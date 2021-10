Цікаві факти про серіал "Друзі", які вас дуже здивують

Цей серіал був феноменом попкультури і залишається шоу із найбільшою кількістю переглядів і улюбленим сіткомом всіх часів.

1994 року на телеканалі NBC дебютував серіал "Друзі", який у результаті назавжди змінили світ комедійних ситкомів. Крім того, що шість мало відомих на той момент акторів — Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Метью Перрі і Девід Швіммер — стали суперзірками й одними з найбільш високооплачуваних акторів в історії телебачення, вони ще й змінили наше життя назавжди, адже важко знайти того, хто не дивився хоча б одну серію цього культового шоу і не хвилювався через те, що відбувалося в їхніх життях.

У 2021 році HBO Max і творці серіалу "Друзі" розпочнуть знімання спецвипуску серіалу за участю всіх улюблених нами акторів. До проєкту також повернуться оригінальні продюсери і режисер серіалу: Марта Кауфман, Девід Крейн і Кевін Брайт. За словами продюсерів і самих акторів, спецепізод не стане продовженням серіалу — актори постануть в ньому в ролі самих себе.

З такого приводу ми вирішили згадати найцікавіші факти про цей культовий серіал, щоб підготувати вас до майбутньої прем'єри.

1. Назва повинна була бути довшою

Спочатку творці серіалу Марта Кауфман і Девід Крейн не планували називати серіал "Друзі", вони просто хотіли створити шоу про декількох найкращих друзів, які збираються вечорами в кафе і базікають на різні теми. Серіал мав називатися "Кафе "Безсоння"", а така ідея спала їм на думку, коли Марта і Девід проїжджали біля кафе з такою ж назвою.

Крім іншої назви, ранній сюжет теж дуже відрізнявся, наприклад, Росс і Рейчел не були ключовими персонажами, Джої та Моніка мали бути парою, а ось Фібі й Чендлер спочатку були написані як ролі другого плану. Але після того, як NBC купила пілотну серію, вона стала називатися "Друзі, як ми". Також свою назву пілоту придумав і президент NBC Воррен Літтлфілд, запропонувавши назвати його "У коридорі навпроти". На той час, коли його зняли, назва знову змінилася на "Шестеро одинаків".

Влітку 1994 року почали готуватися до знімань нового серіалу з остаточною назвою "Друзі".

2. Акторський склад міг бути іншим

Персонажі головних героїв серіалу прописувалися майже пів року, а на кастингу було переглянуто сотні кандидатів. Єдиним актором, для якого особисто писалася роль, був Девід Швімер. Річ у тім, що спочатку Швімер вже працював в одному з проєктів Кауфман і Крейна, тож вони знали, що роль ботаніка-палеонтолога Росса він зіграє ідеально. Але він, отримавши таку пропозицію, відмовився, адже повністю розчарувався у телесеріалах і планував продовжити роботу як театральний актор. Після довгих умовлянь Девід все ж погодився.

Також під питанням було і те хто зіграє Чендлера, адже, попри те, що Метью Перрі дуже сподобався на кастингу, 1994 року він знімався в серіалі під назвою LAX 2194, а творці спочатку категорично були проти того, щоб актори грали у двох проєктах одночасно з "Друзями". Така ж проблема була і з Дженніфер Еністон, яка грала в серіалі "Muddling Through" і його творці принципово не відпускали акторку, щоб насолити конкурентам.

3. Акторки помінялися ролями

До прем'єри шоу Кортні Кокс була найвідомішою артисткою у серіалі, адже вже засвітилася в комедії "Ейс Вентура", а також у рекламних роликах і кліпі Брюса Спрінгстіна Dancing in the Dark. Тому спочатку їй була запропоновано зіграти роль Рейчел, але прочитавши сценарій, акторка зрозуміла, що їй більше підходить роль Моніки.

Така сама історія сталася з Дженніфер Еністон. Її запросили зіграти в серіалі Моніку, та переглянувши сценарій, Еністон зрозуміла, що їй більше підходить Рейчел — і саме її діалог дівчина читала на кастингу. Тому в результаті акторки просто помінялися ролями.

4. Заставка знімалася не в Нью-Йорку

Попри те, що дія серіалу і відбувається в Нью-Йорку, його заставка з фонтаном знімалася зовсім в іншому місці.

