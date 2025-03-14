Демна Гвасалія став креативним директором Gucci: згадуємо скандали, пов'язані з модельєром

Один із найвідоміших італійських Модних домів назвав ім'я нового креативного директора.
Після того, як модельєр Сабато де Сарно залишив посаду креативного директора Gucci, Модний дім якийсь час залишався без головного модельєра і навіть колекцію на сезон осінь-зима 2025-2026 готувала до показу креативна команда дизайнерів бренду.
Однак 13 березня представники холдингу Kering, до складу якого входить Gucci, а також такі Модні доми як Balenciaga, Saint Laurent, McQueen, Brioni та Bottega Veneta, заявили, що новим креативним директором Gucci призначений Демна Гвасалія. Він розпочне нову роботу лише у липні 2025 року.
Модельєр раніше керував Модним домом Balenciaga протягом десяти років і приніс йому не найкращу славу, оскільки активно експериментував з абсурдною модою, випускаючи такі предмети як сумки-сміттєві пакети, сукні у вигляді махрових рушників, а також речі натхненні 90-ми. Також Дім Balenciaga під керівництвом Демни неодноразово потрапляв у різні скандали і нижче ви можете прочитати про них.
Діти у кампанії з БДСМ-речами
У рекламній колекції 2022 року, присвяченій запуску лінії товарів Objects, бренд Balenciaga, яким тоді керував Демна, випустив серію фотографій. У знімання взяли участь діти, а довкола них були розставлені предмети з колекції. Головною проблемою стало те, що на деяких знімках діти тримають у руках плюшевих ведмедів, одягнених у шкіряні портупеї, нашийники із замками та наручники. Такі аксесуари викликали у людей асоціації з БДСМ-естетикою, що призвело до скандалу. Бренд видалив фотографії, а модельєр публічно вибачався за них.
Дивні документи на фото
Після історії з дітьми Balenciaga опублікував рекламну кампанію нової лінії Garde-Robe та колаборації з adidas. На фотографіях моделі позували в офісі, оточені офісною атрибутикою, зокрема купою паперів. Саме папери, вибрані для знімань, викликали нову хвилю негативу у бік Модного дому. На одній із світлин сумка Balenciaga лежала поверх документа, в якому можна упізнати судову справу, пов'язану з педофілією.
У тому ж зніманні також було помічено книжку бельгійського художника Міхаеля Борреманса - творця відомої та скандальної картини Fire from the Sun, в якій деякі критики вловлювали натяки на насильство над дітьми.
Неналежна поведінка з моделями
Один із відомих кастинг-директорів Джейсм Скаллі, опублікував у Instagram пост, у якому засудив грубе поводження з моделями на кастингу бренду Balenciaga у 2017 році. За його словами, понад 150 моделей, що прийшли на кастинг, чекали на тісній сходовій клітці та сходах до початку огляду. Коли ж кастинг-директори йшли на ланч, вони вимикали світло, зокрема і на сходовій клітці, і замикали приміщення на ключ.
"Це не тільки виглядає по-садистськи жорстоко, це просто небезпечно, - коментує він, - багато дівчат, з якими я спілкувався після цього особисто, були морально травмовані. Багато моделей просять скасувати свій кастинг на Balenciaga, а також на покази Elie Saab і Hermes, на яких вони (кастинг-директори Майда Бойна та Рамі Френандес - прим. ред.) також проводять кастинг, бо не хочуть, щоб із ними поводилися, як із тваринами".
Публічні конфлікти з братом та копіювання його речей
Спочатку Демна працював зі своїм молодшим братом Гурамом, проте їхні стосунки і суперництво часто виходять за стіни сім'ї і виражаються в висловлюваннях у бік один одного. Також брати протиставляли бренди Balenciaga та Vetements. Все почалося до того, коли Гурам опублікував пости, в яких висловив невдоволення через те, що його не запросили на показ колекції весна-літо 2024 року Balenciaga і натякнув, що Демна його копіює і порівняв створені ним сукні зі своїм брендом. І вбрання справді були схожі. Також Гурам в одному з інтерв'ю поставив під сумнів досягнення брата. Демна, ж дотримуючись політики мовчання. Але можливо такий публічний конфлікт - це лише хитрий хід для піару.
Звинувачення у плагіаті
На сторінці бренду Balenciaga у Instagram був опублікований пост з аксесуарами з колекції осінь-зима 2021. Після цього на публікацію відреагував дизайнер аксесуарів Джулен Лінде і звинуватив бренд у копіюванні його проєктів сумок та окулярів.
Схожа історія сталася ще раз. Тра Май Нгуен, студентка Берлінського університету мистецтв, звинуватила Balenciaga у плагіаті її магістерської роботи - серії мотоциклів, задрапірованих тканиною. За словами Нгуен, рекрутер із креативної команди з розвитку Balenciaga відвідав її університет, щоб подивитися на студентські роботи. Після її візиту рекрутер написав Нгуен електронною поштою і попросив її портфоліо. Нгуен виконала прохання, надавши фотографії процесу та редакційні фотографії своєї роботи. Відповіді вона так і не отримала, але згодом побачила свої ідеї реалізовані брендом.
Постійна співпраця з росіянами
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Модний дім Balenciaga зайняв позицію підтримки нашої країни і навіть випустили патріотичні речі, всі кошти з продажу, яких, за їхніми словами, передадуть на відновлення України.
"Тримайся, Україно! Ми розуміємо, як складно зараз перебувати на вашому місці. Підтримуємо і стоїмо разом з Україною перед обличчям російської агресії!", - написав тоді модельєр.
Водночас Демна продовжує відкрито співпрацювати з росіянами, запрошувати їх на свої покази та продавати їм речі. Також модельєр неодноразово запрошував росіян вийти на подіум, навіть під час війни. Така його позиція неодноразово засуджувалась українцями.
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