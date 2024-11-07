Була чарівною: який вигляд мала 20-річна Голлі Беррі на конкурсах краси

Мало хто знає, що голлівудська зірка брала участь у таких конкурсах.

Зараз Голлі Беррі знають як відому акторку, красуню та лауреатку "Оскара". Однак свій шлях у світ шоубізнесу вона починала не з кіно, а з подіуму. У 1980-х роках вона брала участь у конкурсах краси і в результаті виграла Miss Teen All-American 1985 року та "Міс Огайо США" 1986 року. Також Голлі здобула титул "Першої віцеміс США" 1986 року.

Голлі Беррі та Крісті Фіхтнер, конкурс "Міс США" / Фото: Associated Press

Голлі була першою афроамериканською представницею США на "Міс світу" 1986 року, де вона посіла шосте місце.

Її образи на конкурсах були побудовані навколо синього кольору, адже 20-річна Голлі носила на "Міс світу" суцільний купальник, сукню з лелітками та національний костюм у цьому кольорі, який був створений американським дизайнером Діком Френком і відображав "прогрес Америки в космосі".

Голлі Беррі на конкурсі "Міс США" / Фото: Associated Press

Голлі Беррі на конкурсі "Міс світу" / Фото: Associated Press

Можна помітити, що на всіх фото Голлі в одній і тій же синій сукні. Насправді це була її випускна сукня, яку вона одягала на всі конкурси, оскільки на той час не могла собі дозволити купити іншу чи дорожчу. Про це вона розповіла в інтерв'ю Vogue.

Голлі Беррі на конкурсі "Міс світу" / Фото: Associated Press

"Щойно ви починаєте вигравати ці речі, це схоже на снігову кулю. І вам потрібно йти на наступний, і якщо ви там, ви йдете на наступний, і я продовжувала перемагати до самого конкурсу "Міс США", де я не перемогла", – розповіла Беррі про свій шлях у конкурсі в інтерв'ю W Magazine 2016 року.

У підсумку вона посіла друге місце, поступившись перемогою "Міс Техас" Крісті Фіхтнер на конкурсі "Міс США" 1986 року.

Голлі Беррі та Крісті Фіхтнер, конкурс "Міс США" / Фото: Associated Press

"Це поклало край моїй кар'єрі на конкурсах краси", — сказала Беррі W Magazine.

Голлі Беррі на конкурсі "Міс світу" / Фото: Associated Press

Голлі Беррі на конкурсі "Міс світу" / Фото: Associated Press

Голлі Беррі позує у циліндрі, який вона позичила у швейцара лондонського готелю Tara Hotel / Фото: Associated Press

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