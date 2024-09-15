Чого хоче Гаррі: три вимоги герцога Сассекського до його королівських родичів

15 вересня принцові Гаррі виповнюється 40 років. Важлива кругла дата, яку герцог Сассекський проведе, найімовірніше, у колі сім'ї в Каліфорнії.
Не секрет, що принц Гаррі ображений на членів королівської родини. У цьому матеріалі ми спробували розібратися, чого насправді хоче принц Гаррі від своїх родичів.
Відновлення поліцейської охорони
Перша і, мабуть, найголовніша вимога принца Гаррі до королівської родини та його батька короля Чарльза – це відновити йому поліцейську охорону у Великій Британії для того, щоб приїжджаючи на батьківщину герцог почувався в безпеці і міг захистити свою сім'ю і зокрема дітей. Нагадаємо, що принц Гаррі продовжує свою юридичну боротьбу з Міністерством внутрішніх справ з приводу своєї безпеки, що фінансується за рахунок платників податків. Після програної справи принц подав апеляцію і нове судове засідання призначене на квітень 2025 року. Рішучість герцога Сассекського відновити цілодобову охорону під час його перебування у Великій Британії є частиною його бажання повертатися до країни більш регулярно.
Вибачень від старшого брата – принца Вільяма
Дуже багато повідомлень у пресі було про те, що Гаррі не повернеться до королівського життя, доки його брат Вільям не вибачиться перед ним. Це має максимально дивний вигляд, адже і Вільям, швидше за все, чекає на вибачення від брата за всі ті слова та образи, які герцог Сассекський опублікував на адресу його та його дружини Кейт Міддлтон у своїх мемуарах. Але під час їхньої нещодавньої зустрічі на похороні їхнього дядька Роберта Фелоуза в Норфолку брати навіть не розмовляли, навряд чи варто очікувати, що Вільям колись перепросить брата. Більше того, цей конфлікт може так назавжди залишитися невирішеним.
Вимога до батька – короля Чарльза III
Принц Гаррі може повернутися до часткового виконання своїх королівських обов'язків, але тільки в тому випадку, якщо про це попросить його батько Чарльз. Тобто герцог Сассекський відкритий для тимчасової ролі в королівській сім'ї, якщо його батькові знадобиться допомога в цьому, і він звернеться до нього з таким запитом особисто. Але в той же час Меган і Гаррі неодноразово заявляли, що не налаштовані на те, щоб повертатися до Британії назавжди і знову працювати на корону.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто із членів британської королівської родини працює на корону і чим займається.
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