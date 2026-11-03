Будинок акторки Вайнони Райдер із 90-х знову у моді: інтер’єрні хитрики, які зроблять оселю розкішною та затишною

Вайнона Райдер / © Getty Images

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Мода циклічна і це стосується не лише одягу, а й інтер’єрів. Тренди, які ще недавно здавалися пережитком минулого, несподівано повертаються у наші домівки. Ванні кімнати кольору авокадо, ностальгічний різдвяний декор, вінтажні меблі та виразні кольорові рішення знову привертають увагу дизайнерів і тих, хто любить облаштовувати власний простір, про це розповіло видання WomanAndHome.

Цього разу у центрі уваги гламур 90-х і найкраще його втілення знайшлося у будинку акторки Вайнони Райдер. У 1994 році зірка фільму «Бітлджус» і серіалу «Дивні дива» запросила журналістів Architectural Digest до своєї оселі у Беверлі-Гіллз, де вона створила інтер’єр, у якому розкіш гармонійно поєднувалася з індивідуальністю. І хоча відтоді минуло понад три десятиліття, цей простір зовсім не має застарілий вигляд. Навпаки, він нагадує, що справжній стиль не обов’язково має відповідати мінімалістичним правилам або останнім тенденціям.

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Тепла палітр

Одна з найвиразніших особливостей вітальні акторки — продумана палітра теплих відтінків. Тут переважають теракотовий, насичений помаранчевий, коричневий та кольори натурального дерева.

Дерев’яна шафа, оксамитовий плед і акцентне крісло перегукуються між собою за кольором і створюють цілісну композицію. Завдяки цьому навіть велика кількість декоративних деталей не перевантажує простір.

Такий хитрик легко повторити й у сучасній квартирі. Не обов’язково перефарбовувати стіни чи купувати нові меблі, достатньо додати кілька текстильних акцентів. наприклад, оксамитову подушку, плед кольору кориці, теплий килим або крісло насиченого відтінку.

Максималізм

Інтер’єр Вайнони — чудовий приклад того, як працює максималізм. Виразні кольори, помітні витвори мистецтва, незвичайні меблі та декоративні предмети створюють простір із характером. Однак є один важливий нюанс, попри велику кількість деталей, кімнати не здаються захаращеними.

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Секрет у балансі, кожен предмет має власну роль і не конкурує з іншими за увагу. Наприклад, у другій вітальні головним акцентом стала велика картина. Вона привертає погляд і задає настрій усьому приміщенню, тоді як решта інтер’єру залишається відносно нейтральною.

Це гарне нагадування для тих, хто хоче додати оселі індивідуальності, не потрібно одночасно виставляти напоказ усі улюблені речі. Краще обрати один-два виразні акценти ат дозволити їм бути головними.

Незвичайні меблі

Один із найцікавіших предметів у будинку акторки — писана барна шафа з глянцевим покриттям і виразною органічною формою. Вона одразу привертає увагу та демонструє, наскільки важливими можуть бути меблі з індивідуальним характером. Це не просто функціональний предмет, а повноцінний декоративний елемент, який формує атмосферу кімнати.

Подібні речі нерідко стають сімейними реліквіями та переходять від одного покоління до іншого. Водночас інтегрувати їх у сучасний інтер’єр буває непросто. Тут порада проста, не намагайтеся зробити всі предмети однаково помітними. Якщо у вас є незвичайна вінтажна шафа, комод або крісло, саме вони мають стати зірками простору. Оточіть їх стриманішими деталями, наприклад, мармуровим журнальним столиком, лаконічними аксесуарами чи вазою з яскравими квітами.

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Оксамит і розкішні фактури

Якщо є матеріал, який найкраще передає гламур 90-х, то це оксамит. У будинку Райдер він додає інтер’єру глибини, м’якості та відчуття продуманої розкоші. Ефектний вигляд мають насичені теплі кольори, які красиво взаємодіють із дерев’яними поверхнями та приглушеним освітленням.

Оксамит не обов’язково використовувати у великих кількостях. Іноді достатньо одного крісла, декоративних подушок або пледа, щоб кімната заграла зовсім по-іншому. Для осінньо-зимового сезону це досить вдале рішення, фактурні тканини візуально роблять простір теплішим, а інтер’єр — камерним і гостинним.

Свічки

Ще одна деталь, яка робить будинок Вайнони Райдер затишним, велика кількість свічок. Вони не лише створюють романтичну атмосферу, а й допомагають сформувати м’яке, розслаблювальне освітлення. У поєднанні з теплими кольорами та фактурними тканинами свічки додають інтер’єру тієї самої магії, якої часто бракує надто стерильним сучасним просторам.

Цей хитрик не потребує великих витрат. Розставте свічки на журнальному столику, комоді чи підвіконні, обирайте різну висоту та форми свічників. Головне — не перетворювати композицію на випадковий набір предметів.

І, звісно, не забувайте про пожежну безпеку, не залишайте запалені свічки без нагляду та тримайте їх якомога далі від текстилю.

Багаторівневе освітлення

У будинку Райдер атмосферу створюють кілька різних джерел освітлення, на кшталт, ламп, свічок і світильників з теплим відтінком. Вони формують багаторівневе освітлення, завдяки якому кімната залишається затишною, але водночас достатньо комфортною для повсякденного життя.

Цей дизайнерський хитрик називають — багатошаровим освітленням. Його суть полягає у поєднанні загального, локального та акцентного світла. Наприклад, торшер біля крісла створює комфортне місце для читання, настільна лампа підсвічує окрему зону, а свічки додають м’якості вечірній атмосфері.

Для осінніх і зимових вечорів це особливо вдале рішення. Замість холодного яскравого світла можна створити кілька невеликих світлових острівців, які зроблять оселю набагато приємнішою.

Вайнона Райдер / © Getty Images

Мабуть, найважливіший урок із будинку Вайнони Райдер — не боятися індивідуальності. Сучасні інтер’єри нерідко тяжіють до універсальності, наприклад, нейтральні стіни, однакові меблі, мінімум декору. Проте саме особисті речі, незвичайні знахідки, картини, вінтажні предмети та сімейні реліквії роблять оселю по-справжньому живою.

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