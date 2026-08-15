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Девід Бекхем змінив посмішку: як він це зробив
Від злегка нерівних зубів у 90-х до бездоганної голлівудської посмішки сьогодні, розберімося, які процедури могли допомогти Девіду Бекхему здобути такий вигляд який він має сьогодні.
Девід Бекхем — той чоловік, зовнішність якого з роками стає лише виразнішою. Футбольний талант, стиль, фірмова зачіска та, звісно, посмішка давно стали частиною його образу. Проте якщо порівняти фотографії спортсмена у молодості із сучасними знімками, різниця помітна неозброєним оком, зуби стали рівнішими, світлішими, а посмішка — симетричнішою.
Видання HELLO! розповіло, які косметичні процедури могли стояти за цією трансформацією. Одначе важливо розуміти, що точний перелік процедур Бекхем публічно не підтверджував, тож мова йде лише про ймовірні варіанти.
Відбілювання
Найочевидніша зміна — колір зубів. На ранніх фотографіях посмішка Бекхема має природніший та дещо темніший вигляд, тоді як сьогодні його зуби значно біліші.
Професійне відбілювання — одна з найпоширеніших косметичних стоматологічних процедур. Спеціальні відбілювальні речовини допомагають позбутися пігментації та плям і зробити усмішку світлішою.
Вирівнювання зубів
У молодості верхні зуби Бекхема були помітно скупченими та нерівними. Сьогодні вони мають значно рівніший вигляд. Існує думка, що Бекхем міг пройти ортодонтичне лікування за допомогою брекетів або прозорих елайнерів. Після такого лікування можливий невеликий рецидив, коли зуби частково повертаються у попереднє положення.
Вініри чи композитна реставрація
А ось тут усе цікавіше. Попри те що зуби Бекхема стали рівнішими та білішими, їхня форма загалом залишилася схожою на ту, яку можна побачити на старих фотографіях. Саме тому експерти припускають, що замість повного комплекту вінірів він міг використовувати композитний бондинг.
Ця процедура передбачає нанесення на зуб спеціальної смоли у колір емалі, яку стоматолог формує та полірує. Так можна виправити невеликі сколи, нерівності чи змінити контур зуба без радикальної зміни його форми.
Вініри ж працюють інакше, це тонкі накладки, зазвичай із порцеляни, які встановлюють на передню поверхню зубів. Вони можуть змінювати їхню форму, колір і візуальне вирівнювання.
Що з переднім зубом
Є ще одна деталь, яка могла вплинути на посмішку Бекхема. У 2017 році футболіст потрапив у неприємну аварію під час катання на сноуборді та серйозно пошкодив передній зуб. Після такої травми його могли замінити імплантом або мостом. Тобто частина сучасної посмішки Бекхема може бути не просто результатом косметичної стоматології, а наслідком необхідного відновлення.
Ідеальна посмішка Девіда Бекхема не з’явилася за одну процедуру. Ймовірно, її сучасний вигляд — результат поєднання ортодонтичного лікування, відбілювання та точкової косметичної реставрації, а також стоматологічного відновлення після травми.
І це, мабуть, головний секрет трансформації, адже замість радикально нового «комплекту» зубів Бекхем, судячи з усього, просто зробив природну посмішку рівнішою, світлішою та доглянутішою.е