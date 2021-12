Чого ви не знали про "Альфа": цікаві факти про улюблений серіал

У 1980-х в ефірі американських телеканалів почали з'являтися різні телешоу, але виділявся серед них серіал "Альф", як один із найбільш химерних на той час.

Кумедний іншопланетянин з планети Мельмак на ім'я Альф підкорив серця мільйонів глядачів у всьому світі, а цей серіал став одним із найпопулярніших шоу на багато років. Смішний, милий і трохи підступний щодо котів прибулець назавжди залишився в наших серцях, адже багато хто переглядав це шоу вже в дорослому віці й усе одно був у повному захваті.

Але, ймовірно, ви багато чого не знаєте про Гордона Шамвея, так звали Альфа насправді, тому пропонуємо згадати найцікавіші факти про цей серіал.

1. Як з'явився серіал

Персонаж Альф з'явився завдяки Полу Фаско. Саме він придумав і "оживив" цього незвичайного прибульця. Пол створював невеликі лялькові шоу для телебачення, придумував і робив персонажів, через що вдома у нього всюди були різні ляльки фантастичних істот.

Один із вигаданих їм персонажів був схожий на Альф — коричнева шерсть, витягнутий ніс, гострі вуха й великі ноги. Він почав ходити з цією лялькою на різні тусовки в Лос-Анджелесі та смішити людей, розповідаючи байки та жарти від імені ляльки. Коли агент Пола побачив все це, відразу ж домовився про його прослуховуванні на каналі NBC із продюсером Берні Брілльстайном. Спочатку Брілльстайн скептично поставився до цієї ідеї, але короткий виступ Фуско в ролі Альфа дуже вразив його. Так 22 вересня 1986 року на телеканалі NBC вийшла перша серія цього культового серіалу.

Серіал "Альф" / Getty Images

2. Назва серіалу

Назву "Альф" було обрано не просто так. Насправді ім'я головного персонажа Гордон Шамвей, але коли він потрапляє в сім'ю американців вони дають йому прізвисько ALF, яке насправді абревіатура від "Alien Life Form" — неземна форма життя.

3. Назви серій

Скільки разів ви переглядали "Альфа"? А чи звертали увагу на назву серій? Насправді варто це робити, адже кожен епізод серіалу носив назву якоїсь знаменитої пісні.

Наприклад, другий епізод серіалу називається Strangers In The Night — це пісня Френка Сінатри, а ось десятий — Baby, You Can Drive My Car — це пісня групи The Beatles.

4. Місто в Німеччині

Серіал "Альф", звісно ж, був дуже популярним у США, але також і в Німеччині. Річ у тім, що у цій європейській країні є місто, яке називається Альф.

Негативним наслідком цього успіху стало те, що найпалкіші шанувальники шоу часто крали знак із назвою міста, який стояв при в'їзді. Цю проблему місцева влада вирішила просто — замовили цілу купу таких знаків, щоб мати можливість їх швидко поставити на місце.

5. Вагітність актриси

Енн Шедін зіграла в серіалі одну з ключових ролей — Кейт Таннер. Саме в її родині з'явився смішний прибулець. За сценарієм, спочатку у її персонажа мало бути двоє дітей — дочка Лінн і син Браян, але коли актриса завагітніла, творці вирішили ввести це в сюжет серіалу. Так у сім'ї Таннерів з'явилася третя дитина.

6. Декорації

На той час знімання подібного серіалу були технічно складними. На висоті понад метр була побудована спеціальна платформа, на якій стояли декорації. Під платформою — спеціальні люки, куди спускався той, хто керував лялькою Альфа. Іноді акторам варто було бути обережними, щоб у цей люк не впасти.

7. Знімання серій

Знімати шоу було непросто. Через складність декорацій і те, що головним героєм була лялька, часто знімання 30-хвилинного епізоду тривали по 20-25 годин.

8. Крім Альфа був і Ральф

Під час репетицій ляльку Альф теж потрібно було використовувати, але, щоб вона не зношувалася, зробили ще одну й назвали її Ральф — RALF — "Репетиція позаземної форми життя".

