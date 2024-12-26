Була одержима своїм волоссям: як і чим мила голову найкрасивіша імператриця Австрії — Сісі

До того як світ заговорив про принцесу Діану та принцесу Кетрін, Європу захоплювала краса австрійської імператриці — Єлизавети Баварської, яка також відома під ім'ям Сіссі. Вона народилася напередодні Різдва 1837 року і вважається однією з найкрасивіших та найзнаменитіших жінок Європи 19 століття.

Однак ця жінка була цілком одержима своєю зовнішністю, а зокрема волоссям. Вона мала суворий режим дня і ретельно доглядала своє густе і надзвичайно довге волосся. За словами історикині Емі Боїнгтон, волосся імператриці було таким довгим, густим і розкішним, що воно могло фактично огорнути її, ніби це був плащ.

Єлизавета Баварська / Фото: Getty Images

Сісі також стала дуже відомою тим, що створювала складні та дивовижні зачіски, які стали синонімом її особистості. Але, звичайно, щоб стежити за волоссям і підтримувати його в хорошому стані, потрібно багато зусиль і часу. Кажуть, що вона приділяла догляду не менше трьох годин на день. Щоранку, після ванни та масажу, вона сідала, щоб їй зробили зачіску. Перукарку, яка була відповідальною за всі вишукані зачіски, звали Франциска (Фанні) Фейфелік. Вона спочатку була перукаркою у Віденському Бургтеатрі, а коли почала працювати на Сісіс, то супроводжувала ту, куди б їй не доводилося йти. Фейфалік було заборонено носити каблучки і потрібно було одягати білі рукавички, коли вона торкалася волосся Сісі.

Оскільки ці сеанси перукарського мистецтва тривали дуже довго, Сіссі використовувала цей час з користю і вчила нову мову, зокрема грецьку. Природно, що в процесі укладання волосся, деякі з нього випадали або обривалися, тому щоразу після того, як зачіска була готова, Фанні повинна була підійти до імператриці і піднести їй волосся на срібному підносі. Сісі волосся, що випало, завжди дуже засмучувало, тому перукарка іноді його ховала, щоб уникнути зайвої драми.

Єлизавета Баварська / Фото: Getty Images

Однак Сісі так турбувалася про своє волосся, що заборонила комусь торкатися до нього окрім Фанні, і вона також не хотіла з'являтися на жодному королівському заході без своєї перукарки. І цікавий факт полягає в тому, що Фанні, отримувала величезну зарплатню, щось на кшталт зарплати університетського професора на той час. Але, звичайно, просто укладання волосся до виходу на публіку було лише частиною режиму Сісі. Також Фанні займалася миттям та доглядом. У результаті Єлизавета вигадала дуже специфічний спосіб догляду — раз на декілька тижнів її волосся мили сумішшю з яєць та бренді. Ця процедура займала цілий день, оскільки включала і сушку — після миття вона одягала шовковий халат, розпускала волосся і чекала, поки воно висохне, іноді ходила кімнатою для цього.

Єлизавета Баварська / Фото: Getty Images

Але був і зворотний бік її довгого волосся — воно було дуже важким, а шпильки часто впивалися в її голову. Через це у Сісі був сильний головний біль. Імператриця в молодому віці також часто позувала для портретів із розпущеним волоссям. Одним із улюблених портретів її чоловіка – Франца Йосипа – був написаний портретистом Францом Ксавером Вінтергальтером і висів у його кабінеті (хоча відомо, що стосунки у імператора та імператриці були не найкращими). Але це був досить інтимний портрет на той час.

Єлизавета Баварська / Фото: Getty Images

Окрім догляду за волоссям Сісі робила й інші процедури: користувалася виготовленими на замовлення кремами, спала без подушки на металевому ліжку, робила нічні маски для обличчя, часто спала з тканинами, змоченими або у фіалковому, або в яблучному оцті на животі, щоб зберегти свою тонку талію, зберегти тонус шкіри вона намагалася приймавши холодний душ щоранку (що в наступні роки посилило її артрит), а ввечері приймала ванну з оливковою олією.

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