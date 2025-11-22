Чи була Марія Текська клептоманкою: несподіваний факт про королеву Великої Британії

Марія Текська / © Getty Images

Марія Текська була королевою-консортом Великої Британії і дружиною Георга V — вони обоє були бабусею та дідусем королеви Єлизавети II. Однак існує наполеглива чутка про королеву Марію: коли вона приїжджала до заміських маєтків своїх аристократичних друзів і бачила щось, що їй подобалося, вона могла покласти це до своєї сумочки, або ж заохочувала власників подарувати це їй, або пропонувала купити — але за низькою ціною.

Тому нібито перед її приїздом власники заміських маєтків ховали всі свої найцінніші речі, щоб королева їх не бачила і не спокушалася. Але чи це взагалі правда?

© Getty Images

Правда в тому, що королева Марія була надзвичайно захоплена тим, щоб розширювати та покращувати Королівську колекцію. Вона вважала, що з роками багато цінних речей із колекції було подаровано вірним слугам, вкрадено або продано, і вона хотіла повернути їх, щоб відновити колекцію у всій її колишній величі.

Королева була пристрасною колекціонеркою і називала це «моїм єдиним великим хобі», але також сприймала як свій обов’язок — щоб речі, які колись належали певному члену королівської родини, були знову викуплені або повернуті для збереження їх майбутнім поколінням. Вона вважала себе неофіційною кураторкою та каталогізаторкою Королівської колекції.

Вона навіть писала своїй тітці 1909 року:

«Я зараз дуже зайнята тим, щоб наші різні інвентарні списки були точними і щоб усе, наскільки можливо, було внесено разом з його історією».

«Це справді чудово — те, що нам вдалося зібрати і поєднати з часу нашого шлюбу. Цілком пристойна колекція сімейних речей, не витративши на це багато грошей. Зізнаюся, я почуваюся доволі гордою нашими зусиллями. Сподіваюся, ти не сміятимешся з мене».

© Getty Images

І хоча вона була неймовірно пристрасною, можна зрозуміти і власників маєтків: якщо королева приїжджає до вас і їй дуже подобається картина на стіні чи комплект стільців, сказати їй «ні» було б надзвичайно важко — ви виглядали б жахливо неввічливо.

І, можливо, саме тому королева Марія й отримала репутацію трохи клептоманки й такої собі «неофіційної» злодійки.