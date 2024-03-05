Чарльз обрав особливий діамант: історія заручальної каблучки королеви Камілли

Камілла Паркер-Боулз завжди була коханням усього життя принца Уельського Чарльза. Тому коли після тридцяти років очікувань його мати королева Єлизавета II таки дала синові свій дозвіл на другий шлюб, Чарльз, не замислюючись жодного дня, подарував своїй майбутній нареченій фамільну коштовність у вигляді каблучки з величезним діамантом.

Каблучка улюбленої бабусі Чарльза

Як ми вже згадували раніше, принц Уельський надто довго чекав на дозвіл узяти за дружину жінку, яку покохав від самого першого дня їхнього знайомства 1971 року. Не дивно, що коли Єлизавета II все ж дала синові цей дозвіл, як заручальну він вибрав прикрасу своєї дорогої й улюбленої бабусі – королеви-матері Єлизавети.

Єлизавета Боуз-Лайон носила цю каблучку / Фото: Getty Images

Це була платинова каблучка в стилі артдеко з доволі великим п'ятикаратним діамантом смарагдового ограновування і діамантовим багетом, який його оточував. Точне походження цієї прикраси невідоме, але кажуть, Єлизавета Боуз-Лайон отримала його як подарунок 1926 року, незабаром після народження їхньої з королем Георгом VI першої доньки – принцеси Єлизавети.

Чому Чарльз вибрав саме цю каблучку

У спадкоємця британського трону був величезний вибір прикрас, серед яких він міг вибрати для Камілли будь-яку. Але свій вибір Чарльз зупинив на прикрасі бабусі і зробив це, вочевидь, не просто так. Стосунки принца Чарльза з його бабусею були дуже близькими, і їхній зв'язок допоміг йому витримати труднощі дорослішання на очах у громадськості. До того ж саме королева-мати підтримувала онука, знаючи, що Чарльз справді кохає Каміллу. Кажуть, саме бабуся майбутнього короля допомагала закоханим таємно зустрічатися.

Вартість прикраси та її особливість

Заручальна каблучка королеви Камілли / Фото: Getty Images

Згідно з даними ювелірних експертів, каблучка Камілли оцінюється у 210 тисяч фунтів стерлінгів (265 тисяч доларів). Що важливо, протягом усієї своєї історії каблучка Камілли зберігала свій первісний дизайн (на відміну, наприклад, від каблучки герцогині Сассекської). Це означає, що дружина Чарльза нічого не переробляла у своїй прикрасі та ніяк її не видозмінювала, що наголошує на важливості спадщини.

Як пройшли заручини Чарльза й Камілли

Чарльз і Камілла в день заручин на банкеті у Віндзорському замку / Фото: Getty Images

Букінгемський палац оголосив про заручини принца Уельського з Каміллою Паркер-Боулз 10 лютого 2005 року. Камілла підтвердила, що принц, як і личить, освідчився їй, ставши на одне коліно. Того ж вечора пара відсвяткувала це вечіркою у Віндзорському замку. Камілла сяяла перед камерами фотографів у рожевій вечірній сукні з V-подібним вирізом на декольте. На шиї у неї було перлинне кольє з трьох ниток, а на пальці виблискувала та сама заручальна каблучка з великим діамантом.

Весілля та ще одна каблучка

Чарльз і Камілла у день весілля, 9 квітня 2005 року / Фото: Associated Press

9 квітня 2005 року Чарльз і Камілла одружилися під час цивільної церемонії в муніципальному департаменті Віндзора, а також отримали церковне благословення в каплиці Святого Георга у Віндзорі від архієпископа Кентерберійського. В день весілля Камілла змінила два вбрання. На цивільній церемонії наречена з'явилася у кремовому ансамблі від Robinson Valentine і капелюсі від Philip Treacy, а на службу до каплиці приїхала в сукні-пальті блідо-блакитного кольору з золотою вишивкою також від Robinson Valentine і в незвичайному капелюсі Philip Treacy, виконаному у формі золотого вінка з колосків пшениці. Цього дня на пальці Камілли з'явилася ще одна – заручальна – каблучка з валлійського золота.

Заручальна каблучка королеви Камілли / Фото: Getty Images

Читайте також: