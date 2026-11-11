Чубчик без підстригання: акторка Шарліз Терон показала найефектніший тренд святкового сезону

Шарліз Терон / © Associated Press

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Здається, епоха недбалих укладань поступово поступається місцем вишуканим і продуманим зачіскам, отже головний акцент цього сезону — чубчик. Поки Зої Кравіц, Дакота Джонсон і Флоренс П’ю експериментують із коротким мікрочубчиком, Шарліз Терон пропонує власну інтерпретацію тренду, про це йдеться у матеріалі видання HELLO!.

На гала-вечорі Academy Museum акторка з’явилася з гладко зачесаним назад світлим волоссям і коротким скульптурним чубчиком, який елегантно виднівся по лінії чола. Образ мав ефектний ретро настрій, проте водночас дуже сучасний.

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Шарліз Терон / © Associated Press

Повторити його можна без ножиць. Секрет — у спеціальній накладці на шпильках, яка дозволяє приміряти нову форму зачіски на один вечір або на кілька годин.

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Як носити накладний чубчик

Варто починати саме з тимчасових рішень, особливо якщо йдеться про сміливі короткі форми. Надто графічний чубчик може легко позбавити образ м’якості, а невдале підстригання надати зачісці застарілого вигляду.

Тому перед походом до салону варто спробувати накладний варіант. Він допоможе зрозуміти, чи пасує вам короткий чубчик, або ж краще обрати довший, який можна укладати набік чи розділяти проділом.

Головне — правильно підібрати відтінок і текстуру накладки, щоб вона гармонійно поєднувалася з вашим волоссям. Короткий графічний чубчик має ефектний вигляд з гладким пучком або зібраним волоссям, тоді як м’якші варіанти чудово доповнюють розслаблені укладання з пасмами біля обличчя.

Кому пасує накладний чубчик

Універсальність цього тренду полягає у тому, що можна експериментувати з довжиною та формою, проте не змінювати власної зачіски.

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Короткий чубчик відкриває обличчя та акцентує на рисах, тому має особливо виразний вигляд. Якщо у вас кругле чи невелике обличчя, краще обрати трохи довший варіант із діагональною лінією, він візуально додасть обличчю довжини. Для видовженого обличчя підійде густіший чубчик із м’якою округлою формою.

Вік також не має значення, правильно підібраний чубчик може освіжити образ у будь-якому віці. Якщо не хочеться надто драматичного ефекту, варто залишити більше довжини та об’єму, а біля обличчя випустити кілька вільних пасом.

Окремої уваги заслуговує кучеряве та хвилясте волосся. У цьому випадку краще не намагатися відтворити ідеально гладке укладання Шарліз Терон, а працювати з природною текстурою. Кучерява накладка з чітко окресленими завитками матиме значно природніший вигляд. Для укладання можна використовувати крем або гель для локонів, попередньо перевірити рекомендації виробника щодо догляду за накладкою.

Як зробити укладання чубчику вдома

Щоб накладний чубчик мав максимально природний вигляд, важливо правильно закріпити його біля лінії росту волосся, а місця фіксації прикрити власними пасмами.

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Якщо хочете повторити скульптурну зачіску Шарліз Терон, варто почати з вологого волосся, а саме, нанести мус для об’єму чи спрей для прикореневого об’єму. Передню секцію волосся потрібно висушити феном у напрямку, протилежному до того, у якому вона має лежати, а потім перекинути у потрібний бік. Саме цей хитрик допомагає створити об’єм біля коренів.

Далі сформуйте вигин за допомогою невеликої круглої щітки та зафіксуйте волосся плоскими затискачами, доки воно повністю не охолоне. Для завершення підійде лак із гнучкою фіксацією, адже він допоможе зберегти форму, проте не зробить волосся надто жорстким.

Використовувати фен, щітки та інші гарячі інструменти можна лише тоді, коли накладка виготовлена з натурального волосся чи термостійкого синтетичного волокна. Завжди перевіряйте інструкцію виробника.

А ось решту волосся варто зібрати у недбалий високий пучок у стилі Памели Андерсон і залишити кілька пасом біля обличчя. Така зачіска матиме невимушений, але водночас святковий вигляд.

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