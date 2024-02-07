Чарльз не перший: родичі короля Великої Британії, які страждали на рак

Король Чарльз III не перший король Великої Британії, який бореться з раком, але єдиний із монархів, який публічно повідомив про свій діагноз під час свого правління. Згадуємо сьогодні, хто ще з предків Чарльза та інших родичів Його Величності мав справу з таким діагнозом.

Король Чарльз III

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Ніщо не віщувало біди, коли Чарльз вирішив публічно оголосити, що він збирається на процедуру корекції збільшеної простати. Він приїхав до лондонської клініки 26 січня і був виписаний через три доби – 29 січня. У Букінгемському палаці прокоментували, що процедура минула успішно і король повернеться додому, де тимчасово працюватиме віддалено та відновлюватиметься. А через тиждень – 6 лютого – у палаці, як грім серед ясного неба, пролунала ще одна заява – у короля виявили рак. Більш точний діагноз у палаці вирішили не озвучувати.

"Його Величність вирішив поділитися своїм діагнозом, щоб запобігти спекуляціям і в надії, що це допоможе суспільному розумінню всіх тих, хто в усьому світі страждає від раку", — йшлося в заяві.

Пізніше з'явилася інформація від журналістів, які, посилаючись на перевірених джерел у палаці, повідомили, що рак Чарльза не пов'язаний із простатою.

Що буде далі, поки невідомо. Очевидно, що захворювання виявили на ранній стадії, а сам король переповнений оптимізмом і готовий виконувати всі необхідні процедури, щоб швидше знову бути в строю. Його дружина королева Камілла, як скеля, підтримує чоловіка і, як і раніше, виконуватиме свої королівські обов'язки.

Король Георг VI

Король Георг VI / Фото: Associated Press

Дідусь короля Чарльза III — король Георг VI — батько покійної королеви Єлизавети II — теж страждав від раку. Він правив у важкі воєнні роки, і це позначилося на здоров'ї монарха. До того ж, Георг VI дуже багато курив. Йому не було ще й 50, як у нього почали розвиватися атеросклероз, хвороба Бюргера та рак легень. 1948 року в нього відбулося закупорювання артерії на правій нозі, що загрожувало втратою ноги. Це призвело до операції з резекції правого симпатичного нерва попереку у березні 1949 року. А 23 вересня 1951 року королю зробили операцію на легенях, хірург Клемент Томас видалив йому легеню цілком, яка була вражена злоякісною пухлиною. Наприкінці 1951 року монарх почувався так зле, що свою різдвяну промову він зміг прочитати частинами і її було змонтовано. Але, незважаючи на дуже погане самопочуття, 31 січня 1952 року король Георг VI приїхав до Лондонського аеропорту, щоби проводити дочку Єлизавету та її чоловіка до Австралії. Того дня королем була сказана знаменита фраза: "Заради мене, пригляньте за Лілібет!", звернена до колишньої няньки Єлизавети. Це була остання поява короля на публіці.

Вранці 6 лютого його знайшли мертвим у ліжку у Сандрінгемському палаці у Норфолку. Помер Георг VI вночі від коронарного тромбозу у 56 років. Його дочка прилетіла з Кенії вже як королева Єлизавета ІІ.

Король Едуард VIII

Старший брат короля Георга VI та двоюрідний дід короля Чарльза III помер від раку горла. Едуард VIII відомий своїм зреченням від престолу заради американської розлученої акторки Волліс Сімпсон, яка згодом стала його дружиною. Він зрікся трону 1936 року на користь молодшого брата Альберта (згодом короля Георга VI).

Король Едуард VIII та його дружина Волліс Сімпсон / Фото: Associated Press

Наприкінці 1971 року Едуарду діагностували рак горла, і він пройшов терапію кобальтом. 18 травня 1972 року королева Єлизавета II відвідала герцога та герцогиню Віндзорських під час державного візиту до Франції. На той момент її дядько був дуже хворим. Через десять днів — 28 травня 1972 — Едуард помер у своєму будинку в Парижі, менш ніж за місяць до свого 78-річчя. Його тіло було доставлено до Великої Британії, де перебувало у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Його дружина Волліс Сімпсон пережила чоловіка на 14 років і померла 1986 року. Герцог та герцогиня поховані у Королівській усипальниці у Фрогморі, біля Віндзора.

Король Едуард VII

Король Едуард VII / Фото: Getty Images

Друга дитина та старший син королеви Вікторії та принца Альберта. Він доводиться прапрадідом королю Чарльзу III.

За життя Едуард зазвичай викурював двадцять сигарет і дванадцять сигар на день. 1907 року радієм йому була вилікована виразка гризунів, тип раку, що вражає шкіру поряд із носом. А до кінця життя він все частіше страждав від бронхіту, але був дуже роботящий і продовжував працювати.

6 травня 1910 року король переніс кілька серцевих нападів, але відмовився лягати спати, сказавши: "Ні, я не здамся, я піду далі, я працюватиму до кінця". Між моментами непритомності його син, принц Уельський (який невдовзі став королем Георгом V), розповів йому, що його кінь переміг того дня в Кемптон-парку. О 23:30 він востаннє знепритомнів і був покладений у ліжко. А за 15 хвилин король помер. Що цікаво, коли через одинадцять днів короля ховали і його тіло везли на лафеті до Вестмінстер-голу, за ним йшла не тільки вся родина, а й улюблений собака Едуарда на прізвисько Цезар. Майже так само було і на похороні королеви Єлизавети II, її проводжали улюблені собаки породи коргі.

До речі, у сестри короля Едуарда VII – принцеси Вікторії – діагностували рак грудей.

Єлизавета Боуз-Лайон, королева-мати Єлизавета

Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Associated Press

У дорогої бабусі короля Чарльза III було діагностовано кілька видів раку, але це не завадило Єлизаветі дожити до 101 року і навіть пережити одну зі своїх дочок.

У грудні 1966 року вона перенесла операцію видалення пухлини після того, як у неї був діагностований рак товстої кишки. 1984 року у неї діагностували рак молочної залози, і з її грудей видалили пухлину. Свої діагнози королева ніколи публічно не розголошувала.

А після смерті її дочки королеви Єлизавети II 2022 року ходили чутки, що вона померла після боротьби з раком кісткового мозку. Хоча офіційно палац це не підтверджував, а причиною її смерті назвали старість.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Варто згадати і Сару Йоркську, ексдружину середнього сина королеви Єлизавети II – принца Ендрю, яка 2023 року перенесла операцію з видалення пухлини у грудях. А на початку 2024 року повідомили, що у герцогині меланома, з якою вона бореться.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

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