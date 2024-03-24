Це є у кожного: що носить у своїй сумці королева Камілла

Від того часу, як Камілла стала королевою, увага публіки до її образів, аксесуарів та прикрас помітно зросла. Сьогодні поговоримо про сумки королеви Камілли, а точніше про те, без чого Її Величність ніколи не виходить із дому.

Улюблений бренд Єлизавети II, який успадковує Камілла

Ми вже розповідали вам про улюблені сумки Камілли. Є в її гардеробі дві особливі – чорний і молочно-білий клатчі Tosca від марки Launer. Це був улюблений бренд сумок покійної королеви Єлизавети II, сумки якого Її Величність носила починаючи від 1970 року і до своєї смерті 2022-го.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Історія співпраці королівської родини з брендом Launer почалася у 1950-х роках, коли королева-мати Єлизавета придбала у цього бренду свою першу сумку. Заснований 1940-х роках Семом Лаунером, який втік із Чехословаччини з дружиною та двома синами під час війни, бренд отримав Королівський ордер 1968 року.

У покійної королеви Єлизавети II було кілька улюблених моделей, які вона завжди обирала до своїх елегантних образів. А генеральний директор бренду Джеральд Бодмер говорив, що захоплювався тим, як Єлизавета II продовжувала нести свою сумку разом із тростиною в руці.

Королева Єлизавета II та її останнє фото, 6 вересня 2022 року / Фото: Getty Images

"Вона одного разу сказала мені: "Я не почуваюся одягненою без сумочки", — згадує директор бренду.

Віддаючи шану королеві Єлизаветі, її невістка королева Камілла взяла чорну сумку Launer на похорон монархині у вересні 2022 року.

Королева Камілла на похороні королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Що у сумці у королеви Камілли

2022 року час параду Trooping the Color уважні королівські шанувальники помітили, як принцеса Шарлотта (дочка Кейт та Вільяма Уельських) їхала в кареті з Каміллою і зазирала їй у сумку.

Королева Камілла та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Деякі користувачі соцмереж, побачивши ці знімки припустили, що Камілла просто поклала солодощі у свою сумку, щоб діти поводилися добре. Це запитання, звичайно, залишилося не розкритим.

Очевидно, що так само, як і принцеса Уельська, королева Камілла носить у своїй сумці серветки, дзеркало, щоб поправити макіяж, помаду або блиск для губ і більше жодних подробиць. Так само ясно, що Камілла не носить із собою документи та мобільний телефон, кредитні картки та інші предмети, які можуть завдати шкоди монаршій родині, якщо раптом будуть вкрадені.

Сумки королеви Камілли / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали вам про стиль королеви Камілли і про вісім головних її улюбленців з гардеробу.

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