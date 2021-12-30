"Будьте здорові": гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ привітав всіх з Новим роком

Фронтмен гурту Сергій Танчинець записав новорічне відеопривітання для читачів ТСН.ua.

Лідер БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - Сергій Танчинець від імені всього гурту записав для читачів ТСН.ua відеопривітання з прийдешнім Новим роком.

"Від усього гурту від щирого серця хочу привітати усіх слухачів, глядачів та читачів ТСН з Новим роком і новим щастям! Будьте здорові!" – сказав музикант.

Лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ привітав читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

Ми запитали у Сергія, де вони будуть зустрічати Новий 2022 рік. Артист розповів, що вони декілька років поспіль працювали у новорічну ніч. А цьогоріч музиканти вирішили трішки схитрити і поставили завеликий прайс.

"Прийняли рішення, якщо працювати в ніч з 31 на 1, то за великі гроші. Але, на справді, ми розуміємо, що скоріше за все цього не станеться й ми з великим задоволенням будемо святкувати з родинами вдома. Бо дуже цього хочеться, тим більше, що з 15 січня у нас розпочинається тур країною на сто міст з фіналом на НСК "Олімпійський" і нас довго не буде вдома", - додав Танчинець.

Нагадаємо, новорічні відеопривітання також записали Олександр Пономарьов, Сергій Бабкін, Санта Дімопулос, Ірина Федишин, Джамала, Олег Скрипка, Павло Зібров, Настя Каменських, Анна Добриднєва, Катерина Бужинська, гурт KADNAY, Міла Кузнєцова і донька Олі Полякової - Маша Полякова.