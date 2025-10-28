Десять дружок, яких вона не знала: цікавий факт про весілля королеви Шарлотти

Королева Шарлотта / © Getty Images

Чи знали ви, що коли королева Шарлотта виходила заміж за короля Георга ІІІ, у неї було десять подружок нареченої — деяких із них ви можете бачити у відео історикині Емі Боїнгтон.

Королева Шарлотта не обирала своїх подружок нареченої — вона навіть не зустрічала їх до дня весілля. Лише в день свята їй повідомили, що в неї буде десять подружок нареченої. Усі ці дівчата були доньками знатних людей і саме король Георг обрав їх як відповідних дам, які мали супроводжувати його наречену.

Дружки несли шлейф нареченої із пурпурового оксамиту, підбитий горностаєм; решта сукні була зі сріблястого газу й білого атласу. Її сукня, як казали, була розкішною, але особливо всіх вразило те, що вона буквально сяяла діамантами. Усі були зачаровані коштовним корсажем, який королева потім знову вдягла для коронаційного портрету. На той час його оцінювали приблизно в 60 000 фунтів стерлінгів, що сьогодні дорівнює приблизно 11,2 мільйона фунтів.

Отже, на створення цього розкішного образу витратили колосальні кошти. А всі десять її подружок нареченої були одягнені майже в однакові сукні. Вони були молодими, незаміжніми, і для них це була велика честь — бути подружкою нареченої. Вони вже належали до придворного кола, але сподівалися на вигідні шлюби, і потрапити в центр уваги, познайомитися з королевою вперше — це, без сумніву, було великим привілеєм для них.