- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки
- Кількість переглядів
- 175
- Час на прочитання
- 2 хв
Чому у дітей 18 століття було біле або сиве волосся: модний тренд, який зараз нас шокує
Усе пояснюється модою тієї епохи — і вона була значно екстравагантнішою, ніж можна собі уявити.
Ймовірно в музеях чи на репродукціях картин 18 століття ви не раз бачили як митці того часу зображали дітей. Зазвичай діти, навіть зовсім маленькі, більше нагадували дорослих, а також мали волосся дивного відтінку. Чому так було пояснила історикиня Емі Боїнгтон.
Річ у тім, що у 18 столітті було надзвичайно модно мати біле припудрене волосся. Це була універсальна мода для всіх заможних людей — чоловіків, жінок і навіть дітей.
Чоловіки того часу носили перуки, зроблені з кінського або людського волосся, а жінки створювали складні зачіски зі свого волосся, додаючи штучні пасма й накладки, щоб досягти пишних форм, характерних для тієї епохи.
Якщо придивитися до картини, можна побачити, що у всіх дітей, особливо у дівчаток, волосся припудрене. Для цього використовували дрібно мелену крохмальну пудру, яку ароматизували приємними запахами — лавандою, апельсиновим цвітом чи іншими парфумами.
У той час маленьких дівчаток і хлопчиків одягали так само, як дорослих — вони були «мініатюрними дорослими». Тож усе, що було модним серед чоловіків і жінок, автоматично ставало модним і для дітей. Саме тому їхнє волосся теж припудрювали. Зачіски часто прикрашали також стрічками, коштовностями або квітами, щоб пасували до вбрання. Також дітям часто одягали перуки, про що свідчить велика кількість портретів того часу. Зазвичай ними доповнювали образи дівчаток.