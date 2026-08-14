Чому не варто обговорювати вагу Аріани Гранде та як це впливає на сприйняття краси

Аріана Ґранде / © Associated Press

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Аріана Гранде знову опинилася у центрі дискусій про зовнішність. Соцмережі заповнили коментарі людей, які намагаються оцінити її тіло, називають його «надто худим» та припускають, що це значить для здоров’я.

Проблема у тому, що навіть критика нереалістичних стандартів краси може ненавмисно підтримувати саме те, проти чого вона спрямована. Видання Psychology Today пояснили, якщо ми справді хочемо менше тиснути на себе, своїх дітей та інших жінок через зовнішність, варто перестати робити знаменитостей центром цієї розмови.

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Розмови про тіло Аріани вам не допоможуть

Обговорення зовнішності знаменитості може здаватися важливою соціальною позицією. Мовляв, ми звертаємо увагу на небезпечний культ надмірної худорлявості та намагаємося захистити молодих дівчат від нереалістичних стандартів.

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І проблема справді існує. Нав’язаний «ідеал худорлявості» впливає на незадоволеність власним тілом, негативне сприйняття зовнішності та підвищений ризик розладів харчової поведінки.

Але є різниця між тим, щоб просто говорити про проблему і годинами обговорювати тіло конкретної людини. Кожен новий пост, коментар чи відео про вагу Аріани Гранде знову робить жіноче тіло головною темою. Навіть якщо автор допису засуджує стандарти краси, він усе одно залишається всередині цієї системи координат: скільки важить жінка, наскільки вона худа, який вигляд вона має та чи відповідає певній нормі.

Що з усім цим робити

Треба почати з власної стрічки. Якщо ви помічаєте, що акаунти про знаменитостей, дієти, схуднення та «ідеальні» тіла займають забагато місця у вашому інформаційному просторі, спробуйте поступово відписуватися від них. А звільнений простір заповнювати чимось іншим, наприклад, мистецтвом, садівництвом, кулінарією, спортом, книжками, музикою, рукоділлям — будь-чим, що акцентуаціює не ваше тіло як «проєкт», а вас як особистість.

Якщо у вас є донька

Якщо ви мама чи тато дівчинки, цілком природно хотіти захистити її від тиску соцмереж і нереалістичних стандартів. Однак постійні розмови про те, який вигляд мають знаменитості, можуть дати протилежний сигнал. Мами є одними з найвпливовіших людей у формуванні ставлення доньок до власного тіла.

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Дитина вчиться не лише з того, що говорить мама, а й з того, на що вона звертає увагу. Якщо вдома регулярно обговорюють вагу акторок, фігуру моделей, чиєсь «схуднення» чи зовнішність зірок, дитина може зробити простий висновок, що жіноче тіло — це те, що потрібно постійно оцінювати.

Що показувати власним прикладом

Говоріть із донькою про таланти, мрії, навчання, дружбу, професії, творчість і речі, які їй справді цікаві. Пояснюйте, що світ знаменитостей — окрема реальність із величезним тиском, ресурсами та специфічними вимогами, тож порівнювати її зі звичайним життям не варто.

Звісно, можна дивитися кіно, захоплюватися модою, обговорювати сценічні образи та отримувати задоволення від попкультури. Просто не варто дозволяти зовнішності ставати головною мовою.

Ми не знаємо, що відбувається з Аріаною

Є ще одна причина не ставити діагнози знаменитостям через соцмережі. Ми не знаємо Аріану Ґранде особисто, ми бачимо фотографії, відео та публічні виступи, але не знаємо її реального життя, стану здоров’я, харчування чи того, що відбувається за межами камери.

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Те, що називають у соцмережах «очевидною ознакою» певного розладу, може бути лише припущенням. А якщо людина справді має розлад харчової поведінки, коментарі незнайомців у соцмережах не можуть замінити професійну допомогу.

Це дуже важливо пам’ятати, коли мова йде про анорексію, яка належить до психіатричних розладів із високим ризиком серйозних наслідків для здоров’я та життя. Соцмережі не можуть поставити діагноз і не можуть вилікувати людину.

Говорити про проблему без оцінки чужого тіла

Це не означає, що тему культури худорлявості потрібно замовчувати. Навпаки, про нереалістичні стандарти краси, розлади харчової поведінки, вплив соцмереж і тиск на жінок важливо говорити, проте фокус можна змінити.

Замість «Подивіться, яка худа Аріана Гранде», говорити про те, чому суспільство взагалі так багато уваги приділяє жіночому тілу. Замість припущень про здоров’я конкретної людини, обговорювати доступну професійну допомогу та ознаки нездорового ставлення до їжі й власної зовнішності.

Замість нескінченного гортання фотографій знаменитостей — повернути увагу до власного життя.

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