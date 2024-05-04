Chanel №5: як з'явилися найвідоміші парфуми у світі

Chanel №5 — один із найвідоміших ароматів у світі, який вже давно став символом французького шику і стилю. Парфумам присвячують фільми, реклами, в яких знімаються популярні акторки і моделі, а знаменитий флакон є справжнім культурним артефактом, який зображують на одязі і на творах мистецтва.

З'явилися парфуми 1921 року, коли Коко Шанель вже була успішною жінкою. Вона встигла відкрити кілька бутиків у Парижі, Довілі і Біарріці, володіла віллою на півдні Франції і роз'їжджала на власному синьому роллс-ройсі. Тепер вона хотіла створити аромат, який міг би описати нову, сучасну жінку, яку вона уособлювала. Тому звернулася до парфумера Ернеста Бо.

Коко Шанель / Фото: Getty Images

Легенда свідчить, що вона попросила його створити "жіночий аромат, який пахне жінкою". Парфумер працював над парфумами кілька місяців і надав Коко Шанель маленькі скляні флакони зі зразками ароматів з номерами від 1 до 5 і від 20 до 24. Шанель в результаті вибрала флакон №5.

"Я представляю свої колекції суконь п'ятого травня, п'ятого місяця року, і тому ми дозволимо цим зразком номер п'ять зберегти назву, яка вже є, це принесе талан", — сказала йому Коко.

Також ходять чутки, що суміш насправді була результатом лабораторної помилки. Нібито помічник Бо додав дозу альдегіду в кількості, яка раніше ніколи не використовувалося.

"Це було те, чого я очікувала. Парфуми, не схожі ні на що інше. Жіночі, з запахом жінки", — сказала якось Шанель про свої парфуми.

Chanel №5 / Фото: Getty Images

Аромат складався з ноток жасмину, троянди, сандалу і ванілі. Він мав величезний успіх серед жінок, але не обійшлося без хитрощів, і тут з'являється ще нова історія, нібито Коко влаштувала вечірку в популярному елітному ресторані на Рив'єрі і розбризкала парфуми на столі. Аромат привертав увагу всіх жінок, які проходили повз.

Також читайте Головна суперниця Коко Шанель: як Ельза Скіапареллі змінила світ моди

Дизайн пляшки парфумів також був важливою частиною привабливості продукту, тому Шанель придумала флакон, який дуже відрізнявся від того, що було популярно в той час. Вона хотіла відійти від надмірно складних і химерних кришталевих флаконів для ароматів, тому створила прозору, практично невидиму пляшку, єдиної прикрасою якої стала прізвище самої Коко.

Що вплинуло на Шанель, коли вона придумувала дизайн, звичайно ж, сказати складно, однак заведено вважати, що вона надихалася прямокутними скошеними лініями туалетного приладдя Charvet, які любив її коханий Артур Кепел. Деякі вважають, що вона взяла за основу графин для віскі, а інші, що скляні фармацевтичні флакони. Але точно те, що, вибираючи дизайн флакона для парфумів, вона шукала просте рішення, щоб акцентувати цінність на самому продукті, а не на скляній пляшці.

Chanel №5 / Фото: Getty Images

Зовнішній вигляд флакона вперше піддався невеликої модифікації в 1924 році. Але ось кришка змінювалася неодноразово. Спочатку вона являла собою невелику скляну пробку, а восьмикутний корок, що стала візитівкою бренду, була створена в 1924 році, коли була змінена і форма пляшки. У 1950-ті кришка отримала скошену крайку і стала більшою. У 1970-х корок стала ще більш помітним, але в 1986 році його пропорції зробили більш гармонійними з масштабом самої пляшки.

У рекламних кампаніях парфумів завжди беруть участь найвідоміші акторки свого часу, серед яких були: Мерилін Монро, Катрін Деньов, Ніколь Кідман і Лілі Роуз Депп.

Мерилін Монро в рекламі Chanel №5 / Фото: Getty Images

На сьогодні аромат є одним з найзнаменитіших у світі, але якщо бути чесними, то крім імені, початкового дизайну і ідеї Шанель більше нічого йому не дала. У 1921 році вона звернулася до П'єра Вертхаймера по фінансову допомогу, щоб продати аромат. І вже 1924 року вона, її друг Теофіль Бадер і Вертгаймер створили Les Parfums Chanel і уклали угоду, яка для самої Коко стало головною помилкою життя.

Протягом 1920-х і 1930-х років справи Les Parfums Chane були дуже успішними. Вертгаймер отримав 70% прибутку, Бадер — 20%, а сама Шанель лише 10%. Відчуваючи, що її обдурили, жінка почала багаторічну судову історію, намагаючись отримати більший контроль і прибуток, розуміючи, що парфуми є бесселером. Врегулювалася суперечка аж в 1947 році, коли Вертгаймер виплатив Шанель 400 тисяч доларів і погодився на виплати в розмірі 2% від світових продажів.

Після укладення угоди Коко Шанель більше не випускала парфумів. Вона відмовилася від прав на своє ім'я в обмін на щомісячні виплати від Вертгаймера. Однак у віці 70 років вона уклала з П'єром ще один договір, маючи намір перезапустити свою студію моди. За новим договором сім'я Вертгаймерів повинна була оплачувати всі витрати Коко до кінця її життя в обмін на повний контроль над її ім'ям щодо парфумерії та моди.

Коко Шанель / Фото: Associated Press

Читайте також: 50 років від дня смерті: згадуємо, як Коко Шанель домоглася успіху в світі моди