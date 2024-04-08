Брошки Єлизавети II: шість улюблених прикрас, які тепер носить королева Камілла

Відтоді, як дружина короля Чарльза III – Камілла – стала королевою, вона отримала доступ до ювелірної скриньки своєї покійної свекрухи Єлизавети II. Тіари, кольє і, звісно, брошки – саме ті прикраси, які ми бачимо на Каміллі найчастіше. Ми вирішили зупинитися на незвичайних брошках і розповісти, які ж із них – нині серед улюбленців королеви.

Брошка у формі серця з аквамаринами та діамантами

Брошка у формі серця з аквамаринами та діамантами / Фото: Associated Press

Схоже, королева Камілла вирішила дістати зі скриньки своєї свекрухи ті прикраси, які публіка дуже давно не бачила, і "вдихнути в них нове життя". Саме так можна сказати про брошку з аквамаринами та діамантами у формі серця, яку Камілла одягала на щорічну службу на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві 2024 року. Ця брошка колись належала бабусі Єлизавети II – королеві Марії Текській, а до цього – її свекрусі, королеві Олександрі Данській. До брошки також прикріплений кулон у формі серця.

Сапфірова кругла брошка в обрамленні діамантів

Сапфірова брошка в обрамленні діамантів / Фото: Associated Press

На відміну від попередньої, брошку з великим сапфіром королева Єлизавета II любила і часто носила. Камілла одягала брошку під час візиту на острів Мен, щоб надати району Дуглас статусу міста. На цей захід вона вдруге одягла сапфірову брошку принца Альберта, яка була весільним подарунком принца його дружині, королеві Вікторії, та є справжньою реліквією британської корони.

9 лютого 1840 року, напередодні весілля, королева Вікторія записала у своєму щоденнику: "Мій дорогоцінний Альберт подарував мені чудову і прекрасну брошку з величезного сапфіра, інкрустованого діамантами. Це дуже гарно".

Відомо, що цей виріб був куплений батьком принца Альберта у амстердамського ювеліра Вольфа Джозефуса Джітти. Схоже, у принца Альберта на той час не було коштів на такий подарунок. Це була одна з найулюбленіших прикрас Вікторії. Відтоді реліквія передавалася від покоління до покоління, і її носила кожна королева. Зараз настала черга Камілли.

Брошка-трилисник з бірюзою та діамантами

Брошка-трилисник з бірюзою та діамантами / Фото: Getty Images

У цій брошці ми бачили Каміллу під час візиту до Північної Ірландії 2024 року. Відомо, що 1947 року вона була весільним подарунком королеві Єлизаветі II від герцогині-вдови Портлендської. Також відомо, що Єлизавета передарувала брошку своїй невістці Каміллі після їхнього весілля з Чарльзом 2005 року. Каміллу часто можна побачити з цією брошкою, особливо під час візитів до Північної Ірландії.

Парні квіткові золоті брошки

Парні квіткові золоті брошки / Фото: Getty Images

У них королева Камілла з'явилася на Королівській Великій службі 2024 у Вустерському соборі, де представляла свого чоловіка-короля. Це брошки від Cartier із сапфірами й діамантами у вигляді квітів, що належали королеві Єлизаветі II. 1942 року король Георг VI купив одну з брошок у подарунок своїй доньці принцесі Єлизаветі, а 1945-го купив другу таку саму – і вийшов комплект. Покійна королева Єлизавета II з невідомої причини рідко одягала ці брошки, а ось Каміллі вони сподобалися.

Брошка-бджола

Брошка-бджола / Фото: Associated Press

Дуже незвичайна прикраса, яка також належала Єлизаветі II. Каміллу помітили в нійі під час поїздки до міста Шрусберта. На ній була велика брошка-бджола, прикрашена кабошоном тигрового ока та рубіновими очима-кабошонами. Жало прикрашене лініями чорної емалі. Походження цієї брошки нині невідоме, але Камілла надівала її щонайменше двічі.

Парна діамантова брошка з листя плюща

Парна діамантова брошка з листя плюща / Фото: Associated Press

У цій брошці королева Камілла з'явилася на службі подяки за життя короля Греції Костянтина II у Віндзорському замку 2024 року. Вона вперше наділа брошки Greville Cartier у вигляді листя плюща. 1930 року Високоповажна Маргарет Гревілл привезла Картьє діамантову брошку у формі листа плюща, щоб її відремонтували та вставили в неї діамант. 1937 року вона вирішила, що однієї брошки недостатньо, і замовила до неї другу відповідну брошку. Коли місіс Гревілл померла 1942 року, вона залишила свою колекцію коштовностей королеві-матері Єлизаветі, з якою дружила.

1947 року королева-мати Єлизавета подарувала брошки своїй доньці, принцесі Єлизаветі, на її 21-й день народження. Принцеса часто носила брошки в молодості, а після її смерті вони перейшли у спадок її синові, королю Чарльзу III.

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