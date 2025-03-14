Демна Гвасалія став креативним директором Gucci: згадуємо скандали, пов'язані з модельєром

Після того, як модельєр Сабато де Сарно залишив посаду креативного директора Gucci, Модний дім якийсь час залишався без головного модельєра і навіть колекцію на сезон осінь-зима 2025-2026 готувала до показу креативна команда дизайнерів бренду.

Однак 13 березня представники холдингу Kering, до складу якого входить Gucci, а також такі Модні доми як Balenciaga, Saint Laurent, McQueen, Brioni та Bottega Veneta, заявили, що новим креативним директором Gucci призначений Демна Гвасалія. Він розпочне нову роботу лише у липні 2025 року.

Модельєр раніше керував Модним домом Balenciaga протягом десяти років і приніс йому не найкращу славу, оскільки активно експериментував з абсурдною модою, випускаючи такі предмети як сумки-сміттєві пакети, сукні у вигляді махрових рушників, а також речі натхненні 90-ми. Також Дім Balenciaga під керівництвом Демни неодноразово потрапляв у різні скандали і нижче ви можете прочитати про них.

Діти у кампанії з БДСМ-речами

У рекламній колекції 2022 року, присвяченій запуску лінії товарів Objects, бренд Balenciaga, яким тоді керував Демна, випустив серію фотографій. У знімання взяли участь діти, а довкола них були розставлені предмети з колекції. Головною проблемою стало те, що на деяких знімках діти тримають у руках плюшевих ведмедів, одягнених у шкіряні портупеї, нашийники із замками та наручники. Такі аксесуари викликали у людей асоціації з БДСМ-естетикою, що призвело до скандалу. Бренд видалив фотографії, а модельєр публічно вибачався за них.

Дивні документи на фото

Після історії з дітьми Balenciaga опублікував рекламну кампанію нової лінії Garde-Robe та колаборації з adidas. На фотографіях моделі позували в офісі, оточені офісною атрибутикою, зокрема купою паперів. Саме папери, вибрані для знімань, викликали нову хвилю негативу у бік Модного дому. На одній із світлин сумка Balenciaga лежала поверх документа, в якому можна упізнати судову справу, пов'язану з педофілією.

У тому ж зніманні також було помічено книжку бельгійського художника Міхаеля Борреманса - творця відомої та скандальної картини Fire from the Sun, в якій деякі критики вловлювали натяки на насильство над дітьми.

Неналежна поведінка з моделями

Один із відомих кастинг-директорів Джейсм Скаллі, опублікував у Instagram пост, у якому засудив грубе поводження з моделями на кастингу бренду Balenciaga у 2017 році. За його словами, понад 150 моделей, що прийшли на кастинг, чекали на тісній сходовій клітці та сходах до початку огляду. Коли ж кастинг-директори йшли на ланч, вони вимикали світло, зокрема і на сходовій клітці, і замикали приміщення на ключ.

"Це не тільки виглядає по-садистськи жорстоко, це просто небезпечно, - коментує він, - багато дівчат, з якими я спілкувався після цього особисто, були морально травмовані. Багато моделей просять скасувати свій кастинг на Balenciaga, а також на покази Elie Saab і Hermes, на яких вони (кастинг-директори Майда Бойна та Рамі Френандес - прим. ред.) також проводять кастинг, бо не хочуть, щоб із ними поводилися, як із тваринами".

Публічні конфлікти з братом та копіювання його речей

Спочатку Демна працював зі своїм молодшим братом Гурамом, проте їхні стосунки і суперництво часто виходять за стіни сім'ї і виражаються в висловлюваннях у бік один одного. Також брати протиставляли бренди Balenciaga та Vetements. Все почалося до того, коли Гурам опублікував пости, в яких висловив невдоволення через те, що його не запросили на показ колекції весна-літо 2024 року Balenciaga і натякнув, що Демна його копіює і порівняв створені ним сукні зі своїм брендом. І вбрання справді були схожі. Також Гурам в одному з інтерв'ю поставив під сумнів досягнення брата. Демна, ж дотримуючись політики мовчання. Але можливо такий публічний конфлікт - це лише хитрий хід для піару.

Звинувачення у плагіаті

На сторінці бренду Balenciaga у Instagram був опублікований пост з аксесуарами з колекції осінь-зима 2021. Після цього на публікацію відреагував дизайнер аксесуарів Джулен Лінде і звинуватив бренд у копіюванні його проєктів сумок та окулярів.

Схожа історія сталася ще раз. Тра Май Нгуен, студентка Берлінського університету мистецтв, звинуватила Balenciaga у плагіаті її магістерської роботи - серії мотоциклів, задрапірованих тканиною. За словами Нгуен, рекрутер із креативної команди з розвитку Balenciaga відвідав її університет, щоб подивитися на студентські роботи. Після її візиту рекрутер написав Нгуен електронною поштою і попросив її портфоліо. Нгуен виконала прохання, надавши фотографії процесу та редакційні фотографії своєї роботи. Відповіді вона так і не отримала, але згодом побачила свої ідеї реалізовані брендом.

Постійна співпраця з росіянами

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Модний дім Balenciaga зайняв позицію підтримки нашої країни і навіть випустили патріотичні речі, всі кошти з продажу, яких, за їхніми словами, передадуть на відновлення України.

"Тримайся, Україно! Ми розуміємо, як складно зараз перебувати на вашому місці. Підтримуємо і стоїмо разом з Україною перед обличчям російської агресії!", - написав тоді модельєр.

Водночас Демна продовжує відкрито співпрацювати з росіянами, запрошувати їх на свої покази та продавати їм речі. Також модельєр неодноразово запрошував росіян вийти на подіум, навіть під час війни. Така його позиція неодноразово засуджувалась українцями.

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