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Це зворушливо: наречена попросила свою 98-річну бабусю стати її квіткаркою на весіллі

Це зворушливо: наречена попросила свою 98-річну бабусю стати її квіткаркою на весіллі

Фото: скриншот з TikTok Katie Lopus

Існує гарна весільна традиція – посипати прохід перед нареченою пелюстками квітів і часто виконувати цю місію запрошують подружок нареченої чи маленьких дітей. Однак наречена на ім'я Кеті Лопус вирішила це доручити своїй любій бабусі Френсіс.

На початку 2024 року вона попросила бабусю стати її подружкою із квітами. Зробила наречена це досить креативно.

"Вона відкрила коробку з пелюстками троянд із запискою: "Будеш моєю квіткаркою?", — Розповіла Кеті виданню People. — "Вона одразу розпливлася в широкій усмішці і почала сміятися. Вона відповіла: "Ти жартуєш? О, це мило, я була б щаслива бути твоєю квіткаркою".

@glen_kloklo Sobbing тільки думати про це #untraditionalweddingideas #flowergirlgrandmas ♬ original sound — Glen Klo Klo

Кеті та її Френсіс були найкращими подругами з того часу, як вона себе пам'ятає, тому вона і попросила свою 98-річну бабусю зробити це. Під час церемонії Френсіс вийшла на публіку в ніжно-рожевому вбранні розшитому бісером, а також зробила зачіску та макіяж. Пересувалась вона за допомогою спеціальних ходунків і дуже старалася розсипати пелюстки.

@glen_kloklo cue thetears I dreamed this moment for years and it was one of my favorite parts of the day @Nikki Wedding Content/Super 8 #grandmaflowergirl #weddingtok #montanawedding ♬ Who You Share It With — Layup

Після весілля бабуся сказала їй, що, бувши її квіткаркою, вона почувала себе "на сьомому небі від щастя".

"Коли я йшла до вівтаря, я весь час думала: сподіваюся, я все роблю правильно і кидаю достатньо пелюстків!" — Додала Френсіс.

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