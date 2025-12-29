ТСН у соціальних мережах

Бріжіт Бардо у кіно: згадуємо екранні образи французької легенди

28 грудня у віці 91 років пішла з життя легенда кіно — акторка, модель, секс-символ та активістка Бріжіт Бардо. Вона померла у своєму будинку в Сен-Тропе. Причину її смерті не оприлюднювали, однак перед тим жінка перенесла операцію.

Юлія Каранковська
Бріжіт Бардо

Бріжіт Бардо у фільмі «Жінка та лялька», 1959 рік / © Getty Images

Бардо стала всесвітньо відомою у 1950-1960 роках завдяки кіно, а також випустила кілька музичних платівок у той час. Однак на початку 1970-х років вона оголосила про завершення акторської кар’єри і стала захисницею прав тварин, а також зайнялась активною політичною діяльністю, підтримуючи ультраправі погляди, які неодноразово викликали обурення суспільства.

Ми ж пропонуємо згадати фільми, у яких грала легенда, завдяки архівним кадрам різних років.

«Відпочинок воїна», 1962 рік

Бріжіт Бардо / © Getty Images

Бріжіт Бардо / © Getty Images

«Танцюй зі мною», 1959 рік

Бріжіт Бардо / © Getty Images

Бріжіт Бардо / © Getty Images

«Істина», 1960 рік

Бріжіт Бардо / © Getty Images

Бріжіт Бардо / © Getty Images

«Парижанка», 1957 рік

Бріжіт Бардо / © Getty Images

Бріжіт Бардо / © Getty Images

«Віва Марія!», 1965 рік

Бріжіт Бардо / © Getty Images

Бріжіт Бардо / © Getty Images