Хоч фонтан в заставці і дуже схожий на Пулітцерівський фонтан у Центральному парку, насправді знімання відбувалися у Бербанку, штат Каліфорнія, на ранчо компанії Warner Brothers, а будинок на задньому тлі — декорація з серіалу "Моя дружина мене причарувала". Понад те, вода в ньому була дуже холодною.

5. Поїздка до Лас-Вегаса

Режисер серіалу Джеймс Берроуз, який у період від 1995-го до 1997 року зняв кілька епізодів шоу, привіз шістьох акторів до Лас-Вегаса відпочити й розвіятися.

"Це ваш останній шанс зберегти анонімність", — сказав їм Берроуз. "Щойно шоу вийде в ефір, ви ніколи не зможете нікуди піти без переслідувань".

6. Ліза Кудроу не вміла грати на гітарі

Акторка, яка зіграла Фібі, зовсім не вміла грати на гітарі — навіть тримати її правильно. Щоб виправити цю ситуацію, запросили спеціального вчителя, але Кудроу, вивчивши кілька акордів, дуже швидко це все набридло і вона перестала займатися, аргументувавши це тим, що Фібі в будь-якому разі знає лише кілька акордів.

7. Живі глядачі

Для багатьох може стати сюрпризом той факт, що сміх, який ми чуємо на задньому тлі — не накладка звукорежисерів, а справжній, адже знімання серіалу відбувалися з живою аудиторією в павільйоні.

І це тоді як знімання однієї серії тривало п'ять годин. На одну сцену йшло кілька дублів, плюс 20 хвилин на зміну декорацій. Але навіть за таких обставин охочих бути присутніми в павільйоні було багато — щодня набиралося до 300 осіб.

8. Актори були солідарні один з одним

Протягом всього першого сезону кожен актор отримував близько 22 тисяч доларів за серію. Але нібито до другого сезону у кожного з них була різна зарплата. Тому в 1997 році все шестеро об'єдналися й відмовилися працювати, поки їхні зарплати не піднімуть до однакової суми. Цю історію вони провертали ще кілька разів, розуміючи, що їх не можуть звільнити з шоу. До останнього сезону кожен з них заробляв по 1 млн доларів за серію.

9. Сестру Фібі придумали не просто так

Ліза Кудроу була у схожій ситуації, як Дженніфер Еністон і Метью Перрі, коли почала зніматися в "Друзях". Все почалося задовго до того, як Кудроу запросили в проєкт. Спочатку вона грала дрібні ролі. Якось їй подзвонив агент Денні Джейкобсон і запропонував зіграти офіціантку в новому серіалі "Всі божеволіють від тебе". Роль не вимагала прослуховування, була без слів. Ліза погодилася і добре її зіграла, незабаром вона знялася ще в декількох епізодах і в неї навіть з'явилося ім'я — Урсула.

Але проблема полягала в тому, що "Всі божеволіють від тебе" і "Друзі" повинні були йти один за іншим у вечірній сітці телебачення. І дії обох шоу розгорталися на Мангеттені. Тому творці "Друзів" вирішили придумати Фібі сестру-близнючку — нечемну офіціантку Урсулу.

Серіал "Друзі"

10. Номер квартири Моніки

На початку серіалу на дверях квартири Моніки була цифра 5. Пізніше продюсери зрозуміли, що це безглуздо, оскільки Моніка мешкала на горішньому поверсі будинку. Тому вони змінили номер її квартири на 20. Номер у квартирі Чендлера та Джої відповідно теж змінився — з 4 на 19.

11. Вагітність акторок

Ліза Кудроу завагітніла своїм сином Джуліаном Мюрреєм 1997 року. Вагітність акторки було вирішено ввести в сюжет серіалу, зробивши Фібі сурогатною матір'ю для трійні її брата.

Та ось вагітність Кортні Коркс в останньому сезоні було вирішено не вписувати в сценарій серіалу, оскільки раніше вже було заявлено, що у Чендлера й Моніки не може бути дітей. Таким чином, під час знімань щосили приховували вагітність акторки за допомогою костюмів і реквізиту.

А ось аторці Гелен Баксендейл, яка зіграла в серіалі другу дружину Росса Емілі, довелося через вагітність і зовсім залишити серіал. Вона завагітніла в проміжку між зніманнями 4 і 5 сезонів і не могла продовжувати їздити на знімальний майданчик з Англії, тому її героїні Емілі довелося раптово зникнути з життя Росса. В її останніх кількох появах вона була одягнена в мішкуватий одяг, щоб приховати живіт, і камера часто наближала її обличчя.

12. Дошка з написами

Гра Magna Doodle стала невід'ємною частиною серіалу і часто тільки найбільш уважні шанувальники шоу помічали пасхалки на ній. Часто на дошці, яка завжди висіла біля вхідних дверей у квартирі Чендлера та Джої, були підказки, смішні написи й малюнки.

Метт Леблан так полюбив цю дошку з написами, що після завершення серіалу взяв її з собою, як, власне, і настільний футбол.

13. Сусід навпроти

Кілька сезонів ми всі сміялися над жартами про "гидкого голого дядька", але ніхто ніколи його не бачив, а сам він з'являвся в серіалі лише двічі, і його обличчя жодного разу не було показано. Ім'я актора, який з'явився в цих епізодах, не розголошувалося до 2016 року. Як виявилося, його зіграв статист на ім'я Джон Гоген. Розкрив цю інформацію репортер HuffPost Тодд Ван Люлінг, який здійснив ціле розслідування.

14. Брюс Вілліс на шоу з'явився не просто так

У декількох серіях серіалу з'явився знаменитий актор Брюс Вілліс. Він зіграв батька подружки Росса через те, що програв парі Метью Перрі, з яким знімався у фільмі "Дев'ять ярдів". Перрі вважав, що цей фільм стане номером один за касовими зборами в перші вихідні, але Вілліс не погодився. Актори посперечалися і Вілліс програв. В результаті парі він був змушений пожертвувати свій заробіток на благодійність.

15. Гантер - справжній бариста

Джеймс Майкл Тайлер — актор, який зіграв Гантера з Central Perk, в реальному житті працював баристою, коли його взяли на роль у серіалі. Причому отримав він свою роль абсолютно випадково — потрібна була людина, яка вміла б користуватися кавомашиною. Протягом перших півтора року завданням його персонажа було просто безмовно приносити і варити каву. А перший текст у Гантера з'явився лише в 33 епізоді. Він складався з одного слова "Так".

"У мене була робота в кав'ярні під назвою The Bourgeois Pig в Голлівуді, яка все ще існує", - розповідав Тайлер.

Крім того, Джеймс зовсім не був блондином від природи. Вся річ у тім, що його друг навчався на перукаря і Джеймс дозволив йому поекспериментувати зі знебарвленням волосся на собі. Тому з абсолютно білим волоссям актор прийшов на проби. Цей образ настільки сподобався продюсерам, що акторові довелося фарбувати волосся щотижня. В результаті він навчився робити це самостійно.

16. Рамка на дверях Моніки

Знаменита рамка на вічку вхідних дверей у квартирі Моніки спочатку була дзеркалом, проте один із членів знімальної групи випадково розбив його. В результаті художник із декорацій Крег Гранд вирішив, що так буде краще, і залишив рамку на місці.

17. Білий пес

Пам'ятайте статую білого пса, яку Джої купує, коли стає багатим? За чутками, вона насправді належить Дженніфер Еністон. Цей подарунок зробив їй один знайомих "на удачу" ще перед початком знімань серіалу. Після цього епізоду продюсерам настільки сподобався реквізит, що вони вирішили зберегти його для майбутніх сюжетів, тому пес неодноразово з'являвся ще в декількох епізодах шоу.

18. Помаранчевий диван

Знаменитий диван, на якому друзі провели половину ефірного часу, було знайдено на складі Warner Brothers. Але вписався він у сюжет ідеально, ставши візитною карткою шоу.

19. Пісня з фільму

Однією з найбільш відомих мелодій із серіалу, звичайно ж, теж став трек, яким починався ситком "Друзі". Однак, коли серіал вперше вийшов в ефір у 1990-х роках, телеканали якраз почали позбавлятися подібних тематичних пісень під час вступних титрів шоу. Але ситуація швидко змінилася, коли "I'm Be There For You" швидко зайняла перше місце в чарті Billboard Hot 100. Пісню постійно транслювали на радіо, телебаченні та в супермаркетах, створюючи таким чином додаткову рекламу для серіалу.

20. Імена персонажів

Всі наші улюблені герої були названі не рандомними іменами, а на честь персонажів мильної опери 1970-х "Всі мої діти".

Росс названий на честь Росса Чендлера, Джої — Джої Мартіна, Чендлер отримав своє незвичайне ім'я завдяки сім'ї Чендлер, Моніка — завдяки Монік Дейзі Кортланд, Рейчел Грін — Джанет Грін, а Фібі названа на честь Фібі Тайлер Воллінгфорд.

