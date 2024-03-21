Чотири обов'язкові предмети: що носить у сумці принцеса Уельська

У стилістки принцеси Уельської безперечно гарний смак. Вона завжди ретельно підбирає до образу Кейт аксесуари та, зокрема, сумки. Сьогодні розбираємось, сумки яких брендів найчастіше носить Кейт Міддлтон і дізнаємося, що ж такого цікавого вона носить усередині цих сумок.

Улюблені бренди Aspinal of LondonіDeMellier

Дуже часто принцеса Уельська з'являлася на публіці із сумками від цього бренду. У її колекції є кілька схожих моделей – чорна з лакованої шкіри, ніжно-бузкова – з нею Кейт приїжджала на Глобальний саміт, пов'язаний із питаннями психічного здоров'я у Лондоні.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Тоді світлу сумку принцеса поєднувала зі світло-бузковою сукнею. А також Кейт має невеликий чорний клатч цього ж бренду. З ним вона з'явилася на відкритті дитячого госпісу в місті Фрамінгем-Ерл у Норфолку.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Для Кейт вибір сумки – це не лише про аксесуар. Наприклад, сумки від бренду DeMellier, які принцеса періодично носить, мають у собі соціальну місію. Компанію започаткувала випускниця Гарварда Льюзія-Лінд 2017 року. Вона розповідала, що для неї велика честь, що принцеса Уельська обирає сумки її бренду і що з кожного продажу сумки бренд фінансує набір життєво важливих вакцин для дітей-сиріт у межах ініціативи "Сумка, життя" з SOS Children's Villages, всесвітньою благодійною організацією, місія якої полягає в тому, щоб забезпечити кожній дитині любов, турботу та підтримку сім'ї. Кейт, як відомо, теж залучена до багатьох проєктів, пов'язаних із дітьми.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Так що ж у своїх сумках носить принцеса

Багатьом цікаво, що носить у своїх сумках принцеса Уельська. Деякі королівські експерти стверджують, що Кетрін носить у сумці чотири предмети. Це компактне дзеркальце, серветки, що матують шкіру, носову хустку і бальзам для губ.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

А коли принцеса бере з собою більшу сумку, то обов'язково кладе до неї особисту камеру, оскільки любить фотографувати. До речі, так само робила у молоді роки і королева Єлизавета II, камеру їй подарував батько король Георг VI.

Принцеса Уельська Кетрін на прогулянці з дітьми — принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою / Фото: Getty Images

Також відомо, що практично на кожному заході королівських осіб супроводжують їхні особисті помічники. Саме вони відповідальні за такі речі, як особисті банківські картки, документи, мобільні телефони та інші цінні речі, які можуть знадобитися. Принцеса Кейт ніколи не носить цих речей у своїй сумці, оскільки якщо її раптом поцуплять, злодії можуть отримати доступ до конфіденційної інформації, а це неприпустимо.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Читайте також: