Чорна Жоржина: таємниця найстрашнішого вбивства Голлівуду, яке не можуть розкрити понад 80 років

Елізабет Шорт «Чорна Жоржина» / © Getty Images

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15 січня 1947 року Лос-Анджелес прокинувся від новини, яка назавжди увійшла до кримінальної історії Сполучених Штатів. У занедбаному районі Лаймерт-Парк на Південній Нортон-авеню було знайдено понівечене тіло молодої жінки. Те, що спочатку здалося випадковій перехожій манекеном, виявилося справжнім людським тілом.

Жертвою стала 22-річна Елізабет Шорт — молода жінка з Массачусетсу, яка приїхала до Каліфорнії у пошуках кращого життя. Згодом преса назве її «Чорною Жоржиною», а сама справа стане символом нерозкритого злочину, що й через майже вісімдесят років продовжує викликати суперечки, теорії та одержимість дослідників.

Хто така Елізабет Шорт

Елізабет Шорт «Чорна Жоржина» / © Associated Press

Елізабет Шорт народилася 29 липня 1924 року у районі Гайд-Парк поблизу Бостона. Вона була третьою з п’яти дочок у родині Клео та Фібі Мей Шорт. Зовні це була звичайна американська родина середнього класу, проте вже у ранньому віці майбутній «Чорній Жоржині» довелося натрапити на певні труднощі, про це йдеться у матеріалах видання Вiography.

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Коли Елізабет було п’ять років, Сполучені Штати охопила Велика депресія. Її батько Клео Шорт, який займався будівництвом та продажем мініатюрних полів для гольфу, втратив майже все після біржового краху 1929 року. Він не витримав фінансового тиску й відповідальності за велику сім’ю та у 1930 році несподівано зник. Його автомобіль знайшли покинутим біля мосту, тож родина навіть припускала, що чоловік наклав на себе руки. Лише через кілька років з’ясувалося, що Клео живий, він свідомо залишив дружину та дітей, щоб почати нове життя у Каліфорнії.

Відтоді турбота про п’ятьох доньок повністю лягла на плечі матері. Фібі Шорт працювала на кількох роботах одночасно, щоб прогодувати сім’ю. Попри постійні фінансові труднощі, вона намагалася дати дітям освіту та забезпечити їм хоча б мінімальну стабільність.

Фібі Мей Шорт, мати Елізабет Шорт / © Associated Press

Фібі Шорт (крайня ліворуч), мати Елізабет Шорт, залишає свій дім у супроводі трьох доньок / © Associated Press

З дитинства Елізабет мала слабке здоров’я. Вона страждала на хронічну астму та бронхіальні проблеми, через що лікарі рекомендували проводити холодні зимові місяці у теплому кліматі. Тому значну частину підліткових років вона проводила у Флориді, де жила у знайомих родини чи тимчасово винаймала житло.

Саме у Флориді сформувалося її уявлення про доросле життя. Під час Другої світової війни місцеві курортні міста були переповнені військовослужбовцями. Елізабет легко заводила знайомства, часто спілкувалася з льотчиками та солдатами, слухала їхні історії про подорожі та далекі країни. Це лише посилювало її прагнення вирватися за межі провінційного життя та побачити світ.

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Ті, хто знав Елізабет згадували її як надзвичайно привабливу дівчину. Вона мала світлу шкіру, великі блакитні очі та темне волосся, яке згодом стало однією з причин появи знаменитого прізвиська. Навіть за відсутності грошей вона намагалася мати стильний та доглянутий вигляд. Шорт уважно стежила за модою, любила гарний одяг і прагнула створити образ витонченої, впевненої у собі жінки.

Попри численні легенди, які з’явилися вже після її смерті, більшість друзів описували Елізабет як тиху, ввічливу та доброзичливу дівчину. Вона рідко вживала алкоголь, не курила, майже не лаялася та намагалася уникати конфліктів. Її часто називали мрійницею. Вона обожнювала кіно, захоплювалася голлівудськими зірками та не приховувала бажання колись стати частиною цього світу.

