Була красунею: який вигляд мала легендарна акторка Меггі Сміт у молодості

Вона пішла з життя у віці 89 років і не дожила до свого 90-го дня народження лише кілька місяців.

27 вересня 2024 року пішла з життя легендарна британська акторка Меггі Сміт – жінка, яку обожнювали всі шанувальники історії про Гаррі Поттера, адже саме вона зіграла хоробру, справедливу та сувору професорку Мінерву Макґонеґел.

Однак на момент знімань у Поттеріані Сміт уже була знаменита на весь світ. Вона зробила розкішну кар'єру, оскільки знімалася в численних фільмах і грала в театрі. За сім десятиліть Меггі стала однією з найвідоміших і найплідніших акторок Великої Британії.

Вона отримала численні нагороди, серед яких були дві премії "Оскар", п'ять премій BAFTA, чотири премії "Еммі", три премії "Золотий глобус" і премію "Тоні", а також була номінована на шість премій Лоуренса Олів'є. Сміт була однією з небагатьох виконавиць, які отримали Потрійну корону акторської майстерності.

В молодості вона була чарівною та усміхненою. Нижче ми зібрали архівні фотографії цієї легендарної акторки в різні роки її життя.

Меггі Сміт / Фото: Getty Images

Меггі Сміт / Фото: Getty Images

Меггі Сміт / Фото: Associated Press

Меггі Сміт / Фото: Associated Press

Меггі Сміт / Фото: Associated Press

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