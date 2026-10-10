Дім акторки Джуліанни Мур: дофаміновий інтер’єр із бюджетною шафою

Джуліанна Мур instagram.com_juliannemoore / © Instagram

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Інтер’єр знаменитості не обов’язково має бути недосяжним зразком розкоші. Квартира Джуліанни Мур — чудове підтвердження того, що індивідуальний стиль народжується з продуманих деталей, сміливих акцентів і вміння поєднувати старе з новим. В інтерв’ю Architectural Digest акторка розповіла про свою любов до модернізму та про те, як адаптувала його до особливостей довоєнного помешкання.

«Мій смак залишається послідовним, хоча й з часом змінюється. Я люблю модернізм. Однак ця квартира довоєнних часів, і це треба враховувати» — пояснила Мур. Збережені сталеві віконні рами та сучасні меблі створюють цікавий діалог між архітектурною історією помешкання та актуальним дизайном.

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Особливого настрою додають незвичайні предмети мистецтва та меблі, від воскової фігурки немовляти до неоново-рожевого пластикового стільця. Такий декор нагадує про тренд дофамінового дизайну, у якому яскраві кольори та несподівані речі допомагають зробити простір емоційним і персоналізованим.

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Проте одна з найцікавіших знахідок акторки — цілком практична. Через брак місця для зберігання посуду Джуліанна придбала шафу IKEA замість того, щоб замовляти меблі за індивідуальним проєктом. Їй сподобалися колір та індустріальний вигляд конструкції, яка вдало вписалася в інтер’єр.

Цей доводить, що бюджетні меблі можуть органічно співіснувати з дизайнерськими предметами, якщо правильно підібрати форму, колір і фактуру. А ще Мур майстерно використовує так зване продумане розміщення речей, яке робить оселю затишнішою та водночас дозволяє демонструвати улюблений декор.

Квартира Джуліанни Мур надихає не копіювати чужий інтер’єр, а шукати власний баланс між красою та функціональністю. Збережені архітектурні деталі, сміливе мистецтво та доступна шафа для посуду нагадують, що стильний дім — це не питання бюджету, а вміння створювати простір, у якому кожна річ має своє місце та характер.

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