У 19 років Елізабет вирішила залишити Массачусетс і вирушила до Каліфорнії, де вперше за багато років зустрілася з батьком. Вона сподівалася почати нове життя та наблизитися до своєї мрії про Голлівуд. Однак стосунки між ними швидко зіпсувалися та після чергової сварки вона залишила батьківський дім і почала самостійно шукати своє місце у великому світі.

Наступні кілька років перетворилися на нескінченну низку переїздів між Каліфорнією, Флоридою та Массачусетсом. Вона працювала офіціанткою, продавчинею, тимчасовою службовицею на військових об’єктах, жила у дешевих готелях, пансіонах та квартирах друзів. Часто їй бракувало грошей, але вона продовжувала вірити, що рано чи пізно її життя зміниться на краще.

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Саме у цей період Елізабет огорнули численні плітки. Після її загибелі газети створили образ загадкової фатальної жінки, яка нібито вела небезпечне подвійне життя. Проте сучасники не знаходять підтвердження більшості цих тверджень. Не існує перевірених доказів того, що Шорт займалася проституцією, була пов’язана зі злочинним світом або брала участь у сумнівній діяльності.

Натомість дедалі більше істориків схиляються до думки, що Елізабет була звичайною молодою жінкою післявоєнної Америки, самотньою, амбітною, дещо наївною, але сповненою надій. Вона прагнула незалежності, шукала кохання, нових можливостей та кращого майбутнього.

Кохання без майбутнього

Елізабет Шорт «Чорна Жоржина» / © Associated Press

Серед усіх чоловіків, які з’являлися у житті Елізабет Шорт, особливе місце посідав майор ВПС США Меттью Майкл Гордон-молодший. Вони познайомилися 31 грудня 1944 року під час новорічної вечірки у Флориді, йому було 27 років. Гордон був офіцером елітного підрозділу 2nd Air Commandos — авіаційного формування, яке виконувало складні бойові завдання на Бірманському та Індійському фронтах. Освічений, харизматичний та перспективний військовий швидко справив враження на Елізабет, розповідає видання The Black Dahlia in Hollywood.

Їхні стосунки розвивалися стрімко, але невдовзі війна знову розлучила закоханих. Гордон отримав наказ повернутися до служби в Азії. Проте навіть за тисячі кілометрів від Америки, він підтримував зв’язок з Елізабет через листування.

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Саме під час служби в Індії Гордон надіслав Елізабет листа з пропозицією руки та серця. Для молодої жінки, яка довгі роки шукала стабільності та підтримки, це стало дуже важливою подією. Вона погодилася на шлюб і почала чекати повернення коханого після завершення війни. Вона розглядала одруження з Гордоном як можливість нарешті залишити позаду роки фінансової нестабільності, постійних переїздів і невизначеності.

Однак доля вирішила інакше, 10 серпня 1945 року, всього через кілька днів після завершення бойових дій на Тихому океані, Меттью Гордон загинув в авіакатастрофі. Він так і не повернувся додому та ніколи не зустрівся з Елізабет після війни. Звістка про його смерть стала для неї справжнім ударом і Елізабет тяжко переживала втрату.

Згодом навколо цієї історії виникло чимало неправдивих свідчень, ніби вона таки була одружена з Гордоном або й мала від нього дитину. Насправді жодне з цих тверджень не підтвердилося. Родина офіцера офіційно спростувала подібні чутки, а документи свідчать лише про заручини та романтичні стосунки.

Голлівудська мрія

Елізабет Шорт (ліворуч) з подругою Мардж Дайєр на пляжі / © Associated Press

У 1946 році Елізабет остаточно переїхала до Південної Каліфорнії. Для тисяч молодих людей Голлівуд здавався місцем, де можна почати життя заново, і Елізабет була однією з тих, хто повірив у цю можливість. Однак реальність виявилася значно суворішою, ніж міф про «фабрику зірок».

