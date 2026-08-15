Девід Бекхем змінив посмішку: як він це зробив

Девід Бекхем / © Associated Press

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Девід Бекхем — той чоловік, зовнішність якого з роками стає лише виразнішою. Футбольний талант, стиль, фірмова зачіска та, звісно, посмішка давно стали частиною його образу. Проте якщо порівняти фотографії спортсмена у молодості із сучасними знімками, різниця помітна неозброєним оком, зуби стали рівнішими, світлішими, а посмішка — симетричнішою.

Девід Бекхем і Елтон Джон 1998 рік / © Associated Press

Видання HELLO! розповіло, які косметичні процедури могли стояти за цією трансформацією. Одначе важливо розуміти, що точний перелік процедур Бекхем публічно не підтверджував, тож мова йде лише про ймовірні варіанти.

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Відбілювання

Девід Бекхем 2004 рік / © Associated Press

Найочевидніша зміна — колір зубів. На ранніх фотографіях посмішка Бекхема має природніший та дещо темніший вигляд, тоді як сьогодні його зуби значно біліші.

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Професійне відбілювання — одна з найпоширеніших косметичних стоматологічних процедур. Спеціальні відбілювальні речовини допомагають позбутися пігментації та плям і зробити усмішку світлішою.

Вирівнювання зубів

Девід Бекхем 2007 рік / © Associated Press

У молодості верхні зуби Бекхема були помітно скупченими та нерівними. Сьогодні вони мають значно рівніший вигляд. Існує думка, що Бекхем міг пройти ортодонтичне лікування за допомогою брекетів або прозорих елайнерів. Після такого лікування можливий невеликий рецидив, коли зуби частково повертаються у попереднє положення.

Вініри чи композитна реставрація

Девід Бекхем 2008 рік / © Associated Press

А ось тут усе цікавіше. Попри те що зуби Бекхема стали рівнішими та білішими, їхня форма загалом залишилася схожою на ту, яку можна побачити на старих фотографіях. Саме тому експерти припускають, що замість повного комплекту вінірів він міг використовувати композитний бондинг.

Ця процедура передбачає нанесення на зуб спеціальної смоли у колір емалі, яку стоматолог формує та полірує. Так можна виправити невеликі сколи, нерівності чи змінити контур зуба без радикальної зміни його форми.

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Вініри ж працюють інакше, це тонкі накладки, зазвичай із порцеляни, які встановлюють на передню поверхню зубів. Вони можуть змінювати їхню форму, колір і візуальне вирівнювання.

Що з переднім зубом

Девід Бекхем 2013 рік / © Associated Press

Є ще одна деталь, яка могла вплинути на посмішку Бекхема. У 2017 році футболіст потрапив у неприємну аварію під час катання на сноуборді та серйозно пошкодив передній зуб. Після такої травми його могли замінити імплантом або мостом. Тобто частина сучасної посмішки Бекхема може бути не просто результатом косметичної стоматології, а наслідком необхідного відновлення.

Ідеальна посмішка Девіда Бекхема не з’явилася за одну процедуру. Ймовірно, її сучасний вигляд — результат поєднання ортодонтичного лікування, відбілювання та точкової косметичної реставрації, а також стоматологічного відновлення після травми.

Девід Бекхем 2026 рік / © Associated Press

І це, мабуть, головний секрет трансформації, адже замість радикально нового «комплекту» зубів Бекхем, судячи з усього, просто зробив природну посмішку рівнішою, світлішою та доглянутішою.е

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