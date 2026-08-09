Чубчик набік знову в моді: тренд, який подобається міленіалам і дивує зумерів

Пенелопа Крус / © Associated Press

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Світ краси любить несподівані повернення. Те, що ще вчора вважалося застарілим, сьогодні знову з’являється на подіумах, червоних хідниках і TikTok. Саме так сталося з чубчиком і проділом набік про це розповіло видання PureWow. Ще кілька років тому соціальні мережі фактично оголосили їм війну. Представники покоління зумерів зробили центральний проділ символом сучасного стилю, а будь-яку асиметрію почали асоціювати виключно з міленіалами та модою 2000-х.

Разом із популярністю естетики «clean girl» світ захопили гладко вкладене волосся, ідеально рівний проділ посередині та максимально стриманий образ. Здавалося, цей тренд залишиться назавжди. Проте мода ніколи не любить одноманітності.

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Недбалість стала новою розкішшю

Гейлі Бібер / © Associated Press

Останні сезони демонструють зовсім інший настрій. Замість бездоганної симетрії у тренді природність, легка недбалість і волосся, яке має такий вигляд, ніби його лише трохи скуйовдив вітер. Саме тому косий проділ і легкий чубчик набік знову повернулися до списку найактуальніших зачісок.

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Одним із перших сигналів стала поява Гейлі Бібер на Met Gala 2025 із боковим проділом. Незабаром до тренду приєдналися Олівія Родріго, Олівія Дін, а також Зої Кравіц, яка продемонструвала сучасну версію легендарного чубчика набік.

Не залишилися осторонь і дизайнери, цей образ можна було побачити на моделях під час показів нових колекцій, де головною ідеєю стала невимушена жіночність.

Новий чубчик зовсім не схожий на «нульовий»

Олівія Родріґо / © Associated Press

Якщо перед очима одразу постають густі, ретельно зафіксовані лаком пасма з початку 2000-х, можна видихнути, бо сучасна версія значно легша. Тепер це м’які, повітряні пасма, які лише делікатно обрамляють обличчя. Вони додають руху зачісці, красиво поєднуються як із гладким пучком, так і з природними локонами чи недбалими хвилями.

Саме така невимушеність і робить тренд універсальним, він не перевантажує образ і легко адаптується до різної довжини волосся.

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Забудьте про «правильний» проділ

Олівія Дін / © Associated Press

Перукарі вже давно наголошують, що універсальної зачіски, яка пасувала б усім без винятку, просто не існує. Форма обличчя, лінія росту волосся, густота та навіть природний напрямок пасом відіграють значно більшу роль, ніж модні правила з Instagram чи TikTok.

Саме тому дедалі більше стилістів закликають обирати проділ не за трендами, а за тим, що дійсно підкреслює індивідуальні риси.

Відомий стиліст Дімітріс Джаннетос, який працював із Пенелопою Крус, нещодавно представив зачіску, яка має такий вигляд, ніби ви щойно прокинулися. Жодної надмірної гладкості, лише природний об’єм і легкий рух пасом набік.

Зої Кравітц / © Associated Press

Соціальні мережі, які колись фактично «скасували» косий проділ, тепер активно повертають його в моду. У TikTok дедалі частіше з’являються відео з мільйонами переглядів, де блогери показують, як зробити сучасний боковий проділ м’якшим і природнішим, ніж це було у 2000-х. Багато користувачів навіть зізнаються, що ніколи не відмовлялися від цієї зачіски, а тепер нарешті можуть носити її без остраху здатися немодними.

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Головна тенденція сучасної б’юті-індустрії полягає навіть не у поверненні чубчика набік, а у свободі. Сьогодні вже ніхто не змушує обирати між командою «центрального» чи «бокового» проділу. Натомість стилісти дедалі частіше нагадують, що найкраща зачіска — та, яка підкреслює саме вашу зовнішність, а не відповідає черговому алгоритму соцмереж.

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