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Всупереч образу, який пізніше створила преса, Елізабет Шорт ніколи не була професійною актрисою та не мала офіційного контракту з жодною кіностудією. Архіви великих голлівудських компаній того часу не містять підтверджень її участі навіть у масових сценах або епізодичних ролях. Її зв’язок із кіноіндустрією був радше опосередкованим, через знайомства, відвідування кастингів і перебування у кіношному середовищі.

В идання Вiography також розповіло, що у Лос-Анджелесі вона не мала постійного житла, тож часто змінювала місце проживання, наприклад, із дешевих готелів до орендованих кімнат, іноді зупинялася у знайомих або випадкових людей, яких зустрічала у місті.

Щоб забезпечити себе, Елізабет працювала переважно офіціанткою чи мала тимчасові підробітки. Її доходи були нестабільними, тож часто вона залежала від доброзичливості знайомих або випадкових роботодавців.

Середовище, у якому вона опинилася, було характерним для післявоєнного Голлівуду. Барна культура, нічні клуби, музичні майданчики та готелі стали місцем зустрічі акторів-початківців, військових, бізнесменів і людей без чітко визначеного соціального статусу. Саме тут Елізабет знайомилася з великою кількістю чоловіків, більшість із яких були випадковими контактами чи просто знайомими.

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Пізніше, під час розслідування, багато з цих чоловіків заявляли, що їхні стосунки з Елізабет не мали інтимного характеру чи обмежувалися зустрічами у громадських місцях. Це суттєво ускладнювало формування чіткого портрета її соціального кола, оскільки її життя було розпорошене між десятками поверхневих знайомств.

Саме ця соціальна «розмитість» згодом стала однією з ключових проблем для слідства. Елізабет Шорт не мала стабільного місця роботи, постійної адреси чи вузького кола близьких друзів, які могли б точно відтворити її останні тижні життя. Вона жила у динамічному та хаотичному середовищі великого міста, де люди легко зникали з поля зору і так само легко з’являлися знову.

Останні дні

Елізабет Шорт «Чорна Жоржина» / © Getty Images

Видання Сrime Аnd Іnvestigation розповіло, що 8 січня 1947 року Елізабет написала листа своєму знайомому льотчику Джозефу Фіклінгу. У цьому листі вона згадувала про намір залишити Каліфорнію та переїхати до Чикаго, де, за її словами, планувала спробувати себе у модельному бізнесі.

Наступного дня, 9 січня, її востаннє вірогідно бачили живою. Цей факт став відправною точкою всього подальшого розслідування. Останньою людиною, яка офіційно підтвердила контакт з Елізабет, був Роберт «Ред» Менлі — одружений продавець із Сан-Дієго. Їхні стосунки були короткочасними та, за свідченнями слідства, не мали тривалого характеру. Того дня вони провели разом ніч у мотелі в районі Лос-Анджелеса, після чого Менлі погодився відвезти Елізабет до міста, розповіло видання The Atlantic.

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Пізніше він свідчив, що залишив її у центрі Лос-Анджелеса приблизно о 18:30 у вестибюлі готелю Biltmore Hotel — одного з найвідоміших та найпрестижніших готелів міста того часу. Саме це місце стало останньою достовірною точкою її присутності. Після цього моменту Елізабет Шорт буквально зникає з усіх офіційних та неофіційних записів. Жодних підтверджених свідчень про її пересування між 9 і 15 січня не існує. Саме цей проміжок часу у шість днів, став найбільшою «білою плямою» у справі.

Таким чином, між виходом із готелю та виявленням її тіла залишається повний розрив у реконструкції подій. Саме ця невідомість дала простір для численних теорій, версій та спекуляцій, які згодом перетворили справу на одну з найміфологізованіших у кримінальній історії США.

