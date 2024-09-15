Чого хоче Гаррі: три вимоги герцога Сассекського до його королівських родичів

Не секрет, що принц Гаррі ображений на членів королівської родини. У цьому матеріалі ми спробували розібратися, чого насправді хоче принц Гаррі від своїх родичів.

Відновлення поліцейської охорони

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Перша і, мабуть, найголовніша вимога принца Гаррі до королівської родини та його батька короля Чарльза – це відновити йому поліцейську охорону у Великій Британії для того, щоб приїжджаючи на батьківщину герцог почувався в безпеці і міг захистити свою сім'ю і зокрема дітей. Нагадаємо, що принц Гаррі продовжує свою юридичну боротьбу з Міністерством внутрішніх справ з приводу своєї безпеки, що фінансується за рахунок платників податків. Після програної справи принц подав апеляцію і нове судове засідання призначене на квітень 2025 року. Рішучість герцога Сассекського відновити цілодобову охорону під час його перебування у Великій Британії є частиною його бажання повертатися до країни більш регулярно.

Вибачень від старшого брата – принца Вільяма

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Дуже багато повідомлень у пресі було про те, що Гаррі не повернеться до королівського життя, доки його брат Вільям не вибачиться перед ним. Це має максимально дивний вигляд, адже і Вільям, швидше за все, чекає на вибачення від брата за всі ті слова та образи, які герцог Сассекський опублікував на адресу його та його дружини Кейт Міддлтон у своїх мемуарах. Але під час їхньої нещодавньої зустрічі на похороні їхнього дядька Роберта Фелоуза в Норфолку брати навіть не розмовляли, навряд чи варто очікувати, що Вільям колись перепросить брата. Більше того, цей конфлікт може так назавжди залишитися невирішеним.

Вимога до батька – короля Чарльза III

Принц Гаррі та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Принц Гаррі може повернутися до часткового виконання своїх королівських обов'язків, але тільки в тому випадку, якщо про це попросить його батько Чарльз. Тобто герцог Сассекський відкритий для тимчасової ролі в королівській сім'ї, якщо його батькові знадобиться допомога в цьому, і він звернеться до нього з таким запитом особисто. Але в той же час Меган і Гаррі неодноразово заявляли, що не налаштовані на те, щоб повертатися до Британії назавжди і знову працювати на корону.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто із членів британської королівської родини працює на корону і чим займається.

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