не можна автоматично переносити на інших.

Що каже психіатрія

У сучасній психіатрії розлад, пов’язаний з вживанням психоактивних речовин, оцінюють не за простим принципом «п’єш або не п’єш». Діагностика розладу вживання психоактивних речовин передбачає оцінювання низки критеріїв протягом певного періоду. Їхня кількість визначає ступінь тяжкості розладу.

Це важлива деталь, адже людина може з часом змінюватися. Поведінка, яка колись відповідала критеріям розладу, не обов’язково залишається такою назавжди. Отже, повернення до алкоголю після тривалого періоду тверезості не можна автоматично трактувати однаково у кожному випадку.

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Для однієї людини це може стати початком серйозного повернення до залежності для іншої — частиною спроби зрозуміти власні межі та змінити спосіб взаємодії з алкоголем. Саме тому оцінювати подібні ситуації має фахівець, який знає конкретну історію людини, а не інтернет-коментатори.

Історія Пітта викликала багато суперечок

Бред Пітт / © Associated Press

Коли про залежність говорить звичайна людина, її історія залишається переважно особистою, коли про це говорить Бред Пітт, ситуація зовсім інша. Він — одна з найвідоміших кінозірок світу, його слова читають мільйони людей, а будь-яка зміна поведінки миттєво стає публічною темою.

Тому частина людей може сприйняти його рішення як доказ того, що повна тверезість не потрібна. Інші, навпаки, можуть вбачати у цьому підтвердження того, що після проблем з алкоголем «не можна навіть краплі». Проте обидва висновки можуть бути занадто категоричними.

Досвід однієї людини не є універсальним доказом того, що працюватиме для всіх. І навіть участь Пітта в анонімних алкоголіках не робить його представником усіх людей, які проходять відновлення, так само як його нинішній вибір не визначає ефективність чи неефективність конкретного підходу.

«Правильне» відновлення

Мабуть, найважливіше питання цієї історії полягає саме у тому, що відновлення — не завжди пряма лінія. Люди змінюються, їхні обставини змінюються, а разом із ними можуть змінюватися й стратегії, які вони використовують.

Хтось обирає повну тверезість, хтось працює над зменшенням вживання, хтось використовує медикаментозне лікування разом із психотерапією, а комусь потрібна підтримка групи. Іноді людина пробує один підхід, розуміє, що він їй не підходить, і шукає інший.

Водночас важливо не романтизувати повернення до алкоголю. Для людини, яка мала алкогольну залежність, спроба «контрольованого вживання» може бути небезпечною. Ризики залежать від індивідуальної історії, тяжкості проблеми та інших факторів.

Історія Бреда Пітта насправді не стільки про алкоголь, скільки про складність людського відновлення. Сім років тверезості — значний період, але й повернення до алкоголю не дає нам достатньо інформації, щоб поставити людині діагноз або передбачити її майбутнє.

Чи стане нинішній вибір Пітта стабільним новим етапом його життя, чи призведе до повернення старих проблем — покаже лише час. І це питання, яке неможливо вирішити за заголовками у медіа.

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