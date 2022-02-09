Бути в тіні королеви: життя і кохання бунтівної принцеси Маргарет

Принцеса Маргарет Роуз — молодша дочка короля Георга VI і Єлизавети Боуз-Лайон і сестра принцеси Єлизавети (нинішньої королеви Великої Британії). Вона була улюбленицею свого батька і так званою "запасною" принцесою. Маргарет Роуз народилася, щоб блищати, і робила це багато років, прославившись своїм вибуховим характером. Не дарма ж її називали головною королівською бунтаркою. 9 лютого 2002 року у віці 71 року Маргарет померла, сьогодні виповнюється 20 років від моменту її смерті.

Юні роки принцеси

Принцеса Маргарет із сестрою Єлизаветою і батьками / Associated Press

Маргарет народилася 21 серпня 1930 року, через чотири роки після своєї старшої сестри Єлизавети. Дівчатка росли дуже дружніми, разом отримували домашню освіту і були близькими подругами. Але все змінилося в 1936 році, коли дядько принцес — Едуард VIII (який доводився Маргарет хрещеним батьком) — зрікся престолу, щоб одружитися з розведеною американкою Волліс Сімпсон, шлюб з якою не підтримувала англіканська церква і уряд. Батько принцес Георг VI став королем, а старша сестра Маргарет — принцеса Єлизавета стала другою в черзі на престол, після чого дороги колись близьких сестер розійшлися.

Принцеса Маргарет і королева Єлизавета II / Associated Press

Перше кохання

Принцесі Маргарет був 21 рік, коли помер її батько, а старша сестра Єлизавета II стала новою королевою. Принцесі-бунтарці за своєю натурою було важко миритися з роллю "другої скрипки", бути завжди на крок позаду сестри, в її тіні і не блищати, адже ж їй цього дуже хотілося. В юності принцеса Маргарет була дуже вродливою. Вона цікавилася модою, була завсідницею показів французьких кутюр'є на Лондонських тижнях моди і музою Крістіана Діора, який влаштовував свої модні шоу для принцеси Маргарет. Маргарет красувалася в образах New Look на обкладинках глянцевих журналів і одягала найрозкішніші вбрання від кутюр'є на різні світські прийоми, в яких брала участь як молодша дочка короля, а згодом і як сестра королеви.

Принцеса Маргарет із принцесою Анною і принцом Чарльзом, 1955 рік / Associated Press

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Після смерті батька принцеса Маргарет з матір'ю Єлизаветою Боуз-Лайон переїхала жити до Кларенс-хаусу, а в Букінгемському палаці залишилася жити королева Єлизавета II зі своїм чоловіком принцом Філіпом і двома дітьми, які підростали, — принцом Чарльзом і принцесою Анною. Кажуть, саме тоді, після переїзду до Кларенс-хаусу, Маргарет зблизилася з головним конюхом свого покійного батька Пітером Таунсендом. Саме Пітер навчав принцесу верхової їзди і був відповідальним за її безпеку в поїздках. Роман Пітера і Маргарет тримали в таємниці, поки одного разу на одному із заходів Маргарет не піддалася пориву і здула порошинку з піджака містера Таунсенда. Цей дуже інтимний жест не могли не помітити репортери. Почалися розмови, обговорення роману принцеси і конюха в пресі, і, головне, те, чи можливе весілля Маргарет з нехай і героєм Другої світової війни (в минулому полковником Королівських ВПС), але все-таки розлученим чоловіком із двома дітьми, який був старший за неї на 16 років. Церква і уряд виступали проти цього шлюбу, але королева Єлизавета II хотіла підтримати сестру Маргарет і намагалася зробити все можливе для того, щоб цей шлюб став можливим.

