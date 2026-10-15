«Дівчата Ґілмор»: 25 цікавих фактів про культовий серіал, які ви могли не знати

«Дівчата Ґілмор» / © Getty Images

Реклама

Оскільки сезон перегляду «Дівчат Ґілмор» у самому розпалі, видання BuzzFeed зібрали 25 цікавих фактів про створення серіалу, акторів і персонажів, які ми так полюбили.

1. Спочатку Емі Шерман-Палладіно пропонувала зовсім інший серіал

Коли творчиня серіалу вперше презентувала ідею «Дівчат Ґілмор», вона взагалі прийшла на зустріч обговорювати інший проєкт, над яким довго працювала. Однак студія не зацікавилася її пропозицією й запитала, чи є в неї щось іще. Тоді сценаристка відповіла: «Є одна історія про матір і доньку, які більше схожі на подруг, ніж на матір і доньку».

Реклама

«Дівчата Ґілмор» / © Getty Images

Попри те, що в неї майже нічого не було підготовлено для цього задуму, представники студії погодилися: «Гаразд, ми купимо цю ідею».

Реклама

Після зустрічі Емі зізналася своєму менеджеру, що сама ще не знає, яким буде цей серіал, і що це все, що вона наразі може запропонувати. Згодом вона провела вихідні в Коннектикуті, продумуючи деталі майбутнього шоу. Так і народилися «Дівчата Ґілмор».

2. Лорелай Ґілмор могла зіграти зовсім інша акторка

На момент кастингу Лорен Грем уже була пов’язана контрактом з іншим проєктом. Однак кастинг-директорка «Дівчат Ґілмор» дуже хотіла, щоб Емі побачила її проби, адже була переконана: Лорен ідеально підходить на роль Лорелай.

Спочатку Шерман-Палладіно категорично відмовлялася навіть переглядати її проби. Вона пояснювала це так: «Якщо я не можу її отримати, то не хочу навіть бачити. Не хотіла закохатися в неї. Якщо вона не може зіграти цю роль, я не хочу знати про її існування».

Лорен Грем / © Getty Images

Але щойно Емі побачила прослуховування Лорен, усе змінилося. «Вона зайшла, сказала свою першу репліку, і я подумала: „Чорт забирай!“ — і на цьому все», — згадувала сценаристка.

Реклама

Через роки один із керівників студії сказав Лорен: «Ми обміняли тебе». Річ у тім, що NBC, де акторка мала зніматися в іншому проєкті, хотів запросити на роль іншу виконавицю. У результаті Лорен змогла приєднатися до «Дівчат Ґілмор» і зіграти персонажку, яка стала культовою.

3. Сьюкі могла виглядати зовсім інакше

Сьогодні важко уявити персонажку Сьюкі без акторки Мелісси Маккарті, але в пілотному епізоді, який так і не вийшов в ефір, цю героїню зіграла Алекс Борштейн. Хоча участь у «Дівчатах Ґілмор» не склалася, Алекс згодом знялася в іншому серіалі Емі Шерман-Палладіно — «Дивовижна місіс Мейзел».

Мелісси Маккарті / © Getty Images

Цікавий збіг: колишній чоловік Алекс, Джексон Дуглас, зіграв у «Дівчатах Ґілмор» Джексона — коханого Сьюкі. Роль написали спеціально для нього, хоча спочатку не планували робити його постійним учасником акторського складу.

4. Лайза Вайл могла зіграти Рорі

Лайза Вайл, яка втілила на екрані гостру на язик Періс Геллер, спочатку проходила прослуховування на роль Рорі. Хоча акторка не підійшла для цієї ролі, Емі запам’ятала її талант. В інтерв’ю Entertainment Tonight сценаристка назвала Лайзу надзвичайно розумною та блискучою комедійною акторкою, тож вона просто створила для неї окрему героїню — Періс Геллер.