Жахлива знахідка

Елізабет Шорт «Чорна Жоржина» / © Getty Images

Вранці 15 січня 1947 року домогосподарка Бетті Берсінгер ішла вулицею разом зі своєю трирічною донькою, коли її увагу привернула світла нерухома фігура на пустирі неподалік тротуару. Спочатку вона не запідозрила нічого незвичайного. Об’єкт здавався настільки неприродним, що жінка вирішила, це може бути залишений чи пошкоджений манекен, який хтось викинув.

Однак, наблизившись, Бетті зрозуміла, що це не предмет, а людське тіло. Перед нею лежала молода жінка, розрізана навпіл у ділянці талії.

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Коли на місце прибули правоохоронці, вони побачили жахливу картину: тіло було розташоване з очевидною демонстративністю, ніби злочинець свідомо прагнув, щоб його знайшли, а подальший огляд виявив численні насильницькі ознаки, про це йдеться у відкритих матеріалах FBI.

Експертиза встановила, що тіло було повністю знекровлене, а місце самого злочину знаходилося деінде. Жертву ретельно обмили перед тим, як залишити на пустирі, а це свідчило про спробу приховати сліди чи змінити характер доказів. Руки були акуратно складені над головою, а ноги розведені у неприродній позі. Таке розташування тіла не мало випадкового вигляду та вказувало на контрольовані дії з боку злочинця.

На зап’ястях і щиколотках виявили сліди мотузок, що свідчило про можливе зв’язування чи утримання перед смертю. На обличчі були численні різані рани, зокрема характерне розсічення куточків рота, яке створювало моторошну «усмішку Глазго» — один із найсимволічніших і приголомшливих елементів цієї справи.

Додаткові пошкодження вказували на те, що частини тіла були видалені чи пошкоджені вже після смерті. Водночас характер розчленування та точність розрізу одразу привернули увагу слідчих до можливого рівня підготовки злочинця.

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Найважливішим висновком первинного огляду стало те, що крові на місці виявлення майже не було. Це означало лише одне: вбивство відбулося в іншому місці, а тіло було переміщене та залишене тут спеціально. Цей факт суттєво ускладнив розслідування, адже позбавляв слідчих ключового елемента — первинного місця злочину, де могли залишитися хоча б якість фізичні докази.

Результати розтину

Після виявлення тіла Елізабет слідство перейшло до наступного етапу — судово-медичної експертизи. Розтин мав на меті встановити точну причину смерті, характер травм і можливі обставини, за яких було скоєно злочин. Результати виявилися такими ж страшними, як і первинний огляд місця події.

Експерти дійшли висновку, що перед смертю Елізабет зазнала фізичного насильства. Тіло мало численні ушкодження, які свідчили про катування чи принаймні тривалі агресивні дії перед смертю. Це дозволило припустити, що вона не загинула миттєво, а перебувала у стані сильного стресу та болю.

Офіційною причиною смерті були визначені важкі удари по голові та обличчю, які спричинили масивний внутрішньочерепний крововилив і шоковий стан організму. Саме ці травми стали критичними та несумісними з життям, про це йдеться у відкритих матеріалах FBI.

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Окрему увагу судово-медичні експерти приділили характеру пошкоджень тіла. Розтин показав, що подальше розчленування та маніпуляції з тілом були виконані вже після смерті. Точність і акуратність розрізу виділяли цей випадок серед типових кримінальних злочинів того часу. Фахівці відзначили, що лінії розрізу були надзвичайно рівними, а сам процес виконано з таким рівнем самоконтролю, який рідко зустрічається у випадкових або імпульсивних злочинах. Це давало підстави припустити, що злочинець міг мати знання анатомії чи практичні навички роботи з людським тілом.

Саме цей висновок став одним із найважливіших на ранньому етапі розслідування, одразу спливла версія про можливу причетність людини з медичною освітою, як от лікаря, хірурга чи студента-медика. Хоча ця гіпотеза ніколи не була доведена, вона спрямувала розслідування у бік медичних установ і навчальних закладів Лос-Анджелеса.

