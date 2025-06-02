Діамант Марії-Антуанетти виставлений на продаж: унікальну прикрасу оцінюють в 3-5 мільйонів доларів

Марія-Антуанетта / © Getty Images

Реклама

Вважається, що камінь колись належав герцогині Марії-Терезі Ангулемській, єдиній вижившій дитині королеви. Як камінь потрапив до неї невідомо, як і те, чи був він серед таємних прикрас, які Марія-Антуанетта передала на зберігання своєму вірному перукарю в розпал Французької революції, перед своєю невдалою втечею. Відомо, що він передав прикраси доньці королеви, але чи був там цей діамант залишається загадкою.

Оскільки Марія-Тереза не мала дітей, вона заповідала камінь своїй племінниці, герцогині Марії-Терезі де Шамбор, і пізніше він був придбаний королевою Баварською. Камінь залишався частиною легендарної колекції королівської сім’ї і відтоді передавався з покоління у покоління, доки не був проданий 1996 року. Пізніше нинішній власник звернувся до дизайнера ювелірних виробів Джоела Артура Розенталя з проханням розробити нову оправу для діаманта як центрального елемента каблучки, йдеться на Christie’s.

Рожевий діамант Марії-Антуанетти / фото: скриншот із відео Christie’s

Цей унікальний скарб виставлять на продаж 17 червня в межах розпродажу «Неймовітні коштовності» на аукціоні Christie’s у Нью-Йорку.

Реклама

Також нагадаємо, що серед коштовностей, таємно вивезених з Франції та переданих дочці Марії-Антуанетти, був набір великих грушоподібних діамантових сережок, які зараз перебувають в колекції Смітсонівського музею природної історії, а також вишукана пара діамантових браслетів, які продали на аукціоні Christie's 2021 року.

Браслети Марії-Антуанетти / © Getty Images