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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
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Дім акторки Джуліанни Мур: дофаміновий інтер’єр із бюджетною шафою

Оскароносна акторка Джуліанна Мур показала свою оселю, де модерністські меблі, незвичайний декор і вінтажні деталі гармонійно поєднуються з практичними рішеннями для зберігання речей.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Джуліанна Мур instagram.com_juliannemoore

Джуліанна Мур instagram.com_juliannemoore / © Instagram

Інтер’єр знаменитості не обов’язково має бути недосяжним зразком розкоші. Квартира Джуліанни Мур — чудове підтвердження того, що індивідуальний стиль народжується з продуманих деталей, сміливих акцентів і вміння поєднувати старе з новим. В інтерв’ю Architectural Digest акторка розповіла про свою любов до модернізму та про те, як адаптувала його до особливостей довоєнного помешкання.

«Мій смак залишається послідовним, хоча й з часом змінюється. Я люблю модернізм. Однак ця квартира довоєнних часів, і це треба враховувати» — пояснила Мур. Збережені сталеві віконні рами та сучасні меблі створюють цікавий діалог між архітектурною історією помешкання та актуальним дизайном.

Особливого настрою додають незвичайні предмети мистецтва та меблі, від воскової фігурки немовляти до неоново-рожевого пластикового стільця. Такий декор нагадує про тренд дофамінового дизайну, у якому яскраві кольори та несподівані речі допомагають зробити простір емоційним і персоналізованим.

Проте одна з найцікавіших знахідок акторки — цілком практична. Через брак місця для зберігання посуду Джуліанна придбала шафу IKEA замість того, щоб замовляти меблі за індивідуальним проєктом. Їй сподобалися колір та індустріальний вигляд конструкції, яка вдало вписалася в інтер’єр.

Цей доводить, що бюджетні меблі можуть органічно співіснувати з дизайнерськими предметами, якщо правильно підібрати форму, колір і фактуру. А ще Мур майстерно використовує так зване продумане розміщення речей, яке робить оселю затишнішою та водночас дозволяє демонструвати улюблений декор.

Квартира Джуліанни Мур надихає не копіювати чужий інтер’єр, а шукати власний баланс між красою та функціональністю. Збережені архітектурні деталі, сміливе мистецтво та доступна шафа для посуду нагадують, що стильний дім — це не питання бюджету, а вміння створювати простір, у якому кожна річ має своє місце та характер.

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