Народження легенди «Чорної Жоржини»

Елізабет Шорт «Чорна Жоржина» / © Getty Images

Історія миттєво стала сенсацією у всьому Лос-Анджелесі, а згодом і країни. Вже у перші години після виявлення тіла справа вийшла за межі звичайного кримінального розслідування та перетворилася на медійну подію, яка формувала громадську думку.

Газети розгорнули справжню конкуренцію за деталі злочину. Репортери працювали безпосередньо поруч із місцем події та часто випереджали офіційні заяви поліції. У цій інформаційній боротьбі саме журналісти закріпили за Елізабет Шорт прізвисько «Чорна Жоржина». Найімовірніше, воно виникло як відсилання до популярного на той час фільму 1946 року «Блакитна Жоржина» («The Blue Dahlia») та зовнішнього вигляду самої Шорт — темного волосся та характерного контрасту її образу, який запам’ятався по фотографіях, крім того, друзі казали, що вона любила носити чорний одяг, розповідає видання BBC.

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З часом цей газетний образ повністю витіснив реальну особистість Елізабет. У публічному просторі вона перестала сприйматися як конкретна людина з біографією та перетворилася на символ — фігуру кримінальної загадки, навколо якої почали формуватися численні додумування.

У міру зростання інтересу до справи преса почала активно створювати та тиражувати різні міфи, а за відсутності повної інформації та сенсаційного характеру з’явилися суперечливі версії її життя. Серед найпоширеніших тверджень було те, що вона була актрисою чи працювала у кіноіндустрії, що займалася проституцією, мала численні сексуальні зв’язки, була вагітною на момент смерті, вела подвійне чи приховане життя.

Жодне з цих тверджень не отримало підтвердження в офіційних матеріалах розслідування чи медичних документах. Більшість із них виникли як результат газетних домислів, чуток і прагнення підвищити тиражі.

Окрему роль у формуванні цього хаосу відіграла й взаємодія поліції та преси. Частина даних про розслідування просочувалася у газети через неофіційні канали, а це дозволяло журналістам публікувати фрагменти неперевіреної інформації.

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Додатково ситуацію ускладнювали численні фальшиві зізнання та псевдосвідчення, які надходили до поліції після публікацій у ЗМІ. Громадський резонанс був настільки великим, що справа швидко перетворилася на об’єкт масової міфологізації.

Анонімний пакунок і «послання» від убивці

24 січня 1947 року, лише через дев’ять днів після виявлення тіла Елізабет Шорт, редакція Los Angeles Examiner отримала загадковий пакунок. Його було надіслано анонімно, тож зворотної адреси не було. Усередині знаходилися особисті речі Елізабет, а саме, свідоцтво про народження, кілька фотографій, адресна книжка, особисті документи та дрібні папери, які їй належали, про це йдеться у відкритих матеріалах FBI.

Записка із конверту / © Associated Press

Окрім цього, у конверті була записка, складена із газетних вирізок, наклеєних у форматі колажу. Текст був коротким і лаконічним:

«Ось речі Жоржини. Лист буде пізніше»

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Сам стиль повідомлення одразу викликав асоціації з навмисною театральністю. Воно не лише інформувало, а й створювало відчуття, що відправник контролює ситуацію та планує подальший контакт із поліцією чи пресою.

Джордж Вілер з відділу відбитків пальців перевіряє наявність відбитків на конвертах та вмісті поштового відправлення після вбивства Елізабет Шорт 25 січня 1947 року. На фотографії зображені особисті речі жертви, включно з адресною книгою, свідоцтвом про народження, карткою соціального страхування, телеграмою, візитними картками тощо / © Associated Press

Важливою деталлю стало те, що всі речі були оброблені бензином. Це свідчило про цілеспрямовану спробу знищення слідів, зокрема, відбитків пальців і будь-яких мікродоказів, які могли б допомогти ідентифікувати відправника. Подібна обережність одразу підвищила значущість пакунка, адже така поведінка людини вказувала на те, що вбивця добре розуміє принципи криміналістичного розслідування.

