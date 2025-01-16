Це зворушливо: наречена попросила свою 98-річну бабусю стати її квіткаркою на весіллі

Існує гарна весільна традиція – посипати прохід перед нареченою пелюстками квітів і часто виконувати цю місію запрошують подружок нареченої чи маленьких дітей. Однак наречена на ім'я Кеті Лопус вирішила це доручити своїй любій бабусі Френсіс.

На початку 2024 року вона попросила бабусю стати її подружкою із квітами. Зробила наречена це досить креативно.

"Вона відкрила коробку з пелюстками троянд із запискою: "Будеш моєю квіткаркою?", — Розповіла Кеті виданню People. — "Вона одразу розпливлася в широкій усмішці і почала сміятися. Вона відповіла: "Ти жартуєш? О, це мило, я була б щаслива бути твоєю квіткаркою".

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