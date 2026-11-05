Чому Гейлі Бібер відмовляється від антивікового догляду та що пережила після пологів

Гейлі Бібер / © Associated Press

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Індустрія краси роками переконувала нас, що зморшки потрібно розгладжувати, вікові зміни — приховувати, а молодість — зберігати за будь-яку ціну. Але, здається, настав час переглянути ці правила. Принаймні так вважає Гейлі Бібер, засновниця косметичного бренду Rhode, розповіла про своє бачення сучасного догляду за шкірою.

«Антивікове» більше не актуально

Гейлі Бібер / © Associated Press

«Я не люблю термін «антивіковий», адже ми всі старіємо. Тож навіщо бути проти цього? Краще підтримувати себе та свою шкіру» — пояснила Гейлі в інтервʼю виданню Women’s Wear Daily.

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Замість боротьби з віком 29-річна модель пропонує концепцію розумного старіння — усвідомленого ставлення до вікових змін, коли головна мета полягає не у тому, щоб за будь-яку ціну зупинити час, а у тому, щоб піклуватися про шкіру та її потреби на кожному етапі життя. Цей підхід відображає і філософію її бренду.

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Материнство та жіноче здоров’я

Гейлі Бібер / © Associated Press

Окрім б’юті-тем, Гейлі торкнулася й значно особистішої теми — змін, які пережила після народження сина Джека Блюза. Модель зізналася, що після пологів зіткнулася з передменструальним дисфоричним розладом (ПМДР) — станом, який може супроводжуватися вираженими емоційними симптомами та значно впливати на самопочуття. За словами Бібер, її досвід виявився непростим, а навколо подібних жіночих станів досі недостатньо відкритих розмов і наукових досліджень.

Народження дитини також змусило її глибше зацікавитися жіночим здоров’ям — від змін під час вагітності до фізичних та емоційних викликів після пологів. Гейлі переконана, що саме відвертість допомагає жінкам краще переживати складні періоди. Коли ми ділимося власним досвідом, знаходимо тих, хто переживає щось подібне, та розуміємо, що не самотні у своїх труднощах.

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