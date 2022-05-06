До дня народження засновника психоаналізу: 10 цікавих фактів з життя Зігмунда Фройда

6 травня – день народження засновника школи психоаналізу Зігмунда Фройда.

Ми зібрали найцікавіші факти з життя Зігмунда Фройда.

1. Зігмунд Фройд (повне ім'я - Сигізмунд Шломо Фройд) ріс справжнім вундеркіндом, виявляючи інтерес і здібності як до точних, так і до гуманітарних наук і мов. В дев'ять років він (на рік раніше за визначений термін) блискуче склав іспити і вступив у гімназію, а потім медичний факультет Віденського університету, який закінчив з відзнакою.

Зигмунд Фрейд / Associated Press

2. Вуличні ворожки, зустрічаючи мати Фройда, передбачали, що її син стане великою, відомою на весь світ людиною, але вона, не вірячи, тільки відмахувалася від них.

3. На початку своєї лікарської діяльності Фройд працював хірургом, але незабаром залишив цю галузь, сказавши, що вона "надто його втомлює". Психіатрією він почав займатися зі знаменитим психіатром Жаном Шарко, від якого перейшов до свого друга, Йозефа Бреєра, який лікував істерики гіпнозом, що здалося Фройду вкрай неефективним. Щоб змінити це, він розробив метод вільних асоціацій, який дозволяв йому проводити сеанси без використання гіпнозу, а згодом став основою для знаменитого психоаналізу.

Зигмунд Фрейд / Associated Press

4. В молодості Фройд захоплювався кокаїном, який вважався в той час легальним препаратом. "Ліки" засновник психоаналізу тестував на собі, охарактеризувавши його як "ефективний анальгетик". В результаті до наркотику призвичаївся не лише сам учений, але і багато його друзів, яким він рекомендував вживати кокаїн.

5. Попри те, що кращою своєю книгою Фройд вважав "Тлумачення сновидінь", його колеги-вчені піддали працю жорстокій критиці, а в продажу вона геть провалилася. Загалом зібрання творів вченого включає двадцять чотири томи.

Зигмунд Фрейд / Associated Press

6. Психоаналіз Фройд випробував на собі: він так тяжко переживав смерть батька, що у нього мало не розвинувся невроз – створений ним метод дозволив вченому повернути психічне здоров'я. Більш того, Фройд скористався власним станом в наукових цілях – саме тоді, в ході роботи над своїми комплексами, він запровадив таке поняття, як "Едипів комплекс", під яким мається на увазі сексуальна тяга чоловіка до своєї матері.

7. Фройду також належить і термін "лібідо", що позначає сексуальне бажання – саме він уперше заговорив про те, що воно притаманне не тільки чоловікам, але й жінкам. До нього прекрасній статі в чуттєвості було відмовлено.

8. Фройд довгі роки страждав через злоякісну пухлину на щелепі, яка спричиняла неймовірні страждання. Попри це він відмовлявся від знеболювальних ліків: боявся, що вони затьмарять його свідомість і він не зможе займатися науковою роботою.

Зигмунд Фрейд / Associated Press

9. Після приєднання Австрії до Німеччини в 1938 році друзі вмовляли Фройда покинути Відень, переїхавши до нейтральної країни, але він відмовлявся. І тільки коли була заарештована його дочка Анна, нарешті дав згоду, але виїхати за кордон виявилося не так просто. За Фройда просили посол США у Франції Вільям Булліт (за ним стояв президент Рузвельт), німецький посол у Франції граф фон Велцек і навіть італійський диктатор Беніто Муссоліні, а викуп за вченого заплатила його давня шанувальниця і учениця, онука Наполеона, Марі Бонапарт. Чотири сестри Фройда, яких не вдалося звільнити, залишилися в Австрії і згинули в концентраційних таборах. Сам він переїхав у Лондон, де помер через рік.

10. Фройд був противником контрацепції, тому після того, як у нього народилося семеро дітей – троє дочок і четверо синів, він утримувався від сексу. Справу батька продовжила тільки його молодша дочка Анна – її вважають основоположницею дитячого психоаналізу.

Міла Королева

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