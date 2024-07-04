Девід та Вікторія Бекхеми: цікаві факти про весілля зіркової пари

Девід та Вікторія Бекхеми, яких у ті часи називали Бекс та Пош, пов'язали себе путами шлюбу в ірландському замку Латтрелстоун 4 липня 1999 року. У це складно повірити, але з того часу минуло вже 25 років і сьогодні пара святкує річницю свого весілля. Ми ж вирішили пригадати цікаві факти про їхнє весілля та стосунки.

Бекхеми провели разом чверть століття і вважаються однією з найміцніших зіркових пар.

Девід та Вікторія Бекхеми / Фото: Getty Images

1. Все почалося 1997 року, коли Девід та Вікторія (на той момент учасниця суперпопулярного жіночого гурту Spice Girl) вперше зустрілися на благодійному футбольному матчі "Манчестер Юнайтед", де грав Бекс. "Я просто помахав рукою з іншого боку бару", — розповідав Девід в інтерв'ю, згадуючи, що в ті роки був дуже сором'язливим. "Я ніби привітався, а потім просто повернувся до Манчестера. Я був дуже засмучений і спустошений". Помилка була виправлена на наступному матчі, де хлопець набрався сміливості та взяв номер телефону у Вікторії.

2. Вікі написала свій номер на квитку (тому самому з футбольного матчу), і Девід досі зберігає його, і це дуже зворушливо.

3. Вони зустрічалися лише рік, перш ніж у січні 1998 року оголосили під час пресконференції у готелі в Чеширі, що збираються одружитися.

Вікторія Адамс і Девід Бекхем залишають готель, де було оголошено про їхнє майбутнє весілля / Фото: Getty Images

4. Першу каблучку, яку Вікторія отримала на честь їхніх заручин, була з діамантом огранювання "Маркіз". Девід на той момент вже дуже добре заробляв. Це була прикраса із жовтого золота, з 3-каратним діамантом і мала дуже скромний вигляд. Особливо якщо порівнювати її з каблучками, які Бекхем дарував своїй дружині протягом наступних років їхнього шлюбу.

Замок Латтрелстоун, де одружилися Девід та Вікторія Бекхеми / Фото: Getty Images

5. 4 липня 1999 року Вікторія та Девід одружилися в замку Латтреллстоун, в Ірландії. Це було розкішне весілля, де, окрім весільних луків, вони з'явилися перед гостями у фіолетових костюмах, а їхній зовсім ще маленький син Бруклін був "відповідальним" за обручки.

Девід із сином Брукліном та Вікторія Бекхем у день їхнього весілля 1999 року / Фото: Instagram Девіда Бекхема

6. Це була церемонія у прилеглій каплиці замку, на якій були присутні лише 29 гостей, включаючи колег Вікторії за групою Spice Girls та товаришів Девіда за командами "Манчестер Юнайтед" та збірної Англії. А під час весільного банкету до них приєдналося ще 230 близьких гостей.

7. Вікторія виходила заміж у сукні від весільної дизайнерки Віри Вонг. За словами дизайнерки, сукня багато подорожувала до того, як зірка Spice Girl її одягла. Детальніше про це ми розповідали у статті, як весільна сукня Вікторії Бекхем чотири рази перетинала Атлантику для примірки.

8. Наречена доповнила свою весільну сукню 18-каратною золотою тіарою від Slim Barrett, прикрашеною діамантами круглого огранювання.

Тіара Вікторії Бекхэм / Фото: Getty Images

9. Цього року, публікуючи фото до 25-ї річниці весілля, Бекхеми одяглися в ті самі фіолетові весільні луки. А 2017 року в інтерв'ю програмі Desert Island Discs на BBC Radio Девід розповів про їхні схожі весільні ансамблі, сказавши: "У мене навіть був циліндр фіолетового кольору. Про що я думав? Я був схожий на хлопців із "Тупий і ще тупіше"" .

Вікторія та Девід Бекхем / Фото: Getty Images

10. У шлюбі у пари народилося четверо дітей – старший син Бруклін народився, як ви вже зрозуміли, ще до того, як його батьки одружилися (за 4 місяці до весілля). Також у нього є молодші брати Ромео та Круз та сестра Гарпер. Девід любить усіх своїх дітей, але в доньку просто обожнює.

Девід та Вікторія Бекхеми з дочкою Гарпер / Фото: Getty Images

Сім'я Бекхемів – це не лише про стосунки Девіда та Вікторії. Це ще й про великий та успішний бренд, над яким пара працює, ні на мить не зупиняючись. Тому скільки б не говорили про їхнє ймовірне розлучення чи невірність Девіда, у нас немає сумнівів, що цей союз існуватиме ще дуже багато років.

Девід та Вікторія Бекхеми / Фото: Getty Images

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