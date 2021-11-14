Чекаючи на трон: яким буде правління принца Чарльза – головного спадкоємця Єлизавети II

14 листопада 2021 року принц Уельський Чарльз святкує 73-річчя.

Старший син королеви Єлизавети II вже 70 років чекає своєї черги на трон, і вже навіть склав план, згідно з яким має намір скоротити кількість членів королівської родини, які виконують офіційні королівські обов'язки, щоб виключити так званих "нахлібників".

Королева Єлизавета II та принц Чарльз / Associated Press

Однак це, безперечно, внесе свої корективи в роботу так званої "королівської вісімки", оскільки навантаження на їхні плечі ляже непосильне, інакше зберегти всі ті патронажі, які є зараз, просто не буде можливим. Чи хочуть цього члени сім'ї і що ще може змінитися, якщо Чарльз стане королем, ми спробували з'ясувати.

Дитинство та юність спадкоємця королеви

Принц Чарльз Філіп Артур Джордж народився в Букінгемському палаці 14 листопада 1948 року, через рік після весілля його батьків – принцеси Єлизавети та принца Філіпа, герцога Единбурзького. 5 грудня 1948 року у Букінгемському палаці відбулося хрещення Чарльза.

Принц Чарльз із батьками принцесою Єлизаветою та принцом Філіпом / Associated Press

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Вже в 3 роки і 3 місяці маленький принц став спадкоємцем престолу, це сталося в лютому 1952 року, після смерті його діда короля Георга VI і сходження його матері – Єлизавети II – на трон. Через шість років –1958-го – Чарльзу було присвоєно титул принца Уельського, але формальна церемонія інвеститури, під час якої Єлизавета II поклала на голову сина вінець принца Уельського, відбулася лише 1 липня 1969 року в замку Карнарвон в Уельсі. Він також має титули герцога Корнуольського та герцога Ротсейського у Шотландії.

Принц Чарльз і королева Єлизавета II на церемонії інвеститури, 1969 рік / Getty Images

Принц Чарльз та принцеса Анна / Associated Press

Від 5 до 8 років Чарльз отримував домашню освіту, після навчання в школі вступив до Кембриджського університету і 1975 року отримав ступінь магістра мистецтв. Після закінчення університету 1976 року принц заснував власний благодійний фонд The Prince's Trust і почав виконувати більше громадських обов'язків. Також принц Чарльз служив у Королівських ВПС, а також пішов слідами свого батька, принца Філіпа, діда короля Георга VI і двох прадідів, — служив у Королівському флоті.

Принц Чарльз / Associated Press

Вважається, що Чарльз – один із найпрацьовитіших членів королівської сім'ї, крім королеви Єлизавети II. Він найдовше носить титул принца Уельського, перевершивши рекорд, встановлений його прапрадідом королем Едуардом VII. До 2008 року (60-річчя принца Чарльза) Едуард був найстаршим принцом Уельським в історії Британії. Крім того, принц Чарльз є найстарішим британським спадкоємцем, і якщо він стане монархом, то буде найстаршою людиною, яка зробила це. Нині рекорд належить Вільгельму IV, якому було 64 роки, коли він зійшов на престол 1830 року.

Офіційні обов'язки та особисте життя

Принц Уельський здійснює понад 500 заходів за рік, виконуючи більшість офіційних обов'язків від імені королеви Єлизавети II. Він разом із дружиною – герцогинею Корнуольською Каміллою – регулярно здійснює тури, зокрема й закордонні, відвідує різні національні заходи, церемонії, ділові зустрічі. У березні 2019 року королева Єлизавета II провела захід у Букінгемському палаці, присвячений 50-річчю вступу Чарльза на посаду принца Уельського. Словом, роботи у Чарльза завжди було багато, і багато хто чекає від нього на не меншу активність у статусі короля.

Принц Чарльз / Associated Press

Особисте життя спадкоємця престолу теж завжди було як на долоні. В юності принц був гідним заздрості нареченим, він зустрічався з багатьма дівчатами, а 1979 року навіть освідчився своїй троюрідній сестрі Аманді Натчбулл — онуці легендарного полководця, останнього віцекороля Індії Луїса Маунтбеттена. На великий його подив, Аманда згоди на шлюб не дала.

Принц Чарльз та принцеса Діана за день до весілля / Associated Press

1980 року Чарльз зустрічався з Сарою Спенсер, старшою сестрою своєї майбутньої дружини леді Діани Спенсер. Чарльзу виповнилося вже 30 років, а знову освідчуватися він не поспішав, і тоді в палаці занепокоїлися. Саме королева обрала йому у майбутні дружини Діану – молодшу дочку графа Джона Спенсера. Цей шлюб не будувався на коханні – Чарльз був захоплений своєю давньою подругою Каміллою Шанд, але одружитися з нею принц не міг, її кандидатуру не схвалили у палаці.

Принц Чарльз та принцеса Діана / Associated Press

Весілля Чарльза та Діани відбулося 29 липня 1981 року, 20-річна Діана мала щасливий вигляд у день весілля, чого не скажеш про Чарльза, в його очах практично стояли сльози. Камілла, до речі, була присутня на церемонії вінчання пари. Шлюб тривав 15 років, Діана народила Чарльзу двох спадкоємців – принців Вільяма та Гаррі, 1996 року вони розлучилися, а через рік принцеса Уельська загинула в автокатастрофі разом зі своїм коханцем.

Принц Чарльз та принцеса Діана з синами / Associated Press

9 квітня 2005 року принц Чарльз одружився вдруге. Він зареєстрував стосунки з Каміллою, тією самою жінкою, яку кохав усі роки свого першого шлюбу. Церемонія одруження відбувалася у цивільному, а не церковному порядку – вперше в історії британської королівської родини. Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз разом офіційно вже 16 років, але насправді набагато довше. Спільних дітей у пари немає. Коли Чарльз стане королем, Камілла отримає право на титул принцеси-консорта – це також буде вперше в історії.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Associated Press

Плани майбутнього короля

Спадкоємець Єлизавети II давно не приховує, що його правління (якщо воно таки трапиться) істотно відрізнятиметься від попередників. Правління Єлизавети II почалося, коли їй було 25 років, молода і недосвідчена принцеса багато вчилася в кожен новий рік своєї роботи. На неї мали вплив більш досвідчені радники і помічники, що призвело до сформованого характеру монархині. Але у випадку з принцом Чарльзом все навпаки. Він надто довго очікує своєї черги на престол. І, очевидно, його характер та погляди на життя давно сформувалися. До того ж, у нього, як ми вже говорили раніше, є готовий план, за яким він має намір зменшити кількість родичів, які працюють при палаці та фінансуються платниками податків.

Принц Чарльз / Associated Press

Якось в інтерв'ю журналу Vanity Fair ще одинадцять років тому принц Чарльз сказав, що його королівська роль відрізнятиметься від тієї, яка є зараз, адже світ не стоїть на місці та стрімко змінюється. А це потребує нових рішень. Відповідальність не обтяжує Чарльза, навпаки, він називає своїм обов'язком вирішувати якнайбільше проблем. Отже, вірогідно, що, зійшовши на престол під ім'ям Карла III або Георга VII, він вибере зовсім іншу стратегію правління, ніж в його матері королеви Єлизавети II.

Принц Чарльз / Associated Press

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