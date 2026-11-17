Вікторія Бекхем / © Getty Images

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Дизайнерка Вікторія Бекхем вже давно стала авторитетом не лише у світі моди, а й у б’юті-індустрії. Її макіяж завжди має продуманий, проте невимушений вигляд, а серед головних акцентів — виразні, густі брови. Та, як зізналася сама дизайнерка в Instagram, колись вона неабияк перестаралася з вищипуванням і тепер намагається відновити природну форму. Саме тому її щоденний ритуал може стати в пригоді всім, хто мріє про об’ємніші брови без ефекту штучності, про це розповіло видання Woman&Home.

Секрет Вікторії

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Бекхем зізнається, що не виходить із дому без оформлених брів. Для цього вона використовує олівець із надтонким грифелем і щіточкою-спулі на іншому кінці.

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Її метод простий, спочатку потрібно розчесати волоски вгору, щоб надати їм об’єму, а потім легкими штрихами заповнити прогалини. Завдяки тонкому грифелю можна промальовувати окремі волосинки та створювати ілюзію природної густоти.

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«Я не люблю штучні, надто графічні брови. Хочу, щоб вони були пухнастими та максимально природними» — пояснює Вікторія.

Як зробити брови візуально густішими

Головне правило — не перевантажувати їх кольором. Замість того щоб зафарбовувати всю форму суцільним шаром, краще додати кілька тонких штрихів там, де волосків бракує. Щіточкою можна підняти волоски біля коренів і рівномірно розподілити продукт.

Для додаткового об’єму підійде прозорий чи тонований гель для брів, адже він зафіксує форму та допоможе зберегти акуратний вигляд без лущення. А тим, хто хоче відростити брови після надмірного вищипування, варто звернути увагу на спеціальні сироватки та регулярно доглядати за шкірою й волосками.

Б’юті-філософія Вікторії Бекхем проста, красиві брови не повинні мати намальований вигляд. Трохи об’єму, делікатне заповнення прогалин і правильне розчісування зроблять не надто густі від природи брови виразнішими, а погляд свіжіший.

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