Бріжіт Бардо виповнилося 90 років: який вигляд мала легендарна акторка в молодості

Вона легенда, про яку не перестаю говорити навіть попри те, що у кіно вона не знімається з 1970-х років.
Бріжіт Бардо — одна з найвідоміших акторок усіх часів, секс-символ 60-х років, активістка та модниця. Можливо, ви ніколи і не бачили фільмів за її участю, адже вони переважно були зняті в 50-70 роках, але фотографії та образ Бріжіт настільки популярні, що нею надихаються донині.
Не можна також заперечувати те, що ніхто краще за неї не символізує французький гламур. У роки своєї популярності Бардо носила пишні зачіски, прикрашала волосся стрічками, одягала штанні костюми, мінісукні, вбрання зі шкіри та штани-кльош.
Коли вона увірвалася на публічну сцену на початку 1950-х років, Франція та весь світ не були до неї готові. "Усі жінки мого покоління пам'ятають її першу обкладинку Elle 1950 року", — згадував французький історик моди Ніколь Парро. Бардо ледь тоді виповнилося 16. "У неї було коротке волосся кольору горіха і чудова постава танцівниці. Вона була чимось, що ніколи не мало свого місця в суспільстві або в моді".
Ми зібрали деякі з архівних фотографій цієї білявки-красуні з нагоди важливого дня – 28 вересня їй виповнюється 90 років. Хто знає, можливо, ви знайдете натхнення для свого наступного образу у цієї розкішної француженки, її макіяжі або захочете зробити зачіску, як у неї.
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