9. Цензура через дітей

Оскільки особливої популярності серіал завоював саме серед дітей, то творцям довелося трохи переглянути концепцію шоу і вирізати деякі моменти. Адже спочатку Альф пив пиво, заштовхував котів до мікрохвильовки та якось навіть кинув фен у ванну. Це призвело до того, що деякі діти вирішили повторити це, що закінчилося не надто добре.

10. Заздрість акторів

Хоч як би ми не любили цей ситком, але за його лаштунками було не все гаразд. Актори не були задоволені тим, що вони другорядні після "якоїсь маріонетки". На знімальному майданчику часто були сварки з цього приводу і напружена атмосфера.

Серіал "Альф" / Getty Images

11. Альф — це не тільки лялька

У більшості сцен Альфом була маріонетка, котрою керував сам Пол Фаско, але іноді, коли потрібно було, щоб прибулець потрапив у кадр на повен зріст, запрошували Міхая Месароша — американського актора-ліліпута угорського походження. Він носив костюм прибульця, який, до речі, відрізнявся від ляльки.

Серіал "Альф" / Getty Images

12. Дубляж

Фаско, який більшість часу керував маріонеткою, її ж і озвучував. Та ось в українському варіанті Альфу дістався голос Миколи Козія — диктора й актора дубляжу, який також озвучував серіали "Коломбо", "Клон" і ще безліч відомих фільмів. На жаль, 7 вересня 2020 року Козій помер у віці 79 років.

Український переклад серіалу вважається одним із кращих.

13. Акторська кар'єра

Попри дикий успіх серіалу, його головні герої не стали суперзірками. Макс Райт залишився другосортним актором, який грав в основному в серіалах і виступав в театрі, зловживав алкоголем. У 1995 році йому поставили діагноз — лімфома, через що довелося пройти курс хіміотерапії. Кілька разів з'являвся в серіалі "Друзі", як керуючий кав'ярнею. 2019 року у віці 75 років актор помер.

Енн Шедін після "Альфа" знімалася в основному теж у серіалах, граючи дрібні епізодичні ролі. Також іноді давала уроки акторської майстерності артистам комедії.

Андреа Елсон з акторством зав'язала. У 1993 році вона вийшла заміж за асистента режисера серіалу "Альф" Скотта Хоппера. З 2008 року працює інструктором з йоги.

Бенджі Грегорі акторську кар'єру теж не продовжив. У 2003 році він вступив до ВМС США, а після служби в армії одружився.

Серіал "Альф" / Getty Images

14. Без глядачів

Раніше подібні ситкоми знімали з глядачами, які сиділи в студії. Часто за кадром можна почути їхній сміх. Але серіал "Альф" вирішили знімати без публіки, по-перше, через труднощі під час знімань і складні декорації, по-друге, творці не хотіли розкривати всіх таємниць, пов'язаних з управлінням лялькою. Тому використовували запис сміху, щоб створити враження живої аудиторії.

15. Витрати

Виробництво серіалу було недешевим, а точніше сказати, серед інших комедійних серіалів "Альф" був одним із найдорожчих, зокрема через необхідні технічні елементи і тривалі знімання. Щоб відшкодувати якось ці витрати, NBC почало продавати все, що приносило гроші: іграшки з Альфом, пластівці для сніданку, одяг. Також канал випустив мультсеріал.

16. У всьому винен Вілл Сміт

Спочатку "Альф" повинен був складатися з п'яти сезонів, саме тому в останній серії четвертого сезону нам показали, як його схопили спецслужби. А вже п'ятому прибулець мав жити на секретній військовій базі США.

Але керівництво NBC вирішило зняти новий ситком із популярним на той час актором Віллом Смітом "Принц із Беверлі-Гіллз" і замінити ним в ефірі серіал "Альф". А все тому, що каналу серіал повністю не належав. NBC мало право тільки на прем'єрний і повторний показ "Альфа". А ось "Принціз Беверлі-Гіллз" спочатку належав тільки їм. Саме тому керівництво вирішило прибрати "Альфа" з ефіру, замінивши іншим проєктом, яким вони могли розпоряджатися, як їм заманеться.

Вілл Сміт / Getty Images

