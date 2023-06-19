Бути на висоті: 10 лайфгаків, якими регулярно користуються жінки британської королівської родини

Бути членом британської королівської сім'ї – означає дотримуватися певних правил. Сьогодні поговоримо про модні лайфгаки, які використовують королівські персони для того, щоб завжди бути на висоті і не порушувати водночас суворий протокол.

Використовують яскраві кольори

Королева Єлизавета II на весіллі Кейт та Вільяма, 2011 рік / Фото: Getty Images

Ще нещодавно ми милувалися яскравим стилем британської монархині – королеви Єлизавети II, яка завжди мала ефектний вигляд і віддавала перевагу однотонним, але барвистим вбранням для своїх виходів у світ. У цьому був і практичний бік, Єлизавета II говорила, що, одягаючи яскраву сукню, пальто та капелюх до тону вона дає можливість людям роздивитися її навіть у натовпі.

Дружина короля Чарльза III — королева Камілла — теж дотримується цього правила. Її улюбленим кольором вважається "королівський синій", також Її Величність носить вбрання й інших відтінків, віддаючи перевагу однотонним кольорам, як і її покійна свекруха.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Носять коригувальну білизну

Молодші королівські особи, як, наприклад, принцеса Уельська Кетрін, дбають про те, щоб під сукнями не було помітно спідньої білизни. Ми жодного разу не бачили у Кейт бретельок від бюстгальтера чи слідів від нього під блузками, топами чи навіть найтоншими шовковими сукнями.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Все тому, що принцеса Уельська носить безшовну спідню білизну без бретельок під свої вбрання або коригувальну білизну переважно тілесного кольору, яка не помітна під іншим одягом. А іноді її бюстгальтер вшитий у предмет одягу, завдяки чому стає зовсім непомітним.

Принцеса Уельська на Royal Ascot 2019 року / Фото: Associated Press

Не нехтують рукавичками

Практично в кожному виході, особливо коли йдеться про закордонні поїздки, королева Камілла тримає в руках рукавички або одягнена в них. Повертаючись до правління королеви Єлизавети II, хочеться згадати, що монархиня завжди носила білі або чорні рукавички, оскільки це було суворим правилом королівського протоколу, а також для того, щоб дотримуватись правил гігієни.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Камілла часто одягає шкіряні рукавички просто тому, що британський клімат дуже специфічний і в такому аксесуарі може бути банально комфортніше, ніж без нього.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Використовують особистий лайфгак королеви Єлизавети ІІ

Покійна монархиня вигадала правило, згідно з яким на поділ її суконь і пальт кравець пришивав спеціальні тягарці, які б допомогли уникнути конфузу на публіці з раптовим задиранням цього подолу догори. Кажуть, принцеса Уельська взяла цю пораду на замітку і також часто використовує. Особливо після того, як з нею трапилася низка ситуацій, в яких Кейт виблискувала своїми стрункими ногами з піднятою спідницею вгору.

Носять спеціальні колготи

Жодних суконь на голі ноги — так ідеться ще в одному правилі в королівській родині. Не секрет, що принцеса Кейт купує спеціальні колготи із силіконовими вставками, щоб нога у взутті на підборах не ковзала. Силікон прилипає до внутрішньої частини взуття, надійно тримаючи ноги на місці.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Кажуть, купити такі колготи можна у популярному британському універмазі John Lewis, що й роблять шанувальники Кейт Міддлтон.

Вибирають взуття не за розміром

Жінки у королівській родині носять переважно взуття на підборах. Є ще один лайфгак, який допомагає їм не натирати таким взуттям мозолі. Для цього потрібно лише носити взуття на розмір більше, ніж це необхідно. У великих туфлях на публіці часто з'являлася Меган Маркл.

Туфлі Меган Маркл / Фото: Getty Images

Навіть у день оголошення про свої заручини з принцом Гаррі майбутня герцогиня вдалася до такого трюку із взуттям. До речі, туфлі на ній того урочистого дня були не тільки більшого розміру, але ще й брудні.

Носять нейтральний макіяж

Це ще одне правило, якого мають бездоганно дотримуватись. Королева Камілла, принцеса Кейт або герцогиня Софі ніколи не виходять на публіку зовсім без макіяжу, але використовують мінімум косметики, щоб підкреслити свою природну красу.

Принцеса Анна та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Покійна королева Єлизавета II, наприклад, не обходилася без яскравої помади на губах, наносила її навіть за кілька днів до смерті. Її дочка принцеса Анна також у макіяжі завжди робить акцент на губах. Але разючих тіней на обличчях королівських дам ви не побачите ніколи.

Фарбують нігті нейтральним кольором

Ще одне правило – не наносити яскравих відтінків лаку на нігті. Нігтьова пластина може бути не покрита лаком, а може бути нафарбована напівпрозорим або блідо-рожевим лаком.

Манікюр принцеси Уельської / Фото: Associated Press

Хоча нещодавно принцеса Уельська продемонструвала образ із червоним манікюром, що мало вельми несподіваний вигляд. Але це швидше виняток із правил, що трапляється вкрай рідко. Навіть Меган, герцогиня Сассекська дотримувалася цього правила, коли жила в королівській родині і лише одного разу з'явилася на публіці з чорними нігтями.

Часто вибирають сукні-пальта

Королева Камілла і король Чарльз III у Ковент-Гарден / Фото: Associated Press

Одягнути сукню-пальто для світського виходу – безпрограшний варіант. По-перше тому, що таке вбрання часто пошите з більш щільної тканини, яка точно не дасть вбранню задертися догори від будь-якого пориву вітру. А по-друге, можна уникнути необхідності знімати верхній одяг, як, наприклад, пальто, коли перебуваєш у приміщенні. Сукні-пальта особливо любить носити принцеса Уельська Кетрін та королева Камілла. Найчастіше в таких вбраннях королівських дам можна побачити в холодну пору року.

Використовують сітку для волосся

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

За зачісками королівських осіб, як правило, стежать стилісти з волосся. Наприклад, перукарка Джо Гансфорд, яка відповідає за бездоганний платиновий блонд королеви Камілли, працює з Її Величністю понад 35 років. Така ж історія і зі стилістом з волоссям Кейт Міддлтон. Але, якщо Камілла не збирає своє волосся у хвости чи пучки, то Кетрін часто з'являється з такими зачісками на публіці. Є у перукарів один секрет, який допомагає тримати пучки зібраними та не розтріпуватися – це сітка для волосся. Принцеса використовує сітку в тон своєму відтінку волосся і тому в її волоссі вона має майже непомітний вигляд.

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