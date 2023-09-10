"Чорний список": кого і що ненавидів Карл Лагерфельд

Ім'я Карла Лагерфельда оповите таємницями і легендами, і багато секретів знаменитого дизайнера не будуть розгадані ніколи. Але ніхто не стане сперечатися з тим, що він жив пристрасно: якщо любив, то всією душею, якщо не ненавидів, то щиро і відчайдушно. Хто і що – зазнали ненависті Карла Лагерфельда?

У "чорному списку" великого кутюр'є були...

...гладкі жінки. Те, що Лагерфельд відмовлявся шити одяг більше 42-го розміру, відомий факт – 2004 року у нього навіть вийшов конфлікт з брендом H&M, для якого він створив капсульну колекцію: Лагерфельд наполягав на тому, щоб одягу великих розмірів у ній не було. В результаті H&M, щоб не втратити прибуток, довелося піти наперекір кутюр'є і відшити всі розміри, приховавши цей факт від дизайнера. Лагерфельд неодноразово висловлювався на тему гладких жінок, заявлявши, що ніхто не хоче на них дивитися.

"Доходить до абсурду, – говорив дизайнер в інтерв'ю, – гладка матрона сидить перед телевізором і, поїдаючи чипси, міркує про те, які потворні худі моделі". Єдина, для кого Лагерфельд зробив виняток, співачка Адель – їй він пробачив навіть зайву вагу. "Вона, звичайно, занадто гладка, – зазначив він, – зате у неї гарне обличчя і божественний голос".

Карл Лагерфельд і Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

...некрасиві і низькорослі чоловіки. Не менше обурення викликали у Лагерфельда і некрасиві чоловіки, а якщо вони до того ж опинялися низькорослими, відразі дизайнера просто не було меж. "Звичайно, – зізнавався він у бесідах з журналістами, – життя – не конкурс краси, і не всі можуть відповідати модельним стандартам, але якщо жінкам дозволено бути маленького зросту, то для чоловіків це просто неприпустимо".

Карл Лагерфельд / Фото: Getty Images

...діти. Не мав кутюр'є любові і до дітей, і не вважав за потрібне це приховувати. "Батьківство – останнє, чого мені хотілося б випробувати у житті, – говорив він. – Я ненавиджу дітей. Для когось мати нащадків – природно і приємно, але тільки не для мене. Я був народжений несімейною людиною".

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...Ів Сен-Лоран. Ненависть викликав у Лагерфельда і його колега, кутюр'є Ів Сен-Лоран. Втім, він платив йому тією ж монетою, а причиною розбрату стали не професійні питання, а кохання до однієї і тієї самої людини – Жака де Башера. Саме Лагерфельд познайомив Жака і Верба, а коли Сен-Лоран відбив юнака у Карла, зненавидів його. Коли де Башер захворів СНІДом, Лагерфельд до останнього ночував у його лікарняній палаті, тулячись у кутку на розкладачці. Жак де Башер помер 1989 року у віці тридцяти восьми років, а кутюр'є так і не змирився з його відходом до самої своєї смерті.

Показ колекції Chanel кутюр / Фото: Associated Press

...м'ясо. Коли Лагерфельд говорив про ненависть до гладких людей, він добре розумів, що має на увазі, сам він довгий час був людиною із завою вагою, але схуд, побившись об заклад, скинувши в результаті понад сорок кілограмів. Тоді кутюр'є прийшов звернутися до дієтолога, який склав для нього спеціальну дієту. Стрес, якого зазнав тоді організм Лагерфельда, назавжди змінив його смакові пристрасті – дизайнер назавжди зненавидів м'ясо. "Я ненавиджу запах приготування їжі, – розповідав він. – Я не їм солодкого, не їм жирного, терпіти не можу м'ясо, попри те, що мій лікар рекомендує мені його їсти двічі на тиждень. Але я все одно не їм – цей процес асоціюється у мене з канібалізмом".

Карл Лагерфельд / Фото: Getty Images

...вік. Лагерфельд категорично відмовлявся святкувати дні народження. "Я не відзначаю минуле, – неодноразово зауважував він, – мені набагато більше подобається сьогодення та майбутнє". Дизайнер настільки ненавидів вік, що навіть засекретив дату своєї появи на світ. Так само він підходив і до інших людей, які, на його погляд, поводяться, не відповідно до свого віку. "Мені не подобаються люди не першої молодості, – говорив він – які щосили прагнуть мати молодий і сексуальний вигляд. Кого ви хочете обдурити? Все одно рано чи пізно доведеться визнати: на світі багато людей, які молодші і привабливіші від вас".

Карл Лагерфельд / Фото: Associated Press

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