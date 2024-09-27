"З'їж печиво, Поттере": 10 найкращих цитат Мінерви Макґонеґел

Акторка Меггі Сміт виконала одну з найкультовіших ролей у кіно — втілила в життя персонаж Мінерви Макґонеґел — хороброї та справедливої чарівниці з Поттеріани.
У книжках Джоан Роулінг вона була деканом факультету Ґрифіндор, заступницею директора Гоґвортсу та найкращим учителем трансфігурації, якого будь-коли бачила ця легендарна школа магії.
Але у світі Гаррі Поттера Макґонеґел була також прихильницею дисципліни, непохитною, відданою, відрізнялася своєю добротою та любов'ю до квідичу.
На згадку про акторку Меггі Сміт, яка пішла з життя 27 вересня, пропонуємо згадати цитати персонажа, якого вона оживила на екрані.
1. "— Може, варто перетворити одного з вас на годинник, щоб інші не запізнювалися.
— Але ми заблукали!
— Тоді, може, в карту?
2. "— Чи правда, що ти накричав на професорку Амбридж?"
— Так, — сказав Гаррі.
"Ти назвав її брухухою?"
"Так".
"Ти сказав їй, що Той, Кого Не можна Називати, повернувся?"
"Так".
Професорка Макґонеґел сіла за стіл, насупившись на Гаррі. Потім вона сказала: "З'їж печиво, Поттере".
3. "Час би Вашій бабусі, Лонґботом, пишатися таким онуком, який у неї є, а не таким, яким він на її думку має бути".
4. "Ми, вчителі, досить гарні в магії, знаєш".
5. "Ви маєте чудовий вигляд, Поттере. Так що не будьте на мене в образі, якщо я не звільню вас від домашнього завдання. Але не сумнівайтеся, у разі смерті виконувати його не обов'язково".
7. "Сміливість не виправдовує дурощі".
8. "Я дуже розчарована у вас міс Грейнджер, мінус п'ять очок Ґрифіндору. Що стосується вас джентльмени, п'ять очок ... присвоюються кожному з вас за приголомшливе везіння!"
9. "— Скажіть, чому, коли щось відбувається, ви троє завжди опиняєтеся поруч?"
— Повірте, професоре Снейп, я ставлю собі те саме запитання вже шість років”.
10.” – Магія.
– Магії для такого недостатньо. Для цього треба бути богом!
Макґонеґел моргнула:
— Так мене ще ніхто не називав".
На згадку про улюблену професорку піднімемо палички вгору!
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