Після пакунка поліція та редакції газет очікували продовження. Слідчі припускали, що злочинець може ще раз встановити контакт із пресою чи поліцією, можливо, з вимогами чи додатковими «доказами».

Цю листівку, нібито від убивці, було отримано редакцією Los Angeles Examiner 27 січня 1947 року. Листівка була підписана «Месник Чорної Жоржини» («Black Dahlia Avenger»). / © Associated Press

Однак у реальності ситуація склалася інакша, протягом наступних тижнів у редакції газет надходили численні анонімні листи, частина з них містила заяви про причетність до вбивства, а інші деталі справи чи спроби привернути увагу. Проте жоден не був визнаний справжнім повідомленням від реального вбивці. Більшість або виявилися фальшивими зізнаннями, або написаними людьми, які прагнули слави чи були психічно нестабільними.

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Поліція ретельно перевіряла частину кореспонденції: звіряла почерк, аналізувала відбитки та допитувала авторів. Проте жоден лист не містив інформації, яка б була відома лише злочинцю і слідству.

Наймасштабніше розслідування свого часу

Леслі Діллон, також відомий як Джек Сендс, 27-річний посильний, був затриманий за підозрою у вбивстві Елізабет Шорт, відомої як «Чорна Жоржина» 10 січня 1949 року. Поліція цитувала доктора Дж. Пола Де Рівера, поліцейського психіатра, який казав, що підозрюваний «знає найдрібніші деталі злочину» / © Associated Press

Для поліції міста це був безпрецедентний виклик, який вимагав залучення значних людських і технічних ресурсів, а також координації з федеральними структурами, розповідає видання FBI

Під перевірку потрапили сотні людей, які тим чи іншим чином були пов’язані з Елізабет Шорт або могли перебувати у районі її останнього перебування. Серед них були колишні знайомі та чоловіки, з якими вона підтримувала контакт, друзі та випадкові знайомі, мешканці будинків, де вона тимчасово зупинялася, лікарі та медичний персонал, оскільки розглядалася версія про можливі анатомічні знання злочинця, студенти медичних факультетів, зокрема з університетських програм Південної Каліфорнії, а також випадкові свідки.

Леслі Діллон, також відомий як Джек Сендс, 27-річний посильний, був затриманий за підозрою у вбивстві Елізабет Шорт, відомої як «Чорна Жоржина» 10 січня 1949 року. Поліція цитувала доктора Дж. Пола Де Рівера, поліцейського психіатра, який казав, що підозрюваний «знає найдрібніші деталі злочину» / © Associated Press

Слідчі намагалися відтворити останні дні життя Елізабет практично по годинах, однак через нестабільний спосіб її життя та численні контакти ця задача виявилася надзвичайно складною.

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До кінця 1948 року поліція офіційно перевірила щонайменше 192 підозрюваних. Кожен із них проходив окрему процедуру допиту, перевірки переміщень і аналізу можливих зв’язків із жертвою. У багатьох випадках підозри виникали лише на підставі непрямих або випадкових свідчень, які згодом не підтверджувалися.

Попри масштабність операції, результат залишався незмінним, жодного доказу, який би однозначно вказував на конкретного злочинця, виявлено не було. Усі версії або розпадалися під час перевірки алібі, або не знаходили матеріального підтвердження, розповіло видання PEOPLE.

Головні підозрювані

Фібі Шорт (у центрі), мати Елізабет Шорт, з іншою дочкою та її зятем 18 січня 1947 року / © Associated Press

Фібі Мей Шорт (ліворуч) сидить зі своїм зятем та дочкою на розслідуванні вбивства Елізабет Шорт, скоєного 15 січня 1947 року Перед ними сидить Роберт Менлі, якого звільнили після кількох годин утримання під вартою у цій справі / © Associated Press

Роберт «Ред» Менлі — останній чоловік, який бачив Елізабет живою. Пройшов поліграф і додаткові перевірки. Доказів проти нього не знайшли.

