Були гарною парою: історія кохання супермоделі Лінди Євангелісти та зірки "Твін Пікса"

Лінда Євангеліста та Кайл Маклахлен / © Getty Images

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Лінда Євангеліста — одна з найкультовіших супермоделей 90-х. Вона прославилася як муза відомих фотографів, неодноразово з’являлася у глянцях та виходила на подіуми під час показів найвідоміших брендів. Моделью захоплювалися через її коротку стрижку, яку так і називали «Лінда», і її висловлюваннями, зокрема знамениту і зухвалу фразу: «Я не вилізу з ліжка менше ніж за десять тисяч доларів на день».

Але також увага була прикута і до її особистого життя — громадськість пильно стежила за численними гучними зв’язками супермоделі. Одним із чоловіків, з яким у неї був роман, був актор Кайл Маклахлен, відомий за ролями в серіалах «Секс і місто» та «Твін Пікс».

Лінда Євангеліста та Кайл Маклахлен / © Getty Images

Пара познайомилася 1992 року під час знімань реклами універмагу Barney’s у Нью-Йорку, коли Лінда ще була одружена з Жеральдом Марі.

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«У мене прекрасне, чудове, спокійне сімейне життя», — так описувала свої стосунки з Кайлом Маклахленом модель.

Лінда Євангеліста та Кайл Маклахлен / © Getty Images

Маклахлен згадував ті часи як нескінченну вечірку, додаючи, що саме Лінда відкрила йому світ моди. Їхні стосунки не раз були зафіксовані об’єктивами різних фотографів, на яких вони завжди були як ідеальна ілюстрація до love story.

Роман пари розвивався бурхливо і 1995 Лінда публічно заявляла про своє бажання вийти заміж за Маклахлена і навіть зізналася, що повісила на холодильник фотографії обручок.

Лінда Євангеліста та Кайл Маклахлен / © Getty Images

«Я хочу вийти заміж, і я постійно натякаю, і навіть не натякаю, я виходжу та благаю. Я навіть вирізаю з журналів картинки величезних обручок і вішаю їх на холодильник із маленькими магнітиками! Він добре до мене ставиться», — сказала Лінда у випуску The Tonight Show із Джеєм Лено.

Хоча пара і заручилася того ж року, вони так і не дійшли до вівтаря і розійшлися 1998 року.

Лінда Євангеліста та Кайл Маклахлен / © Getty Images

«Ми завжди будемо друзями, і наші сім’ї, як і раніше, близькі», — розповіла Лінда журналу People про розрив. «Я, як і раніше, регулярно бачу Кайла, а також наших двох собак. Зв’язок завжди буде».

Пізніше Маклахлен розповів про розрив в інтерв’ю The Guardian, заявивши, що він «був цілком щасливий просто бути з Ліндою, але «очевидно, що вона хотіла більшого».

«Я не те, щоб опирався шлюбу, але мені так здавалося, і, можливо, так воно і було, але мені просто подобалося, як все було», — додав він. «Вона сказала, що все скінчено».