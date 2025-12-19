Британські роялс у Києві, гарні новини від Чарльза та концерт принцеси Кейт: головні королівські події року

Королівські події року / © Getty Images

Зустріч принца Гаррі з батьком королем Чарльзом

Король Чарльз і принц Гаррі / © Getty Images

Подія здається звичайнісінькою, проте ні, адже від часу їхньої попередньої зустрічі в лютому 2024 року батько та син не лише не бачилися, а й вкрай мало спілкувалися, а якщо і спілкувалися, то лише через листування. Коли у вересні принц Гаррі приїхав до Лондона, король запросив його на чаювання до Кларенс-гауса. Відомо, що зустріч те-а-тет тривала 55 хвилин, і після неї принц не дав жодного коментаря журналістам, окрім слів: «Мій батько має бути в центрі уваги». Схоже, Гаррі намагався довести, що йому знову можна довіряти і він прагне, щоб таких зустрічей стало більше.

Візит принца Гаррі до Львова та Києва

Принц Гаррі та Ольга Руднєва у Львові

Молодший син короля Чарльза цього року здивував українців. Спершу він відвідав у квітні Львів, де зустрівся з жертвами війни та побував у Superhumans Center — клініці, в якій пацієнти отримують безкоштовне протезування, хірургію та психологічну підтримку. Тоді принц сказав, що це його перший візит до України, але не останній, і слова свого дотримався.

Принц Гаррі в Києві / © Getty Images

У вересні 2025 року Гаррі побачили на вокзалі в Києві. Прибув до столиці України британський «запасний принц» одразу після зустрічі з батьком Чарльзом у Лондоні. Він приїхав на запрошення українського уряду, заявивши, що хоче зробити «все можливе», щоб допомогти в реабілітації тисяч військовослужбовців, які дістали серйозні поранення під час трирічної війни з Росією. До України герцог Сассекський прибув із командою фонду Invictus Games Foundation, а запросила його до Києва Ольга Руднєва, засновниця та генеральна директорка травматологічного центру «Superhumans», того самого, який принц відвідував у Львові.

Візит принцеси Анни до Києва

Принцеса Анна в Києві / © Associated Press

Королівська принцеса Анна прибула до столиці одразу після свого племінника. Вона зустрілася з президентом Зеленським і першою леді Оленою Зеленською, разом вони відвідали меморіальний комплекс у Національному музеї історії України у Другій світовій війні, де Анна поклала м’яку іграшку до меморіалу. Її візит відбувся через два дні після того, як внаслідок російського повітряного бомбардування в Києві загинули щонайменше чотири особи. Метою її поїздки до України було привернення уваги до досвіду дітей, які живуть у війні.

Візит кронпринца Гокона до Києва

Кронпринц Гокон у Києві / © Getty Images

У травні 2025 року до столиці з неоголошеним заздалегідь з міркувань безпеки візитом приїздив спадковий принц Норвегії Гокон. Він прибув поїздом до району Бучі — Ірпеня з міністром енергетики Норвегії Тер’є Осландом, відвідав меморіал полеглим захисникам України в Мощуні, а потім зустрівся з військовими в одному з госпіталів. Кронпринц також мав зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Після його повернення додому в Instagram королівської родини поділилися відеозвітом, опублікованим під пісню Kalush Orchestra «Stefania», з якою гурт переміг на пісенному конкурсі «Євробачення–2022».

Позбавлення принца Ендрю титулів «принца» та «герцога Йоркського»

Колишній прин Ендрю / © Associated Press

Цього року молодшого брата короля Чарльза — принца Ендрю — позбавлено не лише титулу «герцога Йоркського». Він більше не є принцом і найближчим часом повинен залишити Royal Lodge — величезний маєток, де він жив багато років зі своєю ексдружиною Сарою Фергюсон, яка теж має виїхати з цього будинку.

Букінгемський палац заявив у жовтні, що відтепер брат короля не іменуватиметься принцом і Його Королівською Високістю, а також іншими титулами, а називати його треба Ендрю Маунтбеттен Віндзор.

Оголошення короля Чарльза про завершення курсу лікування від раку

Король Чарльз / © Associated Press

У грудні король Чарльз випустив досить емоційне звернення до публіки та розповів про своє лікування раку. Він заявив про значний прогрес у цьому питанні, сказавши, що його основний курс лікування може бути завершений і в новому році він перейде на підтримувальну профілактичну терапію. Про свій діагноз, про який стало відомо в березні 2024 року, Чарльз розповів з метою привернення уваги публіки до питання важливості ранньої діагностики захворювання.

П’ятий різдвяний концерт принцеси Уельської

Принцеса Уельська / © Associated Press

Уже п’ятий рік поспіль принцеса Уельська організовує у Вестмінстерському абатстві святковий концерт «Разом на Різдво». Метою цього заходу є нагадування про добрі справи та людей, які їх робили у році, що минає. Цього грудня темою вечора була «Любов у всіх її проявах». Традиційно на концерт Кейт з’їжджається майже вся королівська родина, але цьогоріч були відсутні король Чарльз із королевою Каміллою, а також сестра Кейт Піппа Міддлтон та її чоловік Джеймс.

Меган Маркл відновила стосунки з батьком

Меган Маркл / © Getty Images

Це сталося на тлі трагічної історії, пов’язаної зі здоров’ям Томаса Маркла. 81-річному чоловікові, який зараз мешкає на Філіппінах, ампутували частину ноги. Кажуть, що герцогиня Сассекська особисто телефонувала до шпиталів на Філіппінах, щоб дізнатися, де саме її батько, та передати йому записку з побажаннями якнайшвидшого одужання. До телефонної розмови справа не дійшла, і зустрічатися з батьком герцогиня Сассекська, зважаючи на все, не планує. Отже, примирення виявилося дуже сумнівним, але про нього говорили всі.

Проблеми зі здоров’ям норвезької кронпринцеси Метте-Маріт

Кронпринц Гокон і кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

У вересні дружина кронпринца Гокона вперше публічно оголосила, що не може повною мірою виконувати свої королівські обов’язки через те, що страждає на легеневий фіброз. Хвороба у принцеси з’явилася 2018 року, проте лише зараз вона заявила, що потребує ретельнішої, ніж раніше, реабілітації. Також Метте-Маріт сказала, що планує й надалі продовжувати свою роботу та виконувати обов’язки члена королівської родини, але її графік може коригуватися.

Посвячення Девіда Бекхема в лицарі королем Чарльзом

Девід і Вікторія Бекхеми у Віндзорському замку / © Associated Press

Ця значна для ексфутболіста подія сталася у листопаді. 50-річний британський спортсмен Девід Бекхем був посвячений у лицарі за «заслуги у спорті та благодійності» на церемонії у Віндзорському замку. Тепер до Девіда треба звертатися сер Девід Бекхем, а його дружина Вікторія стала леді Вікторією Бекхем. На отримання лицарського звання Девіда було висунуто понад 10 років тому, номінація відбулася 2011-го.