Леслі Діллон , у деяких документах фігурував під ім’ям Джек Сендс — одим із найвідоміших підозрюваних у справі. Його ім’я з’явилося у розслідуванні восени 1948 року, коли він почав листуватися з психіатром поліції Лос-Анджелеса Дж. Полом Де Рівером. Він показував незвичайну обізнаність щодо психології вбивць і деталей злочину. Спочатку Леслі намагався спрямувати підозри на свого знайомого Джеффа Коннерса, однак слідчих насторожив саме він, через його нав’язливий інтерес до справи, знання анатомії та докладні міркування про те, як міг діяти вбивця. Поліція розглядала його як можливого злочинця, проте згодом перевірка показала, що на момент убивства Елізабет він перебував у Сан-Франциско, а його алібі підтверджували свідки. Жодних доказів знайомства Діллона з жертвою чи його присутності на місці злочину так і не знайшли.

Марк Гансен — власник популярного голлівудського клубу «Florentine Gardens». Елізабет неодноразово жила в його будинку, крім того, його ім’я було вибите на адресній книжці, надісланій убивцею. Довгий час залишався одним із головних підозрюваних.

Доктор Джордж Годел — найвідоміший підозрюваний. Лікар із Лос-Анджелеса, який потрапив під поліційне спостереження у 1949 році. Його син, колишній детектив поліції Стів Годел, присвятив десятиліття доведенню того, що саме його батько був убивцею. Серед аргументів були медична освіта, інтерес до садизму, підозрілі записи прослуховування та можливість виконати розчленування. Проте жодних остаточних доказів так і не з’явилося.

«Життя» після смерті

Фібі Мей Шорт, мати Елізабет Шорт, прибуває до Лос-Анджелеса 18 січня 1947 року / © Associated Press

Похорон Елізабет Шорт відбувся 25 січня 1947 року. Родичі, що сидять праворуч (зліва направо): Фібі Шорт, мати, зять і сестра вбитої / © Associated Press

Після завершення первинних слідчих процедур тіло Елізабет Шорт не було передано для поховання в Лос-Анджелесі. Родина вирішила організувати похорон у Каліфорнії, ближче до місця проживання її сестри.

Елізабет Шорт поховали 25 січня 1947 року на цвинтарі Mountain View Cemetery в Окленді. На церемонії були присутні лише кілька членів родини та окремі представники поліції. Журналістів і сторонніх осіб не допустили, щоб уникнути медійного тиску, який оточував справу.

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Могила була оформлена просто, без помпезних пам’ятників або надмірної символіки. Для родини це був не публічний акт, а спроба закрити трагічну сторінку та повернути Елізабет приватність, поза сенсаційним образом «Чорної Жоржини».

Фібі Мей Шорт, мати Елізабет Шорт, 8 січня 1947 року / © Associated Press

Особливо важко подію пережила її мати. Вона довго не отримувала повної інформації про обставини смерті доньки та, за деякими свідченнями, була введена в оману журналістами ще до офіційного повідомлення про трагедію. Коли ж правда стала відомою, родина опинилася під тиском преси, яка активно намагалася отримати коментарі та деталі особистого життя Елізабет.

Сучасники дедалі частіше наголошують, що найбільшою трагедією справи стало те, що образ «Чорної Жоржини» майже повністю поглинув справжню Елізабет Шорт. За сенсаційними заголовками загубилася історія молодої жінки, яка пережила бідність, втрату коханої людини, самотність і прагнула знайти своє місце у світі. Її життя було менш гламурним і значно людянішим, ніж створений газетами міф, розповідає видання NovelSuspects.

Минуло майже вісім десятиліть від дня, коли тіло Елізабет Шорт було знайдено. За цей час змінилися покоління слідчих, з’явилися нові технології, були висунуті десятки версій і названі сотні підозрюваних. Проте головне питання залишається без відповіді — хто вбив Чорну Жоржину.

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