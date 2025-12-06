Чому у фільмах цілуються під омелою на Різдво

Омела / © Credits

Реклама

Поціновувачі різдвяних романтичних фільмів ймовірно не раз бачили, як головні герої цілуються під гілочкою омели. Хоч у нашій країні ця мила традиція і не є поширеною, але завдяки фільмам та соцмережам поступово теж набуває популярності.

Але чому у кіно люди цілуються під омелою? Одностайної відповіді, яка пояснювала би цю традицію не існує, оскільки вона така давня, що оповита безліччю легенд та історії, тому викликає багато дискусій.

Різдвяний поцілунок під омелою / © Getty Images

Омела — це вічнозелена рослин-паразит, яка живе в корі дерев. Поширюють її насіння птахи, яких приваблюють її ягоди. Відома ця незвичайна рослина протягом багатьох сотень років зустрічалась у згадках багатьох народів. Романтичний підтекст рослини, найімовірніше, зародився у кельтських друїдів I століття нашої ери. Оскільки омела могла цвісти навіть під час морозної зими, друїди почали розглядати її як священний символ життєвої сили та родючості. Також омела зустрічається у скандинавській міфології, адже саме з цією рослиною пов’язана історія богині кохання та шлюбу Фріґґ згідно з якою вона вмовила всіх істот, стихії, метали, хвороби та рослини — дати клятву ніколи не завдавати шкоди її синові Бальдру. Однак вона не попросила про це маленьку омелу. Бог Локі заздрив непереможності Бальдра і вирішив його вбити зробивши з омели стрілу. Спустошена смертю сина Фрігг проголосила омелу символом миру та любові, пообіцявши поцілувати кожного, хто пройде під нею, щоб його пам’ятали.

Реклама

Традиція ж поцілунків під рослиною виникла приблизно в 18 столітті, але набагато популярнішою вона стала протягом 19 століття. Якщо розглядати популяризацію поцілунків під омелою у Великій Британії, то у Вікторіанську епоху, яка була відома цікавістю багатьох до «мови квітів», поцілунки під омелою стали дуже поширеними. Ймовірно традиція почалася спершу у бідних верств населення і поступово стала популярною і серед знаті, які і популяризували її ще більше у світі.

Омела / © Credits

Також вважається, що гілочки омели, це трохи спрощена версія композиції, яка називалась «Кулі для поцілунків». Це різдвяна прикраса також була популярна у Британії. Вона складається з двох або чотирьох схрещених обручів, які утворюють сферичну форму. Їх традиційно прикрашали будь-якою доступною зеленню, розмір такої кулі міг сягати півтора метра в діаметрі, і її часто підвішували на стінах або над дверними отворами. Точно невідомо, коли ці прикраси вперше з’явилися, хоча зазвичай вважають, що вони були популярними різдвяними декораціями ще за часів Тюдорів. Однак згодом ці композиції стали ще оригінальнішими: зелень прикрашали яблуками й апельсинами, а також стрічками різних кольорів, паперовими трояндами та іншими різноманітними яскравими оздобами.

За традицією, джентльмен міг зірвати ягідку омели з кулі й поцілувати леді в щоку. Коли ягід більше не залишалося — більше не можна було поцілуватися.

Згідно зі ще однією традицією, чоловікам дозволялося вкрасти поцілунок у будь-якої жінки, яку він застав під омелою, а відмова вважалася невдачею.

Реклама

Різдвяний поцілунок під омелою / © Getty Images

Як би там не було, традиція продовжує жити і омелу з радістю розвішують на свята у своїх домівках у багатьох країнах. Це мила і грайлива традиція, яка піднімає настрій, а може і допомогла комусь знайти кохання.