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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
375
Час на прочитання
2 хв

Був неймовірним красенем: який мав вигляд "Бетмен" Вел Кілмер у молодості

У Лос-Анджелесі, 1 квітня, помер американський актор Вел Кілмер.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Вел Кілмер

Вел Кілмер / © Getty Images

Сумну новину повідомила громадськість дочка актора Мерседес через видання The New York Times. Кілмеру було 65 років, а причиною смерті стала пневмонія. За словами дочки актора, 2014 року у нього виявили рак гортані, який він поборов.

Вел Кілмер розпочав акторський шлях із роботи в театрі 1981 року, а через кілька років почав пробувати сили в кіно. Однією з найвідоміших робіт Кілмера стала головна роль у фільмі «Бетмен назавжди», за яку він отримав свій перший великий гонорар у розмірі 7 млн. доларів.

Вел Кілмер і Ніколь Кідман у фільмі «Бетмен назавжди» / © Getty Images

Вел Кілмер і Ніколь Кідман у фільмі «Бетмен назавжди» / © Getty Images

Також впізнаваним його зробила участь у байопіку про гурт The Doors, де він зіграв рокера Джима Моррісона і виконував усі пісні сам, і робота з Томом Крузом у вже культовому бойовику «Найкращий стрілець». Цей фільм зібрав у прокаті понад 344 мільйони доларів по всьому світу та зробив Кілмера справжньою зіркою.

Однак, окрім акторських досягнень, репутація в актора була не з найкращих. Він був людиною, з якою важко працювати, зокрема через сварки, які виникали у нього на знімальному майданчику з колегами.

Вел Кілмер під час фотосесії в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, 1988 рік / © Getty Images

Вел Кілмер під час фотосесії в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, 1988 рік / © Getty Images

Що стосується стосунків, то Вел зустрічався з Шер, Леслі Енн Воррен, Сінді Кроуфорд, Анджеліною Джолі, Деріл Ханною та Еллен Баркін. Кілмер був одружений з акторкою Джоанн Воллі від березня 1988 до лютого 1996 року. Вони познайомилися під час спільної роботи над фільмом «Віллоу». У цих стосунках у них народилося двоє дітей: дочка Мерседес та син Джек.

Вел Кілмер позує для рекламних фотографій, зроблених 1994 року в його резиденції в Санта-Фе, 1994 рік / © Getty Images

Вел Кілмер позує для рекламних фотографій, зроблених 1994 року в його резиденції в Санта-Фе, 1994 рік / © Getty Images

Вел Кілмер у Парижі на презентації фільму «Бетмен назавжди», 1995 рік / © Getty Images

Вел Кілмер у Парижі на презентації фільму «Бетмен назавжди», 1995 рік / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
375
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