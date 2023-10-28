Це кумедно: п'ять дивацтв членів британської королівської родини, які виявилися правдою

Напевно, складно повірити в те, що король Чарльз III любить сам копирсатися в саду, а його дружина Камілла охоче складає йому компанію. Про цю пару, сад та інші неймовірні історії про королівську родину, які на перший погляд видаються вигадкою, а насправді – це правда, розповідаємо сьогодні.

Туфлі королеві Єлизаветі II розношувала її стилістка

Покійна королева носила туфлі на підборах до останніх днів свого життя. Це "робоче взуття" Єлизавета, звісно, взувала на публічні виходи, а щоб туфлі були зручними, перш ніж їх одягала королева, якийсь нетривалий час їх носила її стилістка Анджела Келлі.

Анджела Келлі та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Туфлі для Єлизавети розробляв взуттєвий майстер компанії Anello & Davide. Перш ніж взути нову пару, королева віддавала туфлі своїй помічниці, з якою у неї, на щастя, був однаковий розмір взуття. Це видається чимось неймовірним, але виявилося правдою.

Король Чарльз III любить сам копирсатися в саду

О, король обожнює це робити, оскільки сад – це віддушина для Чарльза. Від юних років він любить усе, що пов'язане із землею та природою, ймовірно, тому так піклується про екологію та природні ресурси. Відповідь на запитання, чому король так любить землю, криється в його гороскопі. "Якщо любиш землю, – сказав якось принц в інтерв'ю, – і ставишся до неї з повагою, як до основи всього живого на нашій планеті, вона обов'язково віддячить тобі за це". Британці дуже поважають короля за таку позицію, а ще захоплюються тим, що він так само, як і вони, полюбляє копирсатися в саду, не боячись зіпсувати свій манікюр.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

До речі, дружина короля – королева Камілла – під час фотосесії для журналу Vogue, присвяченій її 75-річчю 2022 року, сказала, що її нігті мають неохайний вигляд, бо вона щойно повернулася із саду. Очевидно, що у цього королівського подружжя дуже багато спільного, що і створює такий потужний фундамент для їхнього союзу.

Королева Єлизавета II та її сигнали сумкою

Це може здатися дивним, що монархиня сигналізувала своєю сумкою персоналу про те, що хоче завершити розмову чи залишити захід, але це правда. Єлизавета не розлучалася із сумками Launer, завжди носила їх із собою і використовувала не лише як аксесуар, який доповнював її образ.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Відомим є факт: якщо під час розмови королева перекладала сумку з однієї руки до іншої, це означало, що вона готова завершити поточну бесіду. Якщо за обідом клала сумку на стіл, це було знаком того, що вона хотіла, щоб цей захід завершився протягом найближчих п'яти хвилин. Сумка, кинута на підлогу, означала, що королева зовсім не отримувала насолоди від розмови, і на допомогу повинна була прийти придворна дама.

Королева Камілла не носить вбрання певного кольору

І це теж не вигадка, а правда. Йдеться про ліловий колір. Цей відтінок фіолетового Камілла називає "менопаузальним рожево-ліловим". І хоча виходи в рожевих пальтах і сукнях у королеви бували, саме лілові Камілла не одягає за жодних обставин.

Чарльз і Камілла / Фото: Associated Press

Що примітно, покійна Єлизавета II не мала нічого проти такого кольору та одягала рожево-лілове пальто на святкування свого 70-річного правління в червні 2022 року, з'явившись у такому образі на балконі Букінгемського палацу.

Королева Єлизавета II в день святкування свого 70-річного правління, червень 2022 року / Фото: Associated Press

Трюк із туфлями принцеси Уельської

Кейт Міддлтон, дружина принца Вільяма та майбутня королева-консорт, не віддає своє взуття розношувати, як це робила Єлизавета II. Але вона має хитрість, яка допомагає їй зробити так, щоб взуття не натирало й не ковзало на нозі. Принцеса використовує спеціальні колготки з гелевою смужкою на підошві кожної стопи і носить вставні шкіряні устілки для амортизації. Модель диво-колготок не розголошується, але відомо, що купити їх можна у знаменитому британському магазині John Lewis. Віддані шанувальниці Кейт, напевно, вже скористалися цим лайфгаком.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми збирали для вас добірку кумедних звичок короля Чарльза III.

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