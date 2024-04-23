Була чарівною: який вигляд мала Кетрін Зета-Джонс під час вагітності

Вона – одна з найкрасивіших акторок сучасності, але також мама двох дітей – сина Ділана та дочки Керіс.

Британка Кетрін Зета-Джонс познайомилася з американським актором Майклом Дугласом, який на двадцять п'ять років старший за неї, на фестивалі американського кіно в Довілі у Франції в серпні 1998 року після того, як її представив актор Денні ДеВіто. Роман пари розвивався бурхливо і стрімко, вони почали скрізь разом з'являтися на публіці, хоча офіційно Дуглас ще розлучався з першою дружиною Діандрою Люкер.

Заручилися Майкл і Кетрін на Новий рік 31 грудня 1999 року, а ось одружилися в готелі Plaza в Нью-Йорку 18 листопада 2000-го — лише через кілька місяців після того, як народився їхній син Ділан.

Під час першої вагітності акторка мало потрапляла під приціл фотографів та не дуже часто виходила на червоні доріжки. Хоча на перших місяцях вагітності з'явилася на прем'єрі фільму "Вундеркінди" з чоловіком.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Getty Images

Також Кетрін продовжувала працювати і вже з чималим животом знімалася у фільмі "Траффік", де грала вагітну. Ділан народився 8 серпня.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Getty Images

2003 року акторка народила другу дитину — доньку Керіс. Під час цієї вагітності зірку кіно можна було побачити на публіці набагато частіше – Кетрін активно відвідувала червоні доріжки у розкішних сукнях.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Одним із найзнакових її виходів у світ була поява на "Оскарі", оскільки на церемонії, яка відбулася 23 березня, вона отримала свою першу статуетку, а буквально через місяць — 20 квітня — народила доньку.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

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