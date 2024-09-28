Чарівні пухнасті друзі: хто з відомих особистостей мав собак породи пекінес

Зараз це не популярна порода, адже зустріти її на вулиці можна дуже рідко, але раніше ці маленькі собаки були навіть у британської королеви, світських левиць і кінозірок.

Пекінес — це порода милих "іграшкових" собак із Китаю. Походження цього собаки до кінця невідоме, адже виведена порода була дуже давно — близько 2000 років тому — і вважається однією з найдавніших.

До Європи, зокрема до Великої Британії, пекінеси потрапили через капітана Джона Данна, який брав участь у розграбуванні палацу — йому наказали помститися за вбивство кількох британських послів правлячому тоді в Китаї уряду династії Цін. На корабель із собою він взяв з палацу пекінеса. Прибувши додому, Данн подарував собаку королеві Вікторії і в британському палаці її назвали Лутті.

Милий пекінес відрізнявся від решти собак королеви, адже мав левині риси, був миловидним, мав пухнастий хвіст-бублик, кумедні вуха і плескату морду. У Великій Британії собака швидко став одним із найзатребуваніших предметів розкоші серед вищих класів і його активно розводили. Згодом мода на собаку згасла, але порода тісно вкоренилася в Європі та поширилася на інші країни.

Пекінесів у різний час заводили зовсім різні відомі особи, знімалися з ними у фільмах та у фотосесіях. Нижче ви можете побачити кумедних пекінесів і їхніх відомих господарів.

Керолайн Кеннеді — американська письменниця, політикиня та адвокатка. Дочка Джона та Жаклін Кеннеді. У 70-х роках дівчина мала білого пекінеса, з яким вона гуляла в Центральному парку в Нью-Йорку.

Фото: Getty Images

Ліна Горн — американська співачка, танцівниця та акторка. На цій фотографії вона зазнімкована 1955 року з оберемком цуценят пекінесів у розпліднику Eloc Kennels у Лондоні. Зрештою, вона обрала другого справа, якого назвала Шампань.

Фото: Getty Images

Джейн Менсфілд – американська кіноакторка. У неї був улюблений пекінес на ім'я Паудер Паф (у перекладі ім'я означає Пухівка), якого вона брала з собою на знімання. Фото зроблено під час знімань фільму "Дуже гаряча ручка" на пірсі в Лондоні. На фото Паудер Паф ще зовсім цуценя.

Фото: Getty Images

Елізабет Тейлор — легендарна акторка, яка просто обожнювала тварин. За життя у Тейлор було дуже багато собак різних порід, серед яких було кілька пекінесів. Один із її пухнастих друзів цієї породи часто потрапляв із нею на фото, адже Елізабет із ним просто не розлучалася.

Фото: Getty Images

Лана Тернер – американська акторка. На цьому фото, зробленому 1939 року, вона усміхається і сидить на лавці з пекінесом на задньому дворі її житлового комплексу Sunset Plaza в Каліфорнії.

Фото: Getty Images

Королева Луїза — вона була правнучкою британської королеви Вікторії, а після заміжжя стала королевою-консортом Швеції. Дітей Луїза не мала, але у неї був чарівний пекінес. Цю собаку їй подарував на день народження наслідний принц Швеції — Карл Густав, який зараз уже сам король.

Фото: Getty Images

Ширлі Темпл — неймовірно популярна американська акторка, що стала зіркою ще у дитинстві. У юності вона мала пса породи пекінес, з яким сфотографувалась для цієї фотосесії.

Фото: Getty Images

Бетті Вайт — американська суперзірка, яка зіграла в безлічі популярних серіалів і фільмів. На цій фотографії вона зазнімкована вдома зі своїм собакою на руках.

Фото: Getty Images

Леді Керолайн Блеквуд — вона була британською письменницею та світською левицею. На фото помітно, що в неї було аж два маленьких пекінеси.

Фото: Getty Images

Сара Бранч — британська акторка і модель зображена на цьому фото під час прогулянки в Гайд-парку в Лондоні зі своїм нареченим, біржовим маклером Джоном Літібі та пекінесом на окличку Альфред Великий.

Фото: Getty Images

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