Принцеса Маргарет і Пітер Таунсенд / Associated Press

Спочатку Маргарет попросили дочекатися її 25-річчя, обіцяючи, що потім принцеса зможе вийти заміж за коханого чоловіка і навіть повінчатися в церкві в Шотландії, яка ставиться до повторних шлюбів більш прихильно, ніж англіканська церква. Її коханий був відправлений на службу до Бельгії далеко від дому. Але через якийсь час виявилося, що весілля пари під великим запитанням: Маргарет повідомили, що для того, щоб вийти заміж за Таунсенда, їй доведеться відмовитися від свого титулу, своєї сім'ї і засобів, які виділялися на її утримання. Тобто просто кажучи їй необхідно відректися від усього, що у неї було, заради кохання, точно так само, як це зробив її дядько Едуард VIII. Принцесі чітко натякали на те, що ще однієї кризи монархія може не пережити, і на її плечах лежить велика відповідальність за ухвалення рішення. 1955 року Маргарет і Пітер розлучилися. В останній вечір, проведений разом, вони присягнулися одне одному більше ніколи і ні з ким не пов'язувати своє життя. А на наступний день принцеса виступила перед журналістами, заявивши, що весілля не буде, оскільки її обов'язок перед короною понад усе. Але навіть після цього народ продовжував критикувати принцесу — мовляв, не так вже вона й кохала цього чоловіка, оскільки не погодилася змінити життя в палаці з усіма привілеями на кохання простого чоловіка.

Весілля із фотографом

Принцеса Маргарет Ентоні Армстронг-Джонс в день заручин / Associated Press

Через чотири роки після розставання Пітер Таунсенд зателефонував принцесі Маргарет і повідомив, що збирається одружитися з 20-річною бельгійкою Марі-Люс. Принцеса була розчарована, адже не очікувала такої зради. Маргарет пустилася берега, в її житті стало ще більше гучних тусовок, алкоголю і чоловіків, які так і крутилися навколо принцеси, намагаючись справити на неї враження. Одним із них був амбітний фотограф Ентоні Армстронг-Джонс. Вони познайомилися 1959 року, коли Тоні фотографував принцесу в день її 29-річчя. Знайомство переросло в роман, і незабаром Маргарет сама запропонувала Тоні взяти її за дружину.

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / Getty Images

6 травня 1960 року пара одружилася в Вестмінстерському абатстві. 3 жовтня 1961 Армстронг-Джонс отримав від королеви титул графа Сноудон. У шлюбі народилися двоє дітей: син Девід і дочка леді Сара.

принцеса Маргарет / Associated Press

Близькі та друзі принцеси Маргарет пізніше згадували, що вони з Тоні були дуже різними. І якщо на початку взаємин Маргарет захоплювало богемне життя і товариство, в якому крутився її чоловік і вона разом із ним, то через кілька років прірва між ними ставала все більшою. Шлюб тривав 18 років, але обидва зраджували одне одного. Скороспішне весілля, яке принцеса затіяла насмперед через розчарування в чоловіках і зраду, з якою зіткнулася з боку Пітера Таунсенда, не принесла Маргарет щастя.

Принцеса Маргарет в день заручин / Associated Press

Більше принцеса заміж не виходила, хоча чоловіків у неї було багато. Найвідомішим коханцем, через якого, як кажуть, і трапилося розлучення з Тоні, став Родді Ллевеллін — британський аристократ і фахівець із садового дизайну. Але, без сумнівів, все своє життя принцеса Маргарет кохала лише одного чоловіка — Пітера Таунсенда. Коли 1995 року вона дізналася, що Пітер вмирає (у нього був рак шлунка), Маргарет приїхала до нього до будинку, і, сидячи біля його ліжка, вона довго про щось розмовляла з ним. Йдучи, принцеса сказала дружині Пітера, що він все такий же, як раніше, тільки лише сивий.

Схил життя англійської троянди

Маргарет називали англійською трояндою, так вона мала гарну зовнішність, а її повне ім'я звучало як Маргарет Роуз. Але йшла з життя принцеса глибоко нещасною і хворою жінкою. Вона курила з 15 років і практично все свідоме життя зловживала алкоголем, а також бавилася кокаїном. Все це принцеса робила, швидше за все, не від щасливого життя.

принцеса Маргарет / Associated Press

Маргарет перенесла операцію з видалення легені, три інсульти і сильно обпекла ноги через нещасний випадок у ванній, після чого більше не могла вільно пересуватися. На публіці вона з'являлася в інвалідному візку. Третій інсульт став останнім для принцеси, вона померла 9 лютого 2002 в лікарні короля Едуарда VII в Лондоні і була похована 15 лютого 2002 в 50-ту річницю похорону її батька. На відміну від більшості інших членів королівської сім'ї, принцеса Маргарет була кремована в крематорії Слау, а її прах був поміщений в могилу її батьків, короля Георга VI і королеви Єлизавети. Королева-мати померла через сім тижнів після своєї дочки.

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