Реклама

Лайза Вайл / © Associated Press

5. Люка Дейнса не було в оригінальному сценарії

У початковій версії сценарію «Дівчат Ґілмор» персонажа Люка Дейнса взагалі не існувало. Спочатку кав’ярнею, куди постійно навідувалися Лорелай і Рорі, мала керувати жінка на ім’я Дейзі. Однак телеканал The WB хотів додати до серіалу чоловічого персонажа, тому Дейзі перетворилася на Люка.

І тепер уже важко уявити історію Лорелай без власника кав’ярні, який став одним із найулюбленіших героїв шоу.

Актори серіалу «Дівчата Ґілмор» / © Getty Images

6. Сьюкі спочатку хотіли зробити лесбійкою

Емі Шерман-Палладіно розповідала, що спочатку планувала зробити Сьюкі лесбійкою, проте на початку 2000-х студії не підтримали цю ідею, і від задуму довелося відмовитися.

7. Останні чотири слова історії були заплановані ще від початку

Фінальні чотири слова відродження серіалу «Дівчата Ґілмор: Рік із життя», яке вийшло на Netflix у 2016 році, спочатку мали стати завершенням оригінального серіалу. Саме так Емі Шерман-Палладіно завжди й задумувала закінчити історію. Однак вона залишила проєкт раніше, ніж змогла втілити свій задум.

Емі та її чоловік, продюсер Деніел Палладіно, пішли із серіалу після шостого сезону.

8. У Джессa Маріано міг бути власний серіал

Свого часу планували створити спін-оф «Дівчат Ґілмор» під назвою Windward Circle. Події мали відбуватися у Венісі, районі Лос-Анджелеса, а головним героєм мав стати Джесс Маріано.

Однак проєкт, за повідомленнями, скасували через надто високу вартість зйомок безпосередньо у Венісі.

Майло Вентімілья і Алексіс Бледел / © Getty Images

9. Лейн Кім списали з реальної людини

Образ Лейн Кім, найкращої подруги Рорі, був натхненний Гелен Пай — близькою подругою Емі Шерман-Палладіно. Гелен також працювала над серіалом і зазначена в титрах як продюсерка. А назва гурту Лейн — Hep Alien — є анаграмою імені Helen Pai.

Кейко Агена / © Associated Press

10. Келлі Бішоп упізнала у сценарії власну родину

У своїх мемуарах The Third Gilmore Girl Келлі Бішоп розповіла, наскільки сильно її героїня Емілі Ґілмор відрізнялася від неї самої. Проте акторку одразу привабили сценарій і стиль письма Емі Шерман-Палладіно. Читаючи текст, Келлі відчула, ніби повернулася додому.

«Я читала про свою бабусю. Я читала про свою матір. Я бачила стосунки між мною та моєю мамою у стосунках Рорі й Лорелай. Усе було настільки зрозумілим — і водночас смішним!» — згадувала акторка.

Келлі Бішоп / © Associated Press

11. Лорен Грем закохалася в сценарій із першого прочитання

Коли Лорен уперше прочитала сценарій «Дівчат Ґілмор», вона одразу зрозуміла, що це щось особливе. Акторка порівняла свої відчуття із закоханістю в ідеального хлопця — тільки цього разу йшлося про роль, яка здавалася їй ідеальною.

Актори серіалу «Дівчата Ґілмор» / © Getty Images

12. Кріс Пайн, Раян Гослінг та Анна Кендрік проходили кастинг

До участі в серіалі могли долучитися майбутні голлівудські зірки Кріс Пайн, Раян Гослінг та Анна Кендрік. Усі троє проходили прослуховування на другорядні ролі, але жоден не отримав бажаної ролі.

Раян пробувався на роль футболіста, Анна — на епізодичну роль, а Кріс Пайн під час свого першого професійного прослуховування в Голлівуді претендував на роль чиєгось хлопця.

13. Рорі стала першою великою професійною роллю Алексіс Бледел

До «Дівчат Ґілмор» Алексіс Бледел майже не мала професійного акторського досвіду, якщо не враховувати невелику роль статистки без зазначення в титрах у фільмі Веса Андерсона «Академія Рашмор».

На той час Алексіс навчалася в Нью-Йоркському університеті, працювала моделлю та ходила на кастинги. Вона ще не дуже добре знала особливості акторської професії, а процес відбору на роль Рорі виявився для неї виснажливим.

Алексіс Бледел / © Associated Press

В інтерв’ю Сету Маєрсу акторка розповіла, що її кілька разів поспіль запрошували на проби, хоча вона хворіла. Зрештою Алексіс почала втрачати терпіння.

«Здається, я приходила разів шість. Я зовсім не була досвідченою акторкою й не розуміла, як усе працює. Я трохи втратила терпіння й навіть почала поводитися зухвало. Але нашій керівниці це дуже сподобалося. Вона сказала: „Ось вона, наша дівчинка!“ Я запитала: „Ви знову мене викличете?“ А вона відповіла, що саме така реакція їй і потрібна», — згадувала Алексіс.

14. Скотт Паттерсон був єдиним кандидатом на роль Люка

Скотт Паттерсон виявився єдиним актором, який проходив прослуховування на роль Люка Дейнса.

«Емі сказала: „Мені більше нікого не потрібно бачити. Це він, на сто відсотків“», — розповіла кастинг-директорка Мара Кейсі в інтерв’ю Vanity Fair.

Скотт Паттерсон / © Associated Press

За її словами, раніше такого не траплялося. Вона відзначила, що Емі точно знала, чого хоче, а Скотт настільки органічно вжився в образ, що став саме тим Люком, якого команда уявляла під час роботи над сценарієм.

15. Студія не завжди розуміла рішення сценаристки

Емі розповідала, що студія неодноразово висловлювала дивне невдоволення окремими сюжетними рішеннями. Наприклад, керівники запитували, чому Рорі не має більше сексуальних стосунків або чому Лорелай не поводиться як «більш материнська» мати.

Відповідь Емі була досить різкою: «Тому що вона, чорт забирай, ще навчається у старшій школі, і не кожен займається сексом у шкільному туалеті! Наш серіал узагалі не про це».

© Getty Images

16. Актори кинули курити, щоб устигати за діалогами

Емі Шерман-Палладіно відома довгими сценаріями та персонажами, які говорять блискавично швидко. Щоб устигати за темпом діалогів, акторам довелося пристосовуватися. Для Лорен Грем і Скотта Паттерсона це, зокрема, означало відмову від куріння.

Сценарії «Дівчат Ґілмор» у середньому містили близько 80 сторінок — майже вдвічі більше за стандартний обсяг телевізійного сценарію. Допомагав акторам і спеціальний тренер із діалогів Джордж Белл, який стежив за темпом і послідовністю мовлення.

До речі, сам Джордж теж з’явився в серіалі — він зіграв одного з викладачів Рорі в Єльському університеті.

17. Кірк Глісон був натхненний батьком сценаристки

Персонаж Кірка Глісона, якого зіграв Шон Ганн, частково натхненний батьком Емі — актором і сценаристом, який мав звичку щотижня з’являтися в новому капелюсі та під іншим ім’ям. Кірк успадкував цю особливість: упродовж серіалу він змінював роботу за роботою, виконуючи найрізноманітніші дивні підробітки в Старз-Голлов.

Шон Ганн / © Associated Press

До того ж Кірк був не першим персонажем Шона Ганна в серіалі. Спочатку актор зіграв Майка — хлопця, який встановлював Лорелай DSL-інтернет. Згодом Емі запросила його знову, цього разу на роль чоловіка, який доставляв лебедя. Урешті Шон став Кірком — зовсім іншим персонажем.

За словами актора, причина була доволі кумедною: Емі просто забула, що вже використала його ім’я для іншого героя.

18. Алексіс і Лорен не були такими кавоманками, як їхні героїні

Рорі та Лорелай постійно п’ють каву — це одна з найвідоміших деталей серіалу. Проте в реальному житті акторки не поділяли настільки сильного захоплення цим напоєм. Чашка Алексіс Бледел зазвичай була наповнена газованим напоєм, а в Лорен Грем — водою.

Лорен Грем і Алексіс Бледел / © Associated Press

19. Сценарії часто писали в останню мить

За словами Лорен Грем, між завершенням сценарію епізоду та початком зйомок залишалося зовсім мало часу.

Акторка жартувала, що це частково допомагало уникнути численних зауважень від студії. Емі могла закінчити сценарій пізно ввечері, а вже наступного ранку актори отримували його, коли приходили на грим.

Емі Шерман-Палладіно / © Associated Press

20. Акторки справді їли під час зйомок — але не завжди

У «Дівчатах Ґілмор» героїні постійно щось їдять: замовляють їжу на виніс, вечеряють у п’ятницю в домі Річарда й Емілі або заходять до кав’ярні Люка.

Спочатку Лорен Грем та Алексіс Бледел справді їли їжу під час зйомок. Алексіс навіть зізнавалася в інтерв’ю Today, що її дратує, коли актори в кадрі вдають, ніби їдять.

Лорен Грем і Алексіс Бледел / © Getty Images

Проте через численні дублі та величезну кількість їжі акторкам довелося змінити підхід. Щоб уникнути проблем зі шлунком, вони почали користуватися спеціальними ємностями, куди можна було непомітно випльовувати їжу після кадру.

21. Зимові сцени знімали в спекотній Каліфорнії

«Дівчат Ґілмор» знімали на студійному майданчику в Бербанку, штат Каліфорнія. Погода там часом дуже відрізнялася від прохолодного й засніженого Коннектикуту, де за сюжетом відбувалися події серіалу.

Мелісса Маккарті згадувала, що іноді акторам доводилося кутатися в пальта й теплий одяг за температури близько 44°C. Адже дія багатьох епізодів відбувалася восени або взимку.

Під час створення першого рекламного постера серіалу хтось навіть знепритомнів від спеки, настільки тепло був одягнений.

22. Містечко Старз-Голлов з’являлося в інших серіалах

Студійний майданчик, на якому створили Старз-Голлов, після завершення «Дівчат Ґілмор» використовували для зйомок інших проєктів.

Серед них — серіали «Милі ошуканки» та «Рівердейл». Тож знайомі вулички й будівлі можна побачити й в інших телевізійних історіях.

23. Улюблене культурне відсилання Емі розлютило керівництво каналу

«Дівчата Ґілмор» відомі численними згадками про музику, кіно, літературу та попкультуру. Однак найулюбленішим культурним відсиланням Емі Шерман-Палладіно стала згадка про Оскара Леванта — піаніста, актора та радіоведучого.

Сценаристка жартувала, що ця згадка неймовірно роздратувала керівництво The WB.

«Я пам’ятаю, як вони телефонували й казали: „Ніхто не знатиме, хто це такий“. А я відповіла: „Просто зараз його слухають шестеро геїв. А на наступній сторінці в мене буде згадка про Джастіна Тімберлейка“».

24. Лорен Грем обожнювала знімати сімейні вечері

На відміну від своєї героїні, Лорен Грем любила сцени п’ятничних вечерь у домі Річарда й Емілі. Ба більше, вони були її улюбленими для зйомок.

Проте такі епізоди вимагали багато часу через численні ракурси та роботу камер. А ще акторка зізнавалася, що їжа на знімальному майданчику, на жаль, завжди була жахливою.

25. Лорен Грем допомагала Алексіс Бледел просто під час знімань

На початку роботи над серіалом Алексіс Бледел ще не мала досвіду знімань у телевізійних проєктах і часом не знала, де саме має стояти перед камерою.

Лорен Грем допомагала молодшій колезі буквально за руку: обіймала її за плечі, м’яко спрямовувала в потрібне місце й підказувала, куди рухатися, щоб правильно вимовити репліку в кадрі.

Згодом глядачі почали відзначати чудову хімію між акторками. Лорен згадувала про це в інтерв’ю Today з гумором:

«Пам’ятаю, як часто просто брала її за руку й вела за собою. Тож на початку люди казали: „У вас така неймовірна хімія!“ А я думала: „Та я просто її постійно лапаю. Ось чому!“».

Алексіс Бледел і Лорен Грем / © Getty Images

Новини партнерів